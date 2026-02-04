Ön mire költene 750 millió forintot évente?

Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
A britek arra, hogy a tűzoltók olyan embereket emeljenek ki a házakból speciális géppel, akik annyira elhíztak, hogy másképp nem tudnák elhagyni az épületet.
Az Egyesült Királyságban az adófizetők pénzéből évente akár 1,6 millió fontot (mintegy 750 millió forintot) is kifizetnek arra, hogy sürgősségi szolgáltatást nyújtsanak azoknak az elhízott embereknek, akik már nem képesek önállóan elhagyni az otthonukat – írta meg a GB News. A tűzoltókat átlagosan háromóránként riasztják olyan esetekhez, amikor a mentők a beteg súlya miatt egyedül nem tudják biztonságosan mozgatni őt. A beavatkozások között szerepelnek egészségügyi vészhelyzetek, esések, tüzek, áradások, valamint rutinszerű egészségügyi segítségnyújtások is.
A Zava online egészségügyi szolgáltató által összegyűjtött adatok szerint 2020 és 2025 között a brit tűzoltóságok összesen 15 849 ilyen mentésen vettek részt, ami azt jelenti, hogy átlagosan három óra húszpercenként történt egy új eset. Az adatokat közérdekű adatigénylések segítségével gyűjtötték össze az Egyesült Királyság mind a 49 tűz- és mentőszolgálatától.
A vizsgálatból az is kiderült, hogy négy év alatt 76 százalékkal nőtt az elhízott emberekkel kapcsolatos mentések száma: míg 2020-ban 1 804 ilyen esetet regisztráltak, addig 2024-ben már 3 183-at, vagyis közel napi kilencet. A londoni költségadatok alapján a szakértők becslése szerint az elmúlt öt évben ezek a beavatkozások összesen több mint 8 millió fontba (mintegy 3,5 milliárd forintba) kerültek, részben a műveletek összetettsége miatt.
Különösen nagy teher nehezedik a londoni tűzoltóságra, ahol 2020 óta 2025 ilyen eset történt, több mint 1 millió font (440 millió forint) költséggel. A fővárosban az ilyen riasztások száma négy év alatt 259 százalékkal emelkedett.
Az esetek közel 80 százalékában a tűzoltókat nem tüzekhez riasztották, hanem a mentők hívták őket segítségül, lényegében emelőszolgálatként.
A hosszadalmas beavatkozások csökkentik az elérhető tűzoltói kapacitást más vészhelyzeteknél. Emellett az elhízás egyre súlyosabb problémát jelent Nagy-Britanniában: a felnőttek több mint 64 százaléka túlsúlyos vagy elhízott, a súlyosan elhízottak száma pedig az elmúlt két évtizedben közel megduplázódott
Nyitókép: PAUL ELLIS / AFP