Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kancellár friedrich merz szijjártó péter orbán viktor

„Láthatóan az ízlés nem erős oldala a német kormánynak” – Orbán Viktor megsemmisítő választ adott a német kancellár fenyegetőzéseire (VIDEÓ)

2026. március 20. 12:00

A magyar kormányfő szerint legalább az áldozatok emlékét tisztelhette volna Friedrich Merz.

2026. március 20. 12:00


Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Friedrich Merz a magyar vétó miatt továbbra is fenyegeti Magyarországot a brüsszeli csúcson. „A német kancellár továbbra is rendkívül ideges, feszült, és tovább fenyeget minket, hiszen hiába gyakoroltak óriási nyomást tegnap a magyar miniszterelnökre Brüsszelben, nem tudták elérni, hogy a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsönhöz a támogatásunkat adjuk, hiszen az ukránok továbbra is – persze Berlinnel és Brüsszellel egyeztetve – olajblokád alatt tartanak minket” – fogalmazott Szijjártó Péter a német kancellárral kapcsolatban.

Orbán Viktor szintén megszólalt a témában, mondandójában kifejtette: Merz a lehető legízléstelenebb időpontot választotta hazánk megfenyegetésére. A kormányfő a következőket mondta: 

„Láttam, hogy a német kancellár erőseket mondott. A német-magyar viszony speciális. Nem vall jó ízlésre a kancellár mondandójának időzítése. Igazán várhatott volna egy napot. Magyarország Németország általi megszállásának napján nem érdemes fenyegetni azt, akit egyébként korábban megszálltunk, zsidókat deportáltunk, az országot elfoglaltuk és kifosztottuk. Ezt a napot meghagyhatta volna a kancellár arra, hogy erre emlékezzünk, az áldozatokra emlékezzünk és ne vele kelljen huzakodnunk. Na mindegy most már történt ahogy történt, láthatóan az ízlés nem erős oldala a mostani német kormánynak, és a történelmi emlékezet sem. Kár” – fogalmazott Orbán Viktor, akinek videóját alább tekinthetik meg:

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fenris
2026. március 20. 13:33
Ezeket csak az AfD emelheti ki ebből a szakadékba vezetőkeréknyomból. Mintha a vezetőiket valami ösztön vezetné a világégés felé, pedig ennek kivételesen leszármazottai is vannak.
Válasz erre
2
0
nuevoreynuevaley
2026. március 20. 13:26
Kepzelhetitek, mennyire verne a mellet a foni, ha kapna 2 ukran falut karpatalja romjaibol....de nem fog, mert Putyin es Trump is leszarja. Ehhez kepest Hitler meg a nemetek akit a fidkany ideologia szerint gyulolni kell, megduplaztak 1938ban Magyarorszag teruletet. Meg a romanok rovasara is, akik szinten nemet szovetsegesek voltak, olajjal. No a mai Magyarorszag meg a nagyeszu vezetoi se valodi szovetsegesekkel, se erovel nem rendelkeznek, nem is kepesek semmire, a szajuk nyitogatasan kivul.
Válasz erre
0
4
nuevoreynuevaley
2026. március 20. 13:16
Hitler visszaadta a Felvideket es Erdely felet Magyarorszagnak Ork 1 centit nem szerzett vissza, de 2 millioval csokkentette a karpat medencei magyarok szamat Hagynek erre idot
Válasz erre
1
9
fogas paduc
•••
2026. március 20. 13:12 Szerkesztve
fogas paduc ---- nuevoreynuevaley 2026. március 20. 12:59 Nyugodj meg, arról, hogy ilyen aljas idióta vagy nem te tehetsz. Sokkal inkább az anyukád, aki a magasabb segilyke érdekében gumikalapáccsal ütögette a veled terhes hasát. Bandera jól van?
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!