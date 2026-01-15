Egységes tananyag, szabad tanítás – mi a valódi tét a tankönyvvitában?

Felvette a kesztyűt Szijjártó: innentől nem nézheti hülyének a saját választóit Magyar Péter
Mondjunk továbbra is nemet a migrációra, ne kockáztassuk Magyarország biztonságát! – fogalmazott a miniszter.
A tankönyvvita valójában nem a tanszabadság megszüntetéséről, hanem az egységes tudás, az esélyegyenlőség és a tanári módszertani szabadság egyensúlyáról szól.
Az utóbbi időszakban ismét élénk vita bontakozott ki a magyar közoktatás állapotáról, különösen a tankönyvválasztás és a tanszabadság kérdésében. A kritikus álláspontok szerint a jelenlegi rendszer szűkíti a pedagógusok mozgásterét, míg a kormányzati értelmezés abból indul ki, hogy az állami tankönyvellátás nem a szabadság korlátozását, hanem az esélyegyenlőség és az oktatási minőség garanciáját szolgálja – olvasható a Transzparens Oktatásért legújabb elemzésében.
A magyar állam több mint egy évtizede felel a tankönyvellátásért, amelynek egyik legfontosabb eredménye, hogy minden diák ingyen jut hozzá a szükséges tananyagokhoz. Ez nem csupán anyagi könnyebbséget jelent a családok számára, hanem tudatos oktatáspolitikai döntés is, amely megelőzi a társadalmi különbségek további mélyülését, és kizárja, hogy a tanulók anyagi okok miatt eltérő minőségű tananyaghoz jussanak.
A kormányzati álláspont szerint a tanszabadság nem azt jelenti, hogy bármilyen, ellenőrizetlen tananyag automatikusan bekerülhet az iskolákba, hanem elsősorban módszertani szabadságot jelent. Ennek lényege, hogy a pedagógus maga dönt arról, miként tanít, milyen eszközöket alkalmaz, hogyan magyaráz, differenciál vagy egészíti ki a tananyagot. Az államilag akkreditált tankönyvek célja az egységes, ellenőrzött és a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő tudás biztosítása.
Ez kiszámítható keretet teremt az oktatás számára, miközben nem zárja ki a kiegészítő anyagok, digitális tartalmak vagy egyéni pedagógiai megoldások használatát.
A szakmai kontroll ebben a megközelítésben nem az alkotómunka akadálya, hanem annak alapja. A jelenlegi rendszer így a kormányzati értelmezés szerint nem a pedagógusokkal vagy a diákokkal szemben épül fel, hanem értük. Egyszerre törekszik az esélyegyenlőségre, a tantervi koherenciára és a tanári módszertani szabadság biztosítására, abból kiindulva, hogy az állami tankönyvellátás és a tanszabadság nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő elemei a közoktatásnak.
Nyitókép forrása: transzparensoktatasert.hu
***
Ezt is ajánljuk a témában
Mondjunk továbbra is nemet a migrációra, ne kockáztassuk Magyarország biztonságát! – fogalmazott a miniszter.