„Láthatóan az ízlés nem erős oldala a német kormánynak” – Orbán Viktor megsemmisítő választ adott a német kancellár fenyegetőzéseire (VIDEÓ)

„Láttam, hogy a német kancellár erőseket mondott. A német-magyar viszony speciális. Nem vall jó ízlésre a kancellár mondandójának időzítése. Igazán várhatott volna egy napot. Magyarország Németország általi megszállásának napján nem érdemes fenyegetni azt, akit egyébként korábban megszálltunk, zsidókat deportáltunk, az országot elfoglaltuk és kifosztottuk. Ezt a napot meghagyhatta volna a kancellár arra, hogy erre emlékezzünk, az áldozatokra emlékezzünk és ne vele kelljen huzakodnunk. Na mindegy most már történt ahogy történt, láthatóan az ízlés nem erős oldala a mostani német kormánynak, és a történelmi emlékezet sem. Kár” – fogalmazott Orbán Viktor, akinek videóját alább tekinthetik meg: