Mit üzen Havasi Bertalan? A gyászmunka mellett a Fidesznek már most el kell kezdenie beleállni az új hatalomba

Gulyás Gergely megint kiakadt Magyar Péterre, visszaszólt a miniszterelnöknek
Magyar Péter jelentős méretű lyukra futott a Kúria felújításának az ügyében.
Ízlelgessük! Magyarország miniszterelnöke egy minisztérium pincéjében kukázik ki szerinte kompromittáló dokumentumokat tartalmazó zsákokat, miután kávét főzött az egyik kormányszóvivő asszonynak (korábban: független médiamunkás), közben kommentháborúba keveredik újságírókkal és jogászokkal, bejárást vezet a Karmelitába és a többi, budai várba költözött tárca épületébe, majd levezetésképp (ismét) megfenyegeti a Kúria elnökét. Végül egy jó kis szurkolós fotó. És ez csak egy hétvége „termése”.
Mintha mi sem történt volna, mintha még a kampány kellős közepén lennénk.
Magyar Péter fotósokat küld el a képből az élő közvetítésben, nyilvánosan megalázza a már említett kormányszóvivőt egy sajtótájékoztatón, manipulatív és kekec módon összevágott videóval hergel a kormányzati átadás-átvétel kapcsán, luxusról hadovál, miközben maga is egy igen elegáns épületben rendezi be az új rezidenciáját, barátjával, Radnai Márkkal pedig még egy kötelező szelfit is lő a pazar panorámás tetőn. Magas élet!
Természetesen lelkes influenszerek és objektív elemzők hada veszi górcső alá az új kormány minden gesztusát, amik között nyilván akad néhány előremutató, a közeljövőt illetően az állampolgárokat eligazodni segítő momentum is egyes miniszterek részéről. Ám nem ez a műfaj az igazán nyerő, hanem
továbbra is a vérprofi influenszerkedés, valamiféle posztmodern személyi kultusz kiépítése az Országház ablakában lezseren, az őt éltető tömeg teljes megelégedésére pezsgőző kormányfővel, és persze az előző garnitúra „leckéztetésével”.
Napi szinten kapják az ívet a különböző közjogi méltóságok és a független intézmények vezetői, mondván: takarodjanak, mivel bár de jure nem, a tiszások szerint de facto őket is leváltotta a fideszes 2,5 millió emberrel szemben a változásra szavazó 3,3 millió. Ez bizony szerintük rendszerváltás, és ha az, akkor senki és semmi sem maradhat a helyén!
Sulyok Tamás államfőnek valahogy még az MTI-nek a miniszteri megbízatások átadásán készült képeiről is sikerült lekerülnie, a legújabb célkeresztbe pedig Varga Zs. András, a legfőbb bírói fórum vezetője került. Ő azért is, mert Magyar szerint a Kossuth Lajos tér 2010 után kezdődött megújításának részeként, egy 2012-es döntés nyomán (ne feledjük, azóta miniszterelnök úr zsinórban 3 fideszes kétharmadnak tudott örvendezni!) rekonstrukció alatt álló Igazságügyi Palota holmi „luxizást” hordoz magában.
És akkor ebbe az egyre kellemetlenebb közéleti miliőbe „robbant be” Havasi Bertalan volt helyettes államtitkár, aki az egykori Miniszterelnöki Kabinetirodában járt szombaton pakolászni, s így összefutott a kormányfővel és népes csapatával a tetőteraszon.
Lett némi összeszólakozás, majd Havasi keresetlen stílusban írt levelet Magyar Péternek, aki annyira felhúzta magát, hogy külön videót szentelt az azonnali kirúgásának.
A volt helyettes államtitkár kifejtette, fizetésének hat havi összege jár neki juttatásként, amit elvár Magyar Pétertől, hogy kifizessen.
Ráadásul kicsit kapkodva, így megindult a jogászkodás, érvényes formában történt-e egyáltalán a rendelet közzé tétele a Magyar Közlöny különleges, hétvégi kiadásában. Jó, hát azt nyilván nem gondolta senki, hogy együtt fognak dolgozni...
De nem is ez a lényeg! A Fidesz némi bénultságban van még mindig, egy ilyen mértékű választási vereséget követően érthető módon. Bár a szavazótábora április 12-én önmagában impozánsnak mondható, a kihívó rekordrészvétellel egyértelmű és elképesztő győzelmet aratott. Ez tény.
A szembenézés és az önvizsgálat nyilván elengedhetetlen, kötelező feladat, és nem kell elkapkodni.
Viszont az ellenzéki szerep mindenképp az előző kormánypártot illeti, s ezzel a megbízatással bizony élni kell, ahogy a megmaradt tábor felé is erőt kell sugározni.
Ez nem csak morális, sokkal inkább politikai és stratégiai kívánalom. A fideszes közösség el is várja ezt!
Lehet Havasi Bertalan szóhasználatával vagy stílusával vitatkozni,
ám a volt helyettes államtitkár jogos és alávetett pozícióból, az új hatalomnak tapsoló sajtó jelenlétében bele mert állni Magyarország első emberébe.
Ami most megítélésem szerint szinte balzsam lehet többmillió fideszes lelkére.
Nyilván szépséghibaként azonosítható, hogy a purparlé a jogtalanul elvenni szándékozott végkielégítés apropóján pattant ki. A lényeg mégsem ez. Akárcsak Orbán Viktor hétvégi nyilatkozata, miszerint „tigrisek vagyunk, nem nyulak”, ez a csörte is az ellenzéki pozíció elfogadásáról és az annak való megfelelésről szól.
Aligha van gyors és mindent megoldó politikai recept a bukott jobboldal továbblépésére és visszaerősödésére, de amíg azt esetleg az illetékesek megtalálják, kidolgozzák, átbeszélik, addig is muszáj lesz vállalni az egyébként még a politikai „mézesheteit” élő hatalommal az indokolt harcokat. Ez nem a gyászmunka megspórolása, hanem afféle kötelező gyakorlat!
Aztán majd ha az új kormány nekilát az érdemi kormányzásnak, s borítékolható módon jönnek a népszerűtlen intézkedések, akkor jön el igazán az ellenzéki pozíció belakásának ideje.