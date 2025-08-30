Ft
Tarr Zoltán bűncselekmény sajtótermék

Ezzel kívánok további önsorsrontó propagandamunkát a magukat függetlennek gondoló sajtómunkatársaknak

2025. augusztus 30. 14:07

Egyben megjegyzem, a rágalmazás jelenleg is bűncselekmény.

2025. augusztus 30. 14:07
Hont András
Hont András
Facebook

„»A leendő TISZA-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el«. 

Ezzel kívánok további önsorsrontó propagandamunkát a magukat függetlennek gondoló sajtómunkatársaknak. Egyben megjegyzem, a rágalmazás jelenleg is bűncselekmény (ezt a selyemjogász úr kedvéért is mondom), csak a szabadságvesztés került ki a sajtó útján elkövetett rágalmazás/becsületsértés lehetséges büntetési tételei közül, és az sem minden esetben.”

Nyitókép: képernyőkép / YouTube / ATV

***

Itt azonnal megtudhatja, mennyivel keresne kevesebbet, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó:

llnnhegyi
2025. augusztus 30. 15:04
MP áruló sunyi intrikus ripacs szarzsák!
westend
2025. augusztus 30. 14:55
TISZJA 33% :D (C) zrx8
Emzeperix
2025. augusztus 30. 14:55
Azt a balos újságírók is tudják a 444 telex hvg stb... -nél, hogy milyen sors vár rájuk itthon ha poloska kerül hatalomra. Lényegében létük is veszélybe kerülhet. Mégis miért nyomják a szekerét. Erre két magyarázat van: 1. Orbán nemzetközi szerepe olyan veszélyt jelent a balos véleménydiktatúrára, h a balos média eltartói külföldről bármire hajlandóak, h ne legyen hatalmon. Ez pedig azt jelenti, h OV nagyon jól csinálja, mit csinál. 2. Már megvan a terv a tisza győzelme esetén, hogy tartják sakkban, vagy hogyan cserélik le poloskát. #nincshálózat
kimirszen
2025. augusztus 30. 14:16
rosszhiszeműen valótlanságot állít, Az indexen megjelent kamu TISZA "dokumentum" minek számít Bandi?
