Ft
Ft
15°C
0°C
Ft
Ft
15°C
0°C
04. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt Costa Magyar Péter EU-csatlakozás ukrajna

Szóltunk előre: Magyar Péter beáll Ukrajna EU-csatlakozása mögé – van azonban egy feltétele

2026. április 30. 17:02

Mind Brüsszelnek, mind Kijevnek csalódást okozhat a leendő magyar miniszterelnök.

2026. április 30. 17:02
null

A Bloomberg szerint Magyar Péter a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak kibővítéséhez kötné Ukrajna uniós csatlakozásának támogatását. A téma állítólag a leendő magyar miniszterelnök és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke közti szerdai brüsszeli tárgyalásain merült fel.

A lap arról is írt, hogy Magyar Péter által csatlakozással kapcsolatban szabott feltételei meglehetősen nagy hasonlóságot mutatnak azzal a 11 pontból álló követeléslistával, amit Orbán Viktor még 2024-ben nyújtott be Zelenszkij ukrán elnöknek, és ami specifikusan kitért a magyar kisebbség jogainak biztosítására és a magyar nyelvű oktatás kiszélesítésére. 

A hírportál beszámolói szerint Costa ezekről a feltételekről akarta lebeszélni a Tisza Párt vezetőjét a konstruktív, ámde nem jó hangulatú találkozón.

A hírügynökség szerint 

Magyar Péter kiállása csalódást keltett Kijevben és Brüsszelben is, ahol a politikusok arra számítottak, hogy a magyarországi kormányváltással felgyorsulhat Ukrajna uniós-csatlakozási folyamata.

Ezzel egy időben kiderült az is, hogy Kijev meglehetősen visszafogott a Magyar Péter-Zelenszkij találkozó kapcsán. Mint ahogy azt Dmitro Litvin, az ukrán elnök tanácsadója is hangsúlyozta, az ukrán elnök júniusi programja még nem végleges, a találkozó pedig még szervezés alatt van.

Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP

***

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dragonic
2026. április 30. 17:37
Nem mutatja az ülepét ... pedig lehet ott már folt. Ez a "járás" már nem pingvin-billegés, nehézzé vált a feje, de nem tudom eldönteni, hogy mi húzza le - netán egy oda aggatott súly?
Válasz erre
2
0
nyugalom
2026. április 30. 17:31
Themannnn tartása! Nadrag tele!
Válasz erre
1
0
duro_dorka
2026. április 30. 17:16
Magyar Péter nem köt semmihez semmit. A Weber póráz beköttetett végleg. A tiszás kis gecik ujjonganak a hamis győzelemért, kárömködnek a kis ostoba faszok. Jövőre be fog ütni az igazság, és kurva keményen. Mi már felkészültünk rá, 2027-től nyakunkba ömlik a tiszás fos, de a tiszás retkek pislogni fognak, mint bányabéka a hajnali ködben, amikor 1000+ lesz a benzin.
Válasz erre
5
0
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 30. 17:12
A mandiner még 4 évig minimum ellesz az Ukrajna csatlakozásával kapcsolatos rémisztgetésével. 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
12
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!