Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
02. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tűzoltóság egyesült királyság elhízás London

Ön mire költene 750 millió forintot évente?

2026. február 04. 14:35

A britek arra, hogy a tűzoltók olyan embereket emeljenek ki a házakból speciális géppel, akik annyira elhíztak, hogy másképp nem tudnák elhagyni az épületet.

2026. február 04. 14:35
null

Az Egyesült Királyságban az adófizetők pénzéből évente akár 1,6 millió fontot (mintegy 750 millió forintot) is kifizetnek arra, hogy sürgősségi szolgáltatást nyújtsanak azoknak az elhízott embereknek, akik már nem képesek önállóan elhagyni az otthonukat – írta meg a GB News. A tűzoltókat átlagosan háromóránként riasztják olyan esetekhez, amikor a mentők a beteg súlya miatt egyedül nem tudják biztonságosan mozgatni őt. A beavatkozások között szerepelnek egészségügyi vészhelyzetek, esések, tüzek, áradások, valamint rutinszerű egészségügyi segítségnyújtások is.

A Zava online egészségügyi szolgáltató által összegyűjtött adatok szerint 2020 és 2025 között a brit tűzoltóságok összesen 15 849 ilyen mentésen vettek részt, ami azt jelenti, hogy átlagosan három óra húszpercenként történt egy új eset. Az adatokat közérdekű adatigénylések segítségével gyűjtötték össze az Egyesült Királyság mind a 49 tűz- és mentőszolgálatától.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé

Leleplezték Török Gábor titkát: múltbéli mondata tette nevetségessé
Tovább a cikkhezchevron

A vizsgálatból az is kiderült, hogy négy év alatt 76 százalékkal nőtt az elhízott emberekkel kapcsolatos mentések száma: míg 2020-ban 1 804 ilyen esetet regisztráltak, addig 2024-ben már 3 183-at, vagyis közel napi kilencet. A londoni költségadatok alapján a szakértők becslése szerint az elmúlt öt évben ezek a beavatkozások összesen több mint 8 millió fontba (mintegy 3,5 milliárd forintba) kerültek, részben a műveletek összetettsége miatt.

Különösen nagy teher nehezedik a londoni tűzoltóságra, ahol 2020 óta 2025 ilyen eset történt, több mint 1 millió font (440 millió forint) költséggel. A fővárosban az ilyen riasztások száma négy év alatt 259 százalékkal emelkedett. 

Az esetek közel 80 százalékában a tűzoltókat nem tüzekhez riasztották, hanem a mentők hívták őket segítségül, lényegében emelőszolgálatként.

A hosszadalmas beavatkozások csökkentik az elérhető tűzoltói kapacitást más vészhelyzeteknél. Emellett az elhízás egyre súlyosabb problémát jelent Nagy-Britanniában: a felnőttek több mint 64 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, a súlyosan elhízottak száma pedig az elmúlt két évtizedben közel megduplázódott

Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
optimista-2
•••
2026. február 04. 14:59 Szerkesztve
750 millió. Talán egy hajócsavar a Lölő-féle yachthoz kijönne belőle.
Válasz erre
0
2
canadian-deplorable
2026. február 04. 14:50
A világ legharcosabb népe voltak, világbirodalmat hoztak létre amik utód államai még mindig megvannak. Ma már csak egy csomó elkorcsosult, elhízott kommunista idióta.
Válasz erre
0
1
Nemtulokos
2026. február 04. 14:48
Ez most a miniszterelnök zrikálása, valami rebellis a Mandiner szerkesztőségében?
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
•••
2026. február 04. 14:48 Szerkesztve
Orbán a hibás. Meg Putyin. Szegény londoniakat olyannyira elszomorítja a Gonosz Zorbán és "Putler" Ukrajnával kapcsolatos álláspontja, hogy kénytelenek eszeveszett falásban vígasztalást keresni.🍔🍟🍕🌭🌮🍩🍧🍦🍺🍰🥓🥩🍗🍖🥨🍿🍻 Bezony! 🤭🤭🤭
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!