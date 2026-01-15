Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány szijjártó péter brüsszel magyarország külgazdasági és külügyminisztérium

Felvette a kesztyűt Szijjártó: innentől nem nézheti hülyének a saját választóit Magyar Péter

2026. január 15. 20:17

Mondjunk továbbra is nemet a migrációra, ne kockáztassuk Magyarország biztonságát! – fogalmazott a miniszter.

2026. január 15. 20:17
null

A magyar kormány továbbra is nemet mond a migrációra, szemben a Tisza Párttal, így ez is fontos tétje lesz az áprilisi választásnak – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arra reagált friss bejegyzésében, hogy egy eritreai bevándorló előző nap két embert is megkéselt a németországi Ulmban.

Több mint tíz éve törtek rá az illegális migránsok Európára. Mi, magyarok tíz éve nemet mondunk a tömeges illegális migrációra, Brüsszel pedig tíz éve erőlteti a migránsok befogadását

– húzta alá.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

„Akik igent mondtak Brüsszelnek pórul jártak… Elég csak ránézni a nyugat-európai nagyvárosok utcaképére, a párhuzamos társadalmakra, az antiszemita tüntetésekre és a migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekményekre” – folytatta. Majd rámutatott, hogy a mostani késes támadás sajnos nem egyedi, ugyanis a „migránsbűnözés elterjedt Nyugat-Európában”. „Így jár az, aki igent mond Brüsszelnek a migrációra” – fogalmazott.

Szijjártó Péter leszögezte: „Mi, magyarok eddig nemet mondtunk, és ha mi maradunk kormányon, továbbra is nemet fogunk mondani Brüsszelnek.” „A Tisza Párt viszont igent mond, aki nem hiszi, nézze meg az európai parlamenti szavazások jegyzőkönyveit a migrációs kérdésekben” – emelte ki. „Április 12-én ez is eldől. A migrációra Brüsszelnek nemet mondó szuverén nemzeti kormány, vagy a Brüsszelnek a migrációra igent mondó Tisza Párt” – tette hozzá.

Mondjunk továbbra is nemet a migrációra, ne kockáztassuk Magyarország biztonságát!"

– írta.

(MTI)

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2026. január 15. 21:39
"Járt utat a járatlanért el ne hagyj!" Csak a FIDESZ!
Válasz erre
0
0
cirmos
•••
2026. január 15. 20:33 Szerkesztve
peti akkor és ott pofázik, amikor nincs tétje, amikor meg kéne, akkor lapul, mint szar a fűben. szerk: túl sok lájkot kaptam, úgyhogy tisztázom: a szíjjártó petire gondoltam.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!