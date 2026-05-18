Mit üzen Havasi Bertalan? A gyászmunka mellett a Fidesznek már most el kell kezdenie beleállni az új hatalomba

Napi szinten kapják az ívet a különböző közjogi méltóságok és a független intézmények vezetői, mondván: takarodjanak, mivel bár de jure nem, a tiszások szerint de facto őket is leváltotta a fideszes 2,5 millió emberrel szemben a változásra szavazó 3,3 millió. Ez bizony szerintük rendszerváltás, és ha az, akkor senki és semmi sem maradhat a helyén!

Sulyok Tamás államfőnek valahogy még az MTI-nek a miniszteri megbízatások átadásán készült képeiről is sikerült lekerülnie, a legújabb célkeresztbe pedig Varga Zs. András, a legfőbb bírói fórum vezetője került. Ő azért is, mert Magyar szerint a Kossuth Lajos tér 2010 után kezdődött megújításának részeként, egy 2012-es döntés nyomán (ne feledjük, azóta miniszterelnök úr zsinórban 3 fideszes kétharmadnak tudott örvendezni!) rekonstrukció alatt álló Igazságügyi Palota holmi „luxizást” hordoz magában.

És akkor ebbe az egyre kellemetlenebb közéleti miliőbe „robbant be” Havasi Bertalan volt helyettes államtitkár, aki az egykori Miniszterelnöki Kabinetirodában járt szombaton pakolászni, s így összefutott a kormányfővel és népes csapatával a tetőteraszon.