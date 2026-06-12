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A magyar emberek egy átlátható, hatékony és működő országot szeretnének – ezt bizonyítja az áprilisi, elsöprő erejű választási győzelem.
„Átfogó szervezeti és működési átvilágítás indul az EXIM, a HEPA és a HIPA intézményeinél!
A magyar emberek egy átlátható, hatékony és működő országot szeretnének – ezt bizonyítja az áprilisi, elsöprő erejű választási győzelem. Egyértelmű a feladat: mindent meg kell tennünk, hogy a magyar gazdaság meghatározó szereplői a nemzetközi gazdasági környezet változásaihoz alkalmazkodó, valóban hatékony és a magyar gazdaság növekedését szolgáló szervezetek legyenek.
Ezért a mai napon, a Gazdasági és Energetikai Minisztérium külgazdasági területének irányítása alatt működő intézményeknél – az EXIM Magyarország, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség és a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség szervezeteinél – átfogó jogi, működési és gazdálkodási átvilágítás indult.
Az átvilágítás célja annak biztosítása, hogy az intézmények működése a lehető legnagyobb hatékonysággal, átláthatósággal és eredményességgel szolgálja a magyar gazdaság érdekeit, az export növekedését és a hazánkba érkező magas hozzáadott értékű beruházások ösztönzését.
A feladat végrehajtásában független külső szakértők és jogi tanácsadók vesznek részt. Az átvilágítás kiterjed az intézmények működési folyamataira, szerződésállományára, irányítási struktúrájára és a közpénzek felhasználásának hatékonyságára.
A Kormány elkötelezett amellett, hogy a magyar export- és befektetésösztönzési rendszer a nemzetközi legjobb gyakorlatoknak megfelelően, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon működjön.
Az átvilágítás eredményei alapján a szükséges szervezeti, működési és hatékonyságnövelő intézkedések meghozatalára kerül sor.”
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