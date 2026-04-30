Szóltunk előre: Magyar Péter beáll Ukrajna EU-csatlakozása mögé – van azonban egy feltétele

Mind Brüsszelnek, mind Kijevnek csalódást okozhat a leendő magyar miniszterelnök.
A Bloomberg szerint Magyar Péter a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak kibővítéséhez kötné Ukrajna uniós csatlakozásának támogatását. A téma állítólag a leendő magyar miniszterelnök és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke közti szerdai brüsszeli tárgyalásain merült fel.
A lap arról is írt, hogy Magyar Péter által csatlakozással kapcsolatban szabott feltételei meglehetősen nagy hasonlóságot mutatnak azzal a 11 pontból álló követeléslistával, amit Orbán Viktor még 2024-ben nyújtott be Zelenszkij ukrán elnöknek, és ami specifikusan kitért a magyar kisebbség jogainak biztosítására és a magyar nyelvű oktatás kiszélesítésére.
A hírportál beszámolói szerint Costa ezekről a feltételekről akarta lebeszélni a Tisza Párt vezetőjét a konstruktív, ámde nem jó hangulatú találkozón.
A hírügynökség szerint
Magyar Péter kiállása csalódást keltett Kijevben és Brüsszelben is, ahol a politikusok arra számítottak, hogy a magyarországi kormányváltással felgyorsulhat Ukrajna uniós-csatlakozási folyamata.
Ezzel egy időben kiderült az is, hogy Kijev meglehetősen visszafogott a Magyar Péter-Zelenszkij találkozó kapcsán. Mint ahogy azt Dmitro Litvin, az ukrán elnök tanácsadója is hangsúlyozta, az ukrán elnök júniusi programja még nem végleges, a találkozó pedig még szervezés alatt van.
