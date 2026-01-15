Felvette a kesztyűt Szijjártó: innentől nem nézheti hülyének a saját választóit Magyar Péter

Faktum: Valóban a magyar érdekek ellen hat az EU-val szembeni kritika?
Juhász Péter szerint a kormány Európai Unióval szembeni kritikája a magyar érdekek ellen hat, ez az állítás azonban több ponton is vitatható.
Mondjunk továbbra is nemet a migrációra, ne kockáztassuk Magyarország biztonságát! – fogalmazott a miniszter.
A magyar kormány továbbra is nemet mond a migrációra, szemben a Tisza Párttal, így ez is fontos tétje lesz az áprilisi választásnak – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Facebookon. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arra reagált friss bejegyzésében, hogy egy eritreai bevándorló előző nap két embert is megkéselt a németországi Ulmban.
Több mint tíz éve törtek rá az illegális migránsok Európára. Mi, magyarok tíz éve nemet mondunk a tömeges illegális migrációra, Brüsszel pedig tíz éve erőlteti a migránsok befogadását
– húzta alá.
„Akik igent mondtak Brüsszelnek pórul jártak… Elég csak ránézni a nyugat-európai nagyvárosok utcaképére, a párhuzamos társadalmakra, az antiszemita tüntetésekre és a migránsok által elkövetett erőszakos bűncselekményekre” – folytatta. Majd rámutatott, hogy a mostani késes támadás sajnos nem egyedi, ugyanis a „migránsbűnözés elterjedt Nyugat-Európában”. „Így jár az, aki igent mond Brüsszelnek a migrációra” – fogalmazott.
Szijjártó Péter leszögezte: „Mi, magyarok eddig nemet mondtunk, és ha mi maradunk kormányon, továbbra is nemet fogunk mondani Brüsszelnek.” „A Tisza Párt viszont igent mond, aki nem hiszi, nézze meg az európai parlamenti szavazások jegyzőkönyveit a migrációs kérdésekben” – emelte ki. „Április 12-én ez is eldől. A migrációra Brüsszelnek nemet mondó szuverén nemzeti kormány, vagy a Brüsszelnek a migrációra igent mondó Tisza Párt” – tette hozzá.
Mondjunk továbbra is nemet a migrációra, ne kockáztassuk Magyarország biztonságát!"
– írta.
(MTI)
Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala
