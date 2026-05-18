„A köztársasági elnök nagyinterjút adott az Indexnek. Komoly felismerés a részéről, hogy az államfő nincs némaságra ítélve, hanem lehetősége van elmondani az álláspontját, érveket hozni, az emberekhez és a politikusokhoz is szólni.

Ebből az interjúból azonban az derül ki, hogy Sulyok Tamás továbbra sem érti: a köztársasági elnöki pozíció nem csupán közjogi, de politikai tartalommal is bír. Ezt mondja: »államfő az alkotmányos feladatait végzi, és a létével fejezi ki a nemzet egységét. Itt nincsenek politikai célok.«