„Láthatóan az ízlés nem erős oldala a német kormánynak” – Orbán Viktor megsemmisítő választ adott a német kancellár fenyegetőzéseire (VIDEÓ)

Szijjártó Péter: A kettővel ezelőtti német kancellár ugyanúgy volt kiakadva Magyarországra a migráció miatt, mint a mostani Ukrajna miatt
A külügyminiszter szerint az idő Magyarországot igazolta, és most is így lesz.
A magyar kormányfő szerint legalább az áldozatok emlékét tisztelhette volna Friedrich Merz.
Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Friedrich Merz a magyar vétó miatt továbbra is fenyegeti Magyarországot a brüsszeli csúcson. „A német kancellár továbbra is rendkívül ideges, feszült, és tovább fenyeget minket, hiszen hiába gyakoroltak óriási nyomást tegnap a magyar miniszterelnökre Brüsszelben, nem tudták elérni, hogy a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsönhöz a támogatásunkat adjuk, hiszen az ukránok továbbra is – persze Berlinnel és Brüsszellel egyeztetve – olajblokád alatt tartanak minket” – fogalmazott Szijjártó Péter a német kancellárral kapcsolatban.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor szintén megszólalt a témában, mondandójában kifejtette: Merz a lehető legízléstelenebb időpontot választotta hazánk megfenyegetésére. A kormányfő a következőket mondta:
„Láttam, hogy a német kancellár erőseket mondott. A német-magyar viszony speciális. Nem vall jó ízlésre a kancellár mondandójának időzítése. Igazán várhatott volna egy napot. Magyarország Németország általi megszállásának napján nem érdemes fenyegetni azt, akit egyébként korábban megszálltunk, zsidókat deportáltunk, az országot elfoglaltuk és kifosztottuk. Ezt a napot meghagyhatta volna a kancellár arra, hogy erre emlékezzünk, az áldozatokra emlékezzünk és ne vele kelljen huzakodnunk. Na mindegy most már történt ahogy történt, láthatóan az ízlés nem erős oldala a mostani német kormánynak, és a történelmi emlékezet sem. Kár” – fogalmazott Orbán Viktor, akinek videóját alább tekinthetik meg:
Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP