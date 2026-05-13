sulyok tamás köztársasági elnök miniszterelnök hatalom

Nem fér bele, hogy a miniszterelnök alázgatja és lemondásra szólítja fel azt, aki felette kéne kontrollt gyakoroljon

2026. május 13. 10:06

A köztársasági elnök nagyon elegánsan és egyenesen viseli a miniszterelnök bántó viselkedését.

Skrabski Fruzsina
„Egyetértek Kohán Mátyással, hogy Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök nagyon elegánsan és egyenesen viseli a miniszterelnök bántó viselkedését.

Dr. Sulyok Tamás Magyarország hivatalosan és legálisan megválasztott köztársasági elnöke. A jelenlegi jogszabályoknak minden formában megfelel, tehát őt törvényesen leváltani csak akkor lehetne, ha olyan hivatali vétséget követett volna el (nem követett) – amiért meg lehet tőle vonni a bizalmat.

Éppen azért ível át a választásokon ezeknek közjogi méltóságoknak a hivatali ideje, hogy működjön a fékek-ellensúlyok rendszere és biztosítsák az ország folytonos működését, miközben a kormányok cserélődnek.

Azt esetleg megteheti a Tisza, hogy azt mondja: nagyobb legitimációt, esetleg nagyobb hatalmat akar adni a köztársasági elnöknek, így megváltoztatja az ezirányú törvényt és mostantól közvetlenül választjuk az elnököt és komolyabb cselekvési lehetőségeket biztosítunk számára. Ez egy stratégiai lépés lenne, annak kockázatával, hogy esetleg nem »Tisza-barát« elnök kerül hatalomra.

Az viszont a minimális emberi viselkedéskultúrába nem fér bele, hogy a miniszterelnök a hatalmával visszaélve alázgatja és lemondásra szólitja fel azt, aki felette kéne kontrollt gyakoroljon.”

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
re2026
2026. május 13. 13:10
Egyetértek, valóban nem fér bele ez a magatartás! A messiás a továbbiakban is azt teszi amit a kampányban. Féktelen, gátlástalan, tiszteletlen és mérhetetlenül bunkó! Ezzel nyert választást, miért változtatna! Azonban jelzés értékű,hogy a demokráciát ellenőrző fékeket a saját számára nem ismeri el, ezért akar itt is változást! Ez pedig egy megalomán diktátor egyértelmű jellemzői!!
tapir32
2026. május 13. 13:04
Magyar Péter el akarja törölni a fékeket és ellensúlyok rendszerét ezért támadja a közjogi méltóságokat.
blackorion
2026. május 13. 13:01
Pont ezért szólította fel lemondásra, mert az elmúlt két évben elmulasztotta ezt a feladatát. Jajj Zsuzsika-fruzsika, olyan jótét lélek vagy, csak egyszerű is sajnos.
tapir32
2026. május 13. 12:21
Ne hagyjuk magunkat megfélemlíteni! Fogjunk össze Magyar Péter önkénye ellen! Magyar Péter mondjon le!
