A brüsszeli lapok is figyelmeztetnek: hiába utazik oda, Magyar Péter nem fogja csak úgy megkapni a visszatartott pénzeket

Elsöprő győzelmet aratott egy pár hónapja alakult párt Bulgáriában
Rumen Radev korábbi elnök alakulata nagyon simán nyert, de egy koalíciós társra szüksége lesz.
A leendő miniszterelnök ennek ellenére már útnak is indult az EU központjába.
Magyar Péter szerdán találkozik Ursula von der Leyennel, hogy a Magyarországtól visszatartott uniós pénzek feloldásáról tárgyaljanak, különösen arról a 10 milliárdról, amely legkésőbb idén augusztusig elérhető – számolt be a Politico. A mintegy 17 milliárd eurónyi támogatás kulcsfontosságú Magyarország gazdasági stabilitása szempontjából, ám ezt koránt sem lesz olyan könnyű megszerezni, mint azt Magyar gondolja. A politikai ígéretek önmagukban nem lesznek elegendőek – véli a brüsszeli Euractiv.
Az uniós pénzekről folytatott tárgyalások során – amelyek hazahozatala a Tisza-kampány egyik fő ígérete volt – az új kormány helyzetét bonyolítja, hogy az EU az elmúlt években egy összetett szankciós rendszert épített ki a jogállamisági problémák kezelésére, amely szankciókat nem lehet csak úgy visszavonni, különösen nem pusztán politikai ígéretek alapján.
Magyar Péter ennek ellenére már el is indult Brüsszelbe, ahol elmondása szerint az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével fog tárgyalni.
Tudjuk a feladatunkat: hazahozzuk a magyaroknak járó uniós forrásokat”
– írja erről szóló Facebook-bejegyzésében.
A brüsszeli lapok szerint ugyanakkor az Európai Bizottság nehéz helyzetben van:
ha túl sokáig tartja vissza a pénzeket, az gyengítheti a reformpárti erőket, ha viszont túl gyorsan oldja fel a zárolást, jogi támadások érhetik, és politikai elfogultsággal vádolhatják
– értékelik a helyzetet.
Ráadásul a 17 milliárd eurós befagyasztott összeg több különböző alapból áll, eltérő feltételekkel. A legnagyobb rész a helyreállítási alapból származik, amelynél szoros, augusztusban lejáró határidő van: Magyarország akár 10 milliárd eurót is elveszíthet, ha nem teljesíti időben a feltételeket.
A brüsszeli elit ugyanakkor már most jóval támogatóbban áll Magyar Péterhez, mint elődjéhez, Orbán Viktorhoz. Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője szerint
megérdemli a megelőlegezett bizalmat”,
és a találkozó Von der Leyennel is ennek a nyitottságnak a jele.
Összességében az EU azt várja el Magyar Pétertől, hogy konkrét reformokat hajtson végre, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzt. Ráadásul közben meg kell győznie az EU intézményeit arról, hogy a pénzek megfelelően lesznek felhasználva.
Bár a források Magyarországot illetik, a hozzájuk vezető út egyértelműen Brüsszelen keresztül vezet.
– figyelmeztetnek a lapok.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala