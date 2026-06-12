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gazdaság kormány átvilágítás Kapitány István

Átfogó szervezeti és működési átvilágítás indul az EXIM, a HEPA és a HIPA intézményeinél!

2026. június 12. 09:50

A magyar emberek egy átlátható, hatékony és működő országot szeretnének – ezt bizonyítja az áprilisi, elsöprő erejű választási győzelem.

2026. június 12. 09:50
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Kapitány István
Kapitány István
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„Átfogó szervezeti és működési átvilágítás indul az EXIM, a HEPA és a HIPA intézményeinél!

A magyar emberek egy átlátható, hatékony és működő országot szeretnének – ezt bizonyítja az áprilisi, elsöprő erejű választási győzelem. Egyértelmű a feladat: mindent meg kell tennünk, hogy a magyar gazdaság meghatározó szereplői a nemzetközi gazdasági környezet változásaihoz alkalmazkodó, valóban hatékony és a magyar gazdaság növekedését szolgáló szervezetek legyenek.

Ezért a mai napon, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél – az EXIM Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél – átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indult.

Az átvilágítás célja annak biztosítása, hogy az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a hazánkba érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését.

A feladat végrehajtásában független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt. Az átvilágítás kiterjed az intézmények működési folyamataira, szerződésállományára, irányítási struktúrájára és a közpénzek felhasználásának hatékonyságára.

A Kormány elkötelezett amellett, hogy a magyar export- és befektetésösztönzési rendszer a nemzetközi legjobb gyakorlatoknak megfelelően, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon működjön.

Az átvilágítás eredményei alapján a szükséges szervezeti, működési és hatékonyságnövelő intézkedések meghozatalára kerül sor.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 10 komment

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Sorrend:
desikerult
2026. június 12. 10:46
Szerintem is érdemes lenne megnézni, hogy Brexit-kompenzáció meg Gyármentő-program címszó alatt milyen muris haveri projektek kerültek finanszírozgatásra az adóforintjainkból. És, hogy miként is lett ez az egész leszervezve, milyen állandó közreműködőkkel. Muhahaha. Sajnos a valóságban ez nem is annyira vicces, mivel a mi adónkból ment, ráadásul ez aztán tényleg a jéghegy csúcsa volt, de akkor is, viszket a tenyerem tőle.
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zakar zoltán béla
2026. június 12. 10:37
+++ a Shell kutaknál,hogy nem penészes-e a tank?
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cint04
2026. június 12. 10:27
téged kéne átvilágítani te moslék mindjárt azzal kezdeni 93-ban hogy szerezted meg egy MGTSZ-től azt az ingatlant..
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4
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Sándor
•••
2026. június 12. 10:26 Szerkesztve
Újra rombolás, Magyarország tönkre tételének, kirablásának útján a mentelmi jog mögött lapitó fontos gatyás ávósivadék áruló és az általa válogatott kizárólag a globális tőkések érdekeit szolgáló liberális bolsevik vörös nemzet rabló csőcselék, az internet által le és elbutított, a büdös rovar szerint AGYHALOTTak támogatásával.
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