Ft
Ft
24°C
7°C
Ft
Ft
24°C
7°C
05. 04.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 04.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai tanács tisza párt magyarország Magyar Péter ukrajna orbán viktor

Bloomberg: Magyar Péter egyetlen feltétele csalódást okozhat Brüsszelben

2026. május 04. 09:31

Miközben az Európai Unió vezetése gyors előrelépést vár el Ukrajna csatlakozása ügyében, a Tisza Párt elnöke megismételte Orbán Viktor jól ismert feltételeit.

2026. május 04. 09:31
null

Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke az ukrajnai magyar kisebbség jogainak bővítéséhez köti Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak támogatását – ezt Antonio Costa, az Európai Tanács elnökével folytatott brüsszeli megbeszélésén is hangsúlyozta.

A Bloomberg cikke szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

az EU vezetése gyors előrelépést vár Ukrajna csatlakozásában, ezért Magyar Péter álláspontja csalódást okozhat Brüsszelben és Kijevben egyaránt.

A szerző megjegyzi, a Tisza Párt elnökének álláspontja lényegében Orbán Viktor korábbi feltételeit ismétli: a kárpátaljai magyarok kulturális, nyelvi és oktatási jogainak visszaállítását követeli. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Kijev dolgozik a magyar kisebbség ügyein, de szerinte nincs valódi probléma. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2026. május 04. 11:04
"Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke"- Helyesen: Magyarországi Tiszaroknak a leendő miniszterelnöke. Az enyém ugyanis Orbán Viktor marad.
Válasz erre
0
0
Tehetős Totó
2026. május 04. 10:51
Peti...csalódást?! Kielégít ő mindenkit: van elég szege- lika!
Válasz erre
0
0
namégmitnem
2026. május 04. 10:47
Ugyanmár....Poloska próbálja kicsit mórikálni magát a csápolói előtt (feleslegesen, mert legtöbbjük azt sem tudja, mi az a Kárpátalja - és hogy ott magyarok is élnek? - egy okkal több a nyakukra lépni, hisz a "regiment" egyetlen elvárása a 480 forintos benzin és a szabad drogpiac) - szóval - brüsszeli felhatalmazással, taktikai célból mórikálja kicsit magát, majd, mikor Uschi rádörren: "Mostmár elég, Péter! Itt kell aláirni, itt a toll!" összerezzen, bokáját összecsapja "Jawohl, Frau Presidentin!", odakanyarit bármi alá és pucol a sarokba. Senki ne várjon mást.
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2026. május 04. 10:43
MaPöti nem érti, hogy a szeretve tisztelt főnökei, akik az eddigi mentelmet intézték neki, meg azt, hogy Brüsszel felé se kellett néznie, most olyanokat mondatnak vele, amik nem barátságosak. Csak sokára esik majd le JogErőss Pál unokájának, hogy a magyar pénzek már az ukrokoboldnál vannak (vagy ott is csak voltak) és valahogy ki kell ripacskodni, hogy ezért, meg azért nem adják ide.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!