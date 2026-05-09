Ft
Ft
25°C
14°C
Ft
Ft
25°C
14°C
05. 09.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 09.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai tanács von der leyen antónio costa magyarország gratuláció Magyar Péter európa kinevezés miniszterelnök európai bizottság

Von der Leyen gratulált Magyar Péternek: „Szívünk Budapesten dobog”

2026. május 09. 19:36

António Costa is gratulált, illetve egy szimbolikus dátumra is felhívta a figyelmet.

2026. május 09. 19:36
null

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke gratulált szombaton Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából.„”

Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az uniós bizottság elnöke azt írta: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

szívünk Budapesten dobog”.

António Costa, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő tanács elnöke egy új fejeztet kezdetének nevezte Magyarország történetében az új miniszterelnök megválasztását. „A legjobbakat kívánom Magyar Péternek és Magyarországnak!” – mondta a sajtónak adott nyilatkozatában Brüsszelben. Kérdésre válaszolva közölte: készen áll az együttműködésre az új magyar kormánnyal. Kiemelte továbbá, szerinte Európa a nemzetek sokszínűségén alapszik, és tiszteletben tartja a választás szabadságát. Ebben rejlik a demokrácia ereje.

Közösségi oldalán közzétett üzenetében Costa szerencsés egybeesésnek nevezte, hogy Magyar Pétert május 9-én, éppen az Európa napon választották meg Magyarország miniszterelnökévé, amikor az EU a tagországok együttműködésének és az egységnek az eredményeit ünnepli.

Ezen a napon Európa egyszerre ünnepli népeinek, kultúráinak, tagállamainak sokszínűségét – írta.

(MTI / Mandiner)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JOHN THYS / POOL / AFP

***

 

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. május 09. 21:45
Kis hazug!
Válasz erre
0
0
anna bolena
2026. május 09. 21:32
Istenem, mit vétett ez az ország, hogy hagyod, hogy egy gonoszságtól hajtott pszichopata uralja le?
Válasz erre
3
0
duro_dorka
2026. május 09. 21:27
mocskos tiszás nem húzzátok ki a 4 évet se telefonrabló feleségverő faszfej ilyen az összes geci tiszás
Válasz erre
1
0
VeressZoltán
2026. május 09. 21:27
Dobogjon egy vagon ukrán alatt a fronton aszottkurva!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!