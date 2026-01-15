Felvette a kesztyűt Szijjártó: innentől nem nézheti hülyének a saját választóit Magyar Péter

„Akik igent mondtak Brüsszelnek pórul jártak… Elég csak ránézni a nyugat-európai nagyvárosok utcaképére, a párhuzamos társadalmakra, az antiszemita tüntetésekre és a migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekményekre” – folytatta. Majd rámutatott, hogy a mostani késes támadás sajnos nem egyedi, ugyanis a „migránsbűnözés elterjedt Nyugat-Európában”. „Így jár az, aki igent mond Brüsszelnek a migrációra” – fogalmazott.

Szijjártó Péter leszögezte: „Mi, magyarok eddig nemet mondtunk, és ha mi maradunk kormányon, továbbra is nemet fogunk mondani Brüsszelnek.” „A Tisza Párt viszont igent mond, aki nem hiszi, nézze meg az európai parlamenti szavazások jegyzőkönyveit a migrációs kérdésekben” – emelte ki. „Április 12-én ez is eldől. A migrációra Brüsszelnek nemet mondó szuverén nemzeti kormány, vagy a Brüsszelnek a migrációra igent mondó Tisza Párt” – tette hozzá.