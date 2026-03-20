03. 20.
péntek
európai tanács brüsszelben ulf kristersson

„Ez árulás Ukrajnával szemben!” – elgurult a labda a svédeknél, miután Orbán megvédte a magyar érdekeket Brüsszelben

2026. március 20. 08:35

Nem tudják megemészteni, hogy addig nem járulunk hozzá az uniós hitelcsomaghoz, ameddig Ukrajna meg nem nyitja a csapokat.

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az Európai Tanács ülését követően adott doorstep-interjújában részletesen foglalkozott Magyarországgal is, szerinte hazánk kőkemény kritikát kapott, szavai szerint „gyakorlatilag mindenki masszív leszidást zúdított Orbán Viktorra”, aki nem hajlandó elfogadni, hogy „egyszer meghoztuk a döntést” és nem hajlandó hozzájárulni az uniós kifizetésekhez, amíg az ukránok nem küldenek újra olajat a Barátság-kőolajvezetéken.

A svéd kormányfő szerint a magyar kollégáját nagyon kemény kritikával illették, „az az érzés uralkodott, hogy ez így egyszerűen nem mehet tovább.” Mint mondta, Orbán Viktornak szilárd az álláspontja, „Magyarország blokkol és egyáltalán nem mozdul. Teljesen beásták magukat abba az álláspontba, hogy amíg nem folyik olaj abban a vezetékben, addig semmilyen kifizetéshez nem járulnak hozzá”. 

Ez árulás Ukrajnával szemben!”

– fogalmazott Kristersson, aki szerint a pénz el fog Ukrajnába jutni, csak egy kicsit késik. Állítása szerint most megkezdődik a vezeték javítása, azonban, hogy ez mennyi ideig tart, nem tudni. 

De feltételezni kell, hogy azt követően Magyarország tartani fogja a szavát. Fel lehet tenni azt a kérdést is, hogy ez hosszabb távon hová vezet”

– tette hozzá a svéd politikus, aki szerint fenntarthatatlan helyzet, amikor egyetlen ország mindent blokkolhat, szavai szerint a minősített többségi szavazásról szóló vita újra el fog indulni. Kiemelte: az alapszerződés nem arra lett kitalálva, hogy egy ország ilyen módon blokkolhasson mindent.

Mint mondta, szerinte az már önmagában is elég súlyos, hogy Magyarország a kőolajszállítást feltételként szabja. „Ma nem hangzott el más feltétel részükről, nagyon egyértelmű volt a helyzet” – jegyezte meg.

Elárulta újságíróknak Brüsszel azért próbálta Orbánt támadni, mert hosszú ideje Magyarország hátráltatja Ukrajnát, „akadályozza az EU alapvető politikáját, amely Ukrajna támogatására irányul Oroszországgal szemben”. 

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 71 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
evoque
2026. március 20. 10:56
Bajban vagyunk, mert nem vettük észre hogy mi folyik itt! Szerintem ezt a sok debilt, meg kretént az utóbbi 50 évben tenyésztette ki a háttérhatalom , és juttatta az országok vezetésébe, és az unióba, mert véletlenül ennyi barom nincs egy időben egy helyen! A szavak értelmét sem érti a hulladék! Elárulni barátot , partnert lehet,ellenséget nem! Ezt a helyzetet csak Trump tudná kezelni, én a helyében lekapcsoltatnám a starlinket Muskkal, és az összes katonai segítséget megszüntetném Ukrajnának. Hadd tegyék az oroszok amit tenniük kell. Az amerikai gázt el kell adni máshol, nem európában, az olajat is, a Hormuzi szoros hadd maradjon még zárva egy darabig, főleg ha európát nem érdekli. A nyugati társadalmak pedig rövid időn belül elzavarnák ezt a sok beteg barmot!
bundasan
2026. március 20. 10:42
De kis barátom, pontosan erre lett kitalálva a vétó, hogyha 26-an kútba ugranának, akkor az utolsó még épeszű azt mondhassa, hogy ugorjatok nyugodtan, de azt ne az energiabiztonságom kárára tegyétek. Ennyike... Azok a csunnnnnya érdekek. Tanuljatok történelmet, drága őseitek is ezt csinálták abban az elmúlt jópárszáz évben, így másztatok fel mások hátán és lettetek gazdag országok. Jó reggelt!
angie1
2026. március 20. 10:36
Akkor ez a svéd is rajta lehet a 90 milliárdos kifizetési listán!
Bicsike
2026. március 20. 10:35
“ Kiemelte: az alapszerződés nem arra lett kitalálva, hogy egy ország ilyen módon blokkolhasson mindent.” Azt hiszem az alap szerződésben az is benne van, hogy kurvára semmi köze egyik tagállamnak sem, hogy a másik honnan szerzi be az energia ellátásához szükséges anyagokat. Ha már itt tartunk. De persze ott nyugaton a fene nagy demokráciában szarják le a legjobban a törvényeket és szarnak bele mindenki torkába, de csak úgy demokratikusan!
