„»A leendő TISZA-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el«.

Ezzel kívánok további önsorsrontó propagandamunkát a magukat függetlennek gondoló sajtómunkatársaknak. Egyben megjegyzem, a rágalmazás jelenleg is bűncselekmény (ezt a selyemjogász úr kedvéért is mondom), csak a szabadságvesztés került ki a sajtó útján elkövetett rágalmazás/becsületsértés lehetséges büntetési tételei közül, és az sem minden esetben.”

Nyitókép: képernyőkép / YouTube / ATV

***