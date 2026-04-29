A brüsszeli lapok is figyelmeztetnek: hiába utazik oda, Magyar Péter nem fogja csak úgy megkapni a visszatartott pénzeket

Magyar Péter szerdán találkozik Ursula von der Leyennel, hogy a Magyarországtól visszatartott uniós pénzek feloldásáról tárgyaljanak, különösen arról a 10 milliárdról, amely legkésőbb idén augusztusig elérhető – számolt be a Politico. A mintegy 17 milliárd eurónyi támogatás kulcsfontosságú Magyarország gazdasági stabilitása szempontjából, ám ezt koránt sem lesz olyan könnyű megszerezni, mint azt Magyar gondolja. A politikai ígéretek önmagukban nem lesznek elegendőek – véli a brüsszeli Euractiv.

Az uniós pénzekről folytatott tárgyalások során – amelyek hazahozatala a Tisza-kampány egyik fő ígérete volt – az új kormány helyzetét bonyolítja, hogy az EU az elmúlt években egy összetett szankciós rendszert épített ki a jogállamisági problémák kezelésére, amely szankciókat nem lehet csak úgy visszavonni, különösen nem pusztán politikai ígéretek alapján.