Szóltunk előre: Magyar Péter beáll Ukrajna EU-csatlakozása mögé – van azonban egy feltétele

A Bloomberg szerint Magyar Péter a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak kibővítéséhez kötné Ukrajna uniós csatlakozásának támogatását. A téma állítólag a leendő magyar miniszterelnök és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke közti szerdai brüsszeli tárgyalásain merült fel.

A lap arról is írt, hogy Magyar Péter által csatlakozással kapcsolatban szabott feltételei meglehetősen nagy hasonlóságot mutatnak azzal a 11 pontból álló követeléslistával, amit Orbán Viktor még 2024-ben nyújtott be Zelenszkij ukrán elnöknek, és ami specifikusan kitért a magyar kisebbség jogainak biztosítására és a magyar nyelvű oktatás kiszélesítésére.