03. 20.
péntek
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
ulf kristersson Magyar Péter orbán viktor

Ezek tényleg azt hitték, hogy ha csúnyán néznek Orbán Viktorra akkor a magyar miniszterelnök megijed

2026. március 20. 09:34

Magyar Péter, Weber bábfigurája, Zelenszkij szövetségese meg csak ennyit mondana: jawohl!

2026. március 20. 09:34
Menczer Tamás
Kiakadt a svéd miniszterelnök, mint a kakukkos óra, és nehéz éjszakája volt a többi ukránbarát háborúpártinak is Brüsszelben. Pedig Orbán Viktor azt tette, amit előre bejelentett. Ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának. Mondtak neki mindent. Például, hogy a vezeték megsérült. Dehogy sérült meg! Mindenki tudja, hogy semmi baja sincs. Az ukránok a szlovák és a magyar szakértők után még a brüsszelieket sem engedik oda. Nincsen annak semmi baja.

Azt is mondták Orbán Viktornak, hogy az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hadikölcsönről már volt döntés azzal, hogy abból Magyarország Orbán Viktornak köszönhetően kimarad, bennünket ez nem terhel. Igaz. Csakhogy közben Zelenszkij úr politikai támadásként elzárta a Barátság-vezetéket. Az ukrán elnök változtatta meg a helyzetet, de ha így, hát így, alkalmazkodunk hozzá. Magyarok vagyunk, nem hülyék, azok a túloldalon vannak. Ha nincs olaj, nincs pénz.
Na, ezen a ponton kezdett el a svéd miniszterelnök repülősó után kiabálni, és a társai is ájuldoztak. 

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Ezt is ajánljuk a témában

Ezek tényleg azt hitték, hogy ha csúnyán néznek Orbán Viktorra, és csúnyákat mondanak neki, akkor a magyar miniszterelnök megijed. Mondtam, hogy a hülyék a túloldalon vannak… És mindez pontosan megmutatja a választás tétjét. Orbán Viktor udvarias, de nagyon határozott válasza minden brüsszeli parancsra, elvárásra mindig ez: nekem Magyarország az első!

Magyar Péter, Weber bábfigurája, Zelenszkij szövetségese meg csak ennyit mondana: jawohl! Ha egyáltalán késő éjjel még ott lenne az ülésteremben, és nem egy brüsszeli bérleményben szívna éppen kokaint az egyik volt barátnője combjának belső oldaláról…”

Nyitóképen: Ulf Kristersson svéd miniszterelnök/ JOHN THYS / AFP

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
csulak
2026. március 20. 10:51
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
gullwing
2026. március 20. 10:03
Érdekes csak az ukik érdeke számít ezeknek, Magyarországé NEM. Egy nem eu tag ország érdekeit előrébb helyezik mint aki tag... Ezek rosszabbak mint a nácik, meg a bolsik együtt...
giraffe
2026. március 20. 09:55
Vez-ker, szerintem a svédek saját jogon akkora barmok, mint amit látsz. Visszaosztás sem kell hozzá. Furcsán van huzalózva a glóbusz arrafele. Engem leginkább a tévedhetetlen felsőbbrendűségi tudat zavar. Ebben hasonlítanak egyébként egy másik ország vezetőjére is. A zsiráfra. A visszaosztásra gyúrók nem ezek...szerintem
vez-ker
2026. március 20. 09:46
A tárgyaláson majd kiderül, hogy a banderista maffiának adott pénzből mennyi csorgott vissza Ulf Kristerssonak
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!