Faktum: Valóban a magyar érdekek ellen hat az EU-val szembeni kritika?

Juhász Péter egyik új videójában azt állítja, hogy Magyarország érdekei egy olyan geopolitikai helyzetben, mint az orosz–ukrán háború, kizárólag az Európai Unióval együttműködve értelmezhetők. Érvelése szerint minden olyan politika, amely gyengíti az EU egységét, szükségszerűen a magyar társadalomnak is árt, mert Magyarország sorsa elválaszthatatlan Európától. Az értelmezés azonban ideológiailag erősen elfogult és leegyszerűsítő, ezért szakmailag komolyan vitatható – olvasható a Faktum legújabb elemzésében.

A videóban elhangzó gondolatmenet csúcspontján Juhász így fogalmaz: „Nekünk akkor lesz jobb, ha Európa jobb, érted? Mert hogy ott vagyunk. Ilyen kurva egyszerű.” Az állítás annyiban vitathatatlan, hogy Magyarország Európa része földrajzi, történeti és politikai értelemben is. Ebből azonban nem következik automatikusan, hogy az Európai Unió döntéshozatalával vagy politikai irányvonalaival szembeni kritika a „magyar érdekek” tagadását jelentené.