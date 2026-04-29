európai tanács magyarország Magyar Péter európai bizottság

A brüsszeli lapok is figyelmeztetnek: hiába utazik oda, Magyar Péter nem fogja csak úgy megkapni a visszatartott pénzeket

2026. április 29. 10:54

A leendő miniszterelnök ennek ellenére már útnak is indult az EU központjába.

null

Magyar Péter szerdán találkozik Ursula von der Leyennel, hogy a Magyarországtól visszatartott uniós pénzek feloldásáról tárgyaljanak, különösen arról a 10 milliárdról, amely legkésőbb idén augusztusig elérhető – számolt be a Politico. A mintegy 17 milliárd eurónyi támogatás kulcsfontosságú Magyarország gazdasági stabilitása szempontjából, ám ezt koránt sem lesz olyan könnyű megszerezni, mint azt Magyar gondolja. A politikai ígéretek önmagukban nem lesznek elegendőek – véli a brüsszeli Euractiv.

Az uniós pénzekről folytatott tárgyalások során – amelyek hazahozatala a Tisza-kampány egyik fő ígérete volt – az új kormány helyzetét bonyolítja, hogy az EU az elmúlt években egy összetett szankciós rendszert épített ki a jogállamisági problémák kezelésére, amely szankciókat nem lehet csak úgy visszavonni, különösen nem pusztán politikai ígéretek alapján.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter ennek ellenére már el is indult Brüsszelbe, ahol elmondása szerint az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével fog tárgyalni.

Tudjuk a feladatunkat: hazahozzuk a magyaroknak járó uniós forrásokat” 

– írja erről szóló Facebook-bejegyzésében.

A brüsszeli lapok szerint ugyanakkor az Európai Bizottság nehéz helyzetben van: 

ha túl sokáig tartja vissza a pénzeket, az gyengítheti a reformpárti erőket, ha viszont túl gyorsan oldja fel a zárolást, jogi támadások érhetik, és politikai elfogultsággal vádolhatják

 – értékelik a helyzetet.

Ráadásul a 17 milliárd eurós befagyasztott összeg több különböző alapból áll, eltérő feltételekkel. A legnagyobb rész a helyreállítási alapból származik, amelynél szoros, augusztusban lejáró határidő van: Magyarország akár 10 milliárd eurót is elveszíthet, ha nem teljesíti időben a feltételeket.

A brüsszeli elit ugyanakkor már most jóval támogatóbban áll Magyar Péterhez, mint elődjéhez, Orbán Viktorhoz. Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetője szerint 

megérdemli a megelőlegezett bizalmat”, 

és a találkozó Von der Leyennel is ennek a nyitottságnak a jele.

Összességében az EU azt várja el Magyar Pétertől, hogy konkrét reformokat hajtson végre, hogy Magyarország megkaphassa a neki járó pénzt. Ráadásul közben meg kell győznie az EU intézményeit arról, hogy a pénzek megfelelően lesznek felhasználva. 

Bár a források Magyarországot illetik, a hozzájuk vezető út egyértelműen Brüsszelen keresztül vezet.

– figyelmeztetnek a lapok.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 93 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
zabszem
2026. április 29. 13:52 Szerkesztve
Nahát, akkor ne szórakoztassuk feleslegesen a jónépet. Be lehet fejezni a további handabandálást. Mik is azok a konkrét reformok pontosan? Mert választópolgárként engem ez érdekel! Szóval?
Szuper
2026. április 29. 13:43
A végén nehogy konszenzuális szexuális kapcsolat létesítésére kerüljön sor!
néhai Ch.Pilot
2026. április 29. 13:40
@tovarisi-konyec 2026. április 29. 11:32 • Szerkesztve "Köszönjük Fidesz. 16 évnyi problémát kell rendeznie..." Az a 16 év csak a sátánistáknak volt probléma. A nemzetnek áldás.
krokodilgenya
2026. április 29. 13:39
végigcsináltatják Poloskával a 27 pontos fasságukat majd kijelentik, hogy sorry dude, we gave the money to the jew
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!