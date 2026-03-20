„Kiakadt a svéd miniszterelnök, mint a kakukkos óra, és nehéz éjszakája volt a többi ukránbarát háborúpártinak is Brüsszelben. Pedig Orbán Viktor azt tette, amit előre bejelentett. Ha nincs olaj, nincs pénz Ukrajnának. Mondtak neki mindent. Például, hogy a vezeték megsérült. Dehogy sérült meg! Mindenki tudja, hogy semmi baja sincs. Az ukránok a szlovák és a magyar szakértők után még a brüsszelieket sem engedik oda. Nincsen annak semmi baja.

Azt is mondták Orbán Viktornak, hogy az Ukrajnának szánt 90 milliárdos hadikölcsönről már volt döntés azzal, hogy abból Magyarország Orbán Viktornak köszönhetően kimarad, bennünket ez nem terhel. Igaz. Csakhogy közben Zelenszkij úr politikai támadásként elzárta a Barátság-vezetéket. Az ukrán elnök változtatta meg a helyzetet, de ha így, hát így, alkalmazkodunk hozzá. Magyarok vagyunk, nem hülyék, azok a túloldalon vannak. Ha nincs olaj, nincs pénz.

Na, ezen a ponton kezdett el a svéd miniszterelnök repülősó után kiabálni, és a társai is ájuldoztak.