Bloomberg: Magyar Péter egyetlen feltétele csalódást okozhat Brüsszelben

Szóltunk előre: Magyar Péter beáll Ukrajna EU-csatlakozása mögé – van azonban egy feltétele
Mind Brüsszelnek, mind Kijevnek csalódást okozhat a leendő magyar miniszterelnök.
Miközben az Európai Unió vezetése gyors előrelépést vár el Ukrajna csatlakozása ügyében, a Tisza Párt elnöke megismételte Orbán Viktor jól ismert feltételeit.
Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséhez köti Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak támogatását – ezt Antonio Costa, az Európai Tanács elnökével folytatott brüsszeli megbeszélésén is hangsúlyozta.
A Bloomberg cikke szerint
az EU vezetése gyors előrelépést vár Ukrajna csatlakozásában, ezért Magyar Péter álláspontja csalódást okozhat Brüsszelben és Kijevben egyaránt.
A szerző megjegyzi, a Tisza Párt elnökének álláspontja lényegében Orbán Viktor korábbi feltételeit ismétli: a kárpátaljai magyarok kulturális, nyelvi és oktatási jogainak visszaállítását követeli. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Kijev dolgozik a magyar kisebbség ügyein, de szerinte nincs valódi probléma.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.