„Ez árulás Ukrajnával szemben!” – elgurult a labda a svédeknél, miután Orbán megvédte a magyar érdekeket Brüsszelben

Ulf Kristersson svéd miniszterelnök az Európai Tanács ülését követően adott doorstep-interjújában részletesen foglalkozott Magyarországgal is, szerinte hazánk kőkemény kritikát kapott, szavai szerint „gyakorlatilag mindenki masszív leszidást zúdított Orbán Viktorra”, aki nem hajlandó elfogadni, hogy „egyszer meghoztuk a döntést” és nem hajlandó hozzájárulni az uniós kifizetésekhez, amíg az ukránok nem küldenek újra olajat a Barátság-kőolajvezetéken.

A svéd kormányfő szerint a magyar kollégáját nagyon kemény kritikával illették, „az az érzés uralkodott, hogy ez így egyszerűen nem mehet tovább.” Mint mondta, Orbán Viktornak szilárd az álláspontja, „Magyarország blokkol és egyáltalán nem mozdul. Teljesen beásták magukat abba az álláspontba, hogy amíg nem folyik olaj abban a vezetékben, addig semmilyen kifizetéshez nem járulnak hozzá”.