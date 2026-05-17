Gulyás Gergely megint kiakadt Magyar Péterre, visszaszólt a miniszterelnöknek

Nincs megállás: Magyar Péter most a „luxizó” Kúria-elnököt fenyegette meg
Az új miniszterelnök folytatja bosszúhadjáratát.
Magyar Péter jelentős méretű lyukra futott a Kúria felújításának az ügyében.
Ahogy megírtuk, az új miniszterelnök folytatja bosszúhadjáratát; Magyar Péter most a „luxizó” Kúria-elnököt fenyegette meg – ezt már a Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely sem hagyta szó nélkül.
„Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamás, és a magyar Nobel-díjas Krausz Ferenc után ma egy újabb köztiszteletben álló személy, Varga Zs. András kúriai elnök ellen intézett méltatlan támadást.
Magyarországon jelenleg még jogállam van, ezért a bíróságok önálló hatalmi ágként, a kormánytól függetlenül működnek. Ez Magyar Péter állításai ellenére ténykérdés,
amit még a Fidesz-kormánnyal szemben kifejezetten ellenséges Európai Bizottság is elismert. Az ezzel ellentétes állítások és a Kúria elnöke elleni kormányzati támadás egy alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja” – írja a politikus a Facebookon.
Magyar Péter fényképeiről és vádjairól szólva Gulyás Gergely hozzáteszi: „Azt is világossá kell tenni, hogy
a Kúria felújítása nem a Kúria elnökének kérése és nem is az ő döntése volt, hanem a Kossuth tér rekonstrukciójának szerves részét képezi.
Ezt a programot eddig senki nem kritizálta. Sőt, ha a saját kényelmükről van szó, akkor a Tisza Pártnak is tetszik. Hiszen
a Kossuth tér történelmi helyreállításának része a Szabad György Irodaház is. Az az irodaház, ahova az országgyűlési hivatali munkatársak kitessékelését követően a tiszás képviselők fognak költözni.
Magyar Péter megnyilatkozása a Kúria felújításának »luxusa« ügyében azért is képmutató, mert ugyanezt a »luxus« a tiszások által maguknak igényelt épület esetében nem zavarja.”
„Az új miniszterelnöknek és a Tisza Pártnak
a napi politikai hergelés és a közösségi médiatartalmak előállítása helyett ideje a valódi kormányzásra koncentrálnia
és felhagynia a kormánytól független közjogi méltóságok elleni méltatlan lejáratókampánnyal” – hívja fel a figyelmet Gulyás Gergely.
