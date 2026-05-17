Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
sulyok tamás gulyás gergely krausz ferenc kúria Varga Zs. András Magyar Péter

Gulyás Gergely megint kiakadt Magyar Péterre, visszaszólt a miniszterelnöknek

2026. május 17. 13:14

Magyar Péter jelentős méretű lyukra futott a Kúria felújításának az ügyében.

null

Ahogy megírtuk, az új miniszterelnök folytatja bosszúhadjáratát; Magyar Péter most a „luxizó” Kúria-elnököt fenyegette meg – ezt már a Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely sem hagyta szó nélkül.

„Magyar Péter miniszterelnök Sulyok Tamás, és a magyar Nobel-díjas Krausz Ferenc után ma egy újabb köztiszteletben álló személy, Varga Zs. András kúriai elnök ellen intézett méltatlan támadást. 

Magyarországon jelenleg még jogállam van, ezért a bíróságok önálló hatalmi ágként, a kormánytól függetlenül működnek. Ez Magyar Péter állításai ellenére ténykérdés, 

amit még a Fidesz-kormánnyal szemben kifejezetten ellenséges Európai Bizottság is elismert. Az ezzel ellentétes állítások és a Kúria elnöke elleni kormányzati támadás egy alkotmánysértő kísérlet arra, hogy az új kormány a független bírósági rendszert saját irányítása alá vonja” – írja a politikus a Facebookon.

Magyar Péter fényképeiről és vádjairól szólva Gulyás Gergely hozzáteszi: „Azt is világossá kell tenni, hogy

 a Kúria felújítása nem a Kúria elnökének kérése és nem is az ő döntése volt, hanem a Kossuth tér rekonstrukciójának szerves részét képezi. 

Ezt a programot eddig senki nem kritizálta. Sőt, ha a saját kényelmükről van szó, akkor a Tisza Pártnak is tetszik. Hiszen 

a Kossuth tér történelmi helyreállításának része a Szabad György Irodaház is. Az az irodaház, ahova az országgyűlési hivatali munkatársak kitessékelését követően a tiszás képviselők fognak költözni. 

Magyar Péter megnyilatkozása a Kúria felújításának »luxusa« ügyében azért is képmutató, mert ugyanezt a »luxus« a tiszások által maguknak igényelt épület esetében nem zavarja.”

„Az új miniszterelnöknek és a Tisza Pártnak 

a napi politikai hergelés és a közösségi médiatartalmak előállítása helyett ideje a valódi kormányzásra koncentrálnia

 és felhagynia a kormánytól független közjogi méltóságok elleni méltatlan lejáratókampánnyal” – hívja fel a figyelmet Gulyás Gergely.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 182 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
redl1986
2026. május 17. 15:17
Gergő, ez minden? Ugye tudod mire volt elég az olcsó, jelentéktelen arcoskodás, tematizálás ápr.12.-én.......?
nyugalom
2026. május 17. 15:16
Kapitanyék ursikanal, webernel már dolgoznak, erre meg rakerül a zubbony!
gullwing
2026. május 17. 15:14
Szarosgatyás poloska és az ő értékei..
mindigcsakjobbb
2026. május 17. 15:13
Pszichopata Péter és az alkalmatlan 141 bólogató statiszta mondjon le azonnal!!!!!! Szégyen amit pár nap alatt is művelnek, hozzá nem értés bizonygatása folyamatos . Poloska Péter kezeltesse magát, járjon terápiára, szedjen gyógyszert, nem hiszem el nincs papírja hogy gótyis ,tuti van . Ki kellene menni és kiállni az országunkért ,ezeket a hazaárulokat el kell zavarni , a ringyó Kollár Kinga és a beteg Magyar Péter egyfolytában Magyarok ellen szavaztak, ezek nem fognak semmi jót tenni az országgal, csőd lesz és jön az IMF hitel újból. El kell őket zavarni!!!
