05. 18.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

havasi bertalan sulyok tamás fidesz Magyar Péter Kacsoh Dániel

Mit üzen Havasi Bertalan? A gyászmunka mellett a Fidesznek már most el kell kezdenie beleállni az új hatalomba

2026. május 18. 05:36

Aztán majd ha az új kormány nekilát az érdemi kormányzásnak, akkor jön el igazán az ellenzéki pozíció belakásának ideje.

2026. május 18. 05:36
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

Ízlelgessük! Magyarország miniszterelnöke egy minisztérium pincéjében kukázik ki szerinte kompromittáló dokumentumokat tartalmazó zsákokat, miután kávét főzött az egyik kormányszóvivő asszonynak (korábban: független médiamunkás), közben kommentháborúba keveredik újságírókkal és jogászokkal, bejárást vezet a Karmelitába és a többi, budai várba költözött tárca épületébe, majd levezetésképp (ismét) megfenyegeti a Kúria elnökét. Végül egy jó kis szurkolós fotó. És ez csak egy hétvége „termése”.

Mintha mi sem történt volna, mintha még a kampány kellős közepén lennénk.

Magyar Péter fotósokat küld el a képből az élő közvetítésben, nyilvánosan megalázza a már említett kormányszóvivőt egy sajtótájékoztatón, manipulatív és kekec módon összevágott videóval hergel a kormányzati átadás-átvétel kapcsán, luxusról hadovál, miközben maga is egy igen elegáns épületben rendezi be az új rezidenciáját, barátjával, Radnai Márkkal pedig még egy kötelező szelfit is lő a pazar panorámás tetőn. Magas élet!

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Természetesen lelkes influenszerek és objektív elemzők hada veszi górcső alá az új kormány minden gesztusát, amik között nyilván akad néhány előremutató, a közeljövőt illetően az állampolgárokat eligazodni segítő momentum is egyes miniszterek részéről. Ám nem ez a műfaj az igazán nyerő, hanem

továbbra is a vérprofi influenszerkedés, valamiféle posztmodern személyi kultusz kiépítése az Országház ablakában lezseren, az őt éltető tömeg teljes megelégedésére pezsgőző kormányfővel, és persze az előző garnitúra „leckéztetésével”.

Napi szinten kapják az ívet a különböző közjogi méltóságok és a független intézmények vezetői, mondván: takarodjanak, mivel bár de jure nem, a tiszások szerint de facto őket is leváltotta a fideszes 2,5 millió emberrel szemben a változásra szavazó 3,3 millió. Ez bizony szerintük rendszerváltás, és ha az, akkor senki és semmi sem maradhat a helyén!

Sulyok Tamás államfőnek valahogy még az MTI-nek a miniszteri megbízatások átadásán készült képeiről is sikerült lekerülnie, a legújabb célkeresztbe pedig Varga Zs. András, a legfőbb bírói fórum vezetője került. Ő azért is, mert Magyar szerint a Kossuth Lajos tér 2010 után kezdődött megújításának részeként, egy 2012-es döntés nyomán (ne feledjük, azóta miniszterelnök úr zsinórban 3 fideszes kétharmadnak tudott örvendezni!) rekonstrukció alatt álló Igazságügyi Palota holmi „luxizást” hordoz magában.

És akkor ebbe az egyre kellemetlenebb közéleti miliőbe „robbant be” Havasi Bertalan volt helyettes államtitkár, aki az egykori Miniszterelnöki Kabinetirodában járt szombaton pakolászni, s így összefutott a kormányfővel és népes csapatával a tetőteraszon.

Lett némi összeszólakozás, majd Havasi keresetlen stílusban írt levelet Magyar Péternek, aki annyira felhúzta magát, hogy külön videót szentelt az azonnali kirúgásának.

Ráadásul kicsit kapkodva, így megindult a jogászkodás, érvényes formában történt-e egyáltalán a rendelet közzé tétele a Magyar Közlöny különleges, hétvégi kiadásában. Jó, hát azt nyilván nem gondolta senki, hogy együtt fognak dolgozni...

De nem is ez a lényeg! A Fidesz némi bénultságban van még mindig, egy ilyen mértékű választási vereséget követően érthető módon. Bár a szavazótábora április 12-én önmagában impozánsnak mondható, a kihívó rekordrészvétellel egyértelmű és elképesztő győzelmet aratott. Ez tény.

A szembenézés és az önvizsgálat nyilván elengedhetetlen, kötelező feladat, és nem kell elkapkodni.

Viszont az ellenzéki szerep mindenképp az előző kormánypártot illeti, s ezzel a megbízatással bizony élni kell, ahogy a megmaradt tábor felé is erőt kell sugározni.

Ez nem csak morális, sokkal inkább politikai és stratégiai kívánalom. A fideszes közösség el is várja ezt!

Lehet Havasi Bertalan szóhasználatával vagy stílusával vitatkozni,

ám a volt helyettes államtitkár jogos és alávetett pozícióból, az új hatalomnak tapsoló sajtó jelenlétében bele mert állni Magyarország első emberébe.

Ami most megítélésem szerint szinte balzsam lehet többmillió fideszes lelkére.

Nyilván szépséghibaként azonosítható, hogy a purparlé a jogtalanul elvenni szándékozott végkielégítés apropóján pattant ki. A lényeg mégsem ez. Akárcsak Orbán Viktor hétvégi nyilatkozata, miszerint „tigrisek vagyunk, nem nyulak”, ez a csörte is az ellenzéki pozíció elfogadásáról és az annak való megfelelésről szól.

Aligha van gyors és mindent megoldó politikai recept a bukott jobboldal továbblépésére és visszaerősödésére, de amíg azt esetleg az illetékesek megtalálják, kidolgozzák, átbeszélik, addig is muszáj lesz vállalni az egyébként még a politikai „mézesheteit” élő hatalommal az indokolt harcokat. Ez nem a gyászmunka megspórolása, hanem afféle kötelező gyakorlat!

Aztán majd ha az új kormány nekilát az érdemi kormányzásnak, s borítékolható módon jönnek a népszerűtlen intézkedések, akkor jön el igazán az ellenzéki pozíció belakásának ideje.

Összesen 62 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
The Loner
2026. május 18. 08:15
bagira004 2026. május 18. 07:49 Az ötvenes évek nem úgy működtek, ahogy a komment állítja. A „kulák” megnevezést a kommunista rendszer használta megbélyegzésként azokra a gazdákra és parasztokra, akik értettek a mezőgazdasághoz és önállóan gazdálkodtak. A TSZ-eket viszont többnyire a párthűség alapján kinevezett emberek vezették, ahol sokszor fontosabb volt a politikai lojalitás, mint a szakértelem. Emiatt a rendszer számos problémával működött. Az sem volt általános, hogy a bebörtönzött embereket azért engedték volna ki, mert nélkülözhetetlen szakemberek voltak a vezetéshez.
szelesdomb
2026. május 18. 08:14
Nem szabad beleállni. Saját magunkat kell építeni, (több) ezredéves múltunkat jobban megismerni, szellemi és lelki erőt meríteni a hatalmas kulturális örökségből! A többit pedig nyugodtan rá lehet bízni a Jóistenre!
kirvik3
2026. május 18. 08:10
Elvárom, hogy ne tűrje a Fidesz, KDNP és Mi Hazánk a Magyar Péter stílusát. A jogtlanságát pedig főként. Rekord részvétel mellett 3,3 millió ember szavazott a Tiszára. 2,4 millió a Fidesz-KDNP-re. kb. 400 ezer a Mi Hazánkra. És a maradék a Kutyákra, DK-ra. Én 1 vagyok a 2,4 millióból. Védjék az érdekeimet, méghozzá keményen, mert manapság ez a stílus.
bagira004
2026. május 18. 08:03
Élősködőket Brüsszel külte ránk.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!