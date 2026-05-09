Von der Leyen gratulált Magyar Péternek: „Szívünk Budapesten dobog”

Megalakult az új parlament, majd miniszterelnökké választották Magyar Pétert. Az eseményeket követően a Kossuth téren „rendszerváltó népünnepély” várja a résztvevőket.
António Costa is gratulált, illetve egy szimbolikus dátumra is felhívta a figyelmet.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke gratulált szombaton Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából.„”
Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében az uniós bizottság elnöke azt írta:
szívünk Budapesten dobog”.
António Costa, az uniós tagállamok vezetőit tömörítő tanács elnöke egy új fejeztet kezdetének nevezte Magyarország történetében az új miniszterelnök megválasztását. „A legjobbakat kívánom Magyar Péternek és Magyarországnak!” – mondta a sajtónak adott nyilatkozatában Brüsszelben. Kérdésre válaszolva közölte: készen áll az együttműködésre az új magyar kormánnyal. Kiemelte továbbá, szerinte Európa a nemzetek sokszínűségén alapszik, és tiszteletben tartja a választás szabadságát. Ebben rejlik a demokrácia ereje.
Közösségi oldalán közzétett üzenetében Costa szerencsés egybeesésnek nevezte, hogy Magyar Pétert május 9-én, éppen az Európa napon választották meg Magyarország miniszterelnökévé, amikor az EU a tagországok együttműködésének és az egységnek az eredményeit ünnepli.
Ezen a napon Európa egyszerre ünnepli népeinek, kultúráinak, tagállamainak sokszínűségét – írta.
(MTI / Mandiner)
