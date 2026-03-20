Szijjártó Péter: A kettővel ezelőtti német kancellár ugyanúgy volt kiakadva Magyarországra a migráció miatt, mint a mostani Ukrajna miatt

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a német kancellár akkor is nagyon ideges volt, és megpróbálták elérni, hogy engedjük be az illegális migránsokat, aztán mára kiderült, hogy a magyaroknak volt igaza.

„Elég, ha végigsétálnak a nagy német városok utcáin esténként, akkor látják, hogy igen, a magyaroknak volt igazuk. A magyaroknak volt igazuk akkor, amikor azt mondtuk, hogy mi nem engedünk be illegális bevándorlókat. Magyarország továbbra is a magyarok országa, egy biztonságos ország” – mutatott rá.

„2015-ben is tehát óriási volt rajtunk a nyomás Németországból, Berlinből, az aktuális német kancellár részéről, mi akkor is ellenálltunk, és igazunk lett. Most is nagy a nyomás rajtunk, most is ideges a német kancellár, de mi most is ellenállunk, és most is igazunk lesz. Mert az Ukrajnában zajló háború nem a mi háborúnk, nem a mi felelősségünk, nincsen közünk hozzá, ezért abból mi ki fogunk maradni akármilyen ideges is a német kancellár” – összegzett.

(MTI)

