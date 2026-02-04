Ön mire költene 750 millió forintot évente?

Az Egyesült Királyságban az adófizetők pénzéből évente akár 1,6 millió fontot (mintegy 750 millió forintot) is kifizetnek arra, hogy sürgősségi szolgáltatást nyújtsanak azoknak az elhízott embereknek, akik már nem képesek önállóan elhagyni az otthonukat – írta meg a GB News. A tűzoltókat átlagosan háromóránként riasztják olyan esetekhez, amikor a mentők a beteg súlya miatt egyedül nem tudják biztonságosan mozgatni őt. A beavatkozások között szerepelnek egészségügyi vészhelyzetek, esések, tüzek, áradások, valamint rutinszerű egészségügyi segítségnyújtások is.

A Zava online egészségügyi szolgáltató által összegyűjtött adatok szerint 2020 és 2025 között a brit tűzoltóságok összesen 15 849 ilyen mentésen vettek részt, ami azt jelenti, hogy átlagosan három óra húszpercenként történt egy új eset. Az adatokat közérdekű adatigénylések segítségével gyűjtötték össze az Egyesült Királyság mind a 49 tűz- és mentőszolgálatától.