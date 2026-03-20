03. 20.
péntek
Szerzőink
Törölt posztok, kínos kijelentések: atomfegyverekkel viccelődött a Tisza jelöltje

2026. március 20. 11:26

Ferenczi Gábor törölte bejegyzéseit, miután azok vállalhatatlanná váltak a kampányban. Azonban az internet nem felejt.

Az elmúlt években több, a háború veszélyeit relativizáló, illetve Ukrajna és az európai uniós irányvonal melletti kiállást tükröző bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Ferenczi Gábor, a Tisza Párt Csongrád-Csanád vármegye 4-es számú választókerületének jelenlegi képviselőjelöltje – számolt be róla a Délmagyar.

A korábbi bejegyzések időközben eltűntek a politikus Facebook-oldaláról. A lap értesülései szerint Ferenczi – feltehetően pártja vezetésének döntésére – törölhette ezeket, miután azok vállalhatatlanná váltak a kampányban. A digitális nyomok azonban megmaradtak, így több korábbi poszt tartalma továbbra is visszakövethető.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron

Az egyik ilyen bejegyzés 2024 májusában, az európai parlamenti választási kampány hajrájában született. Ebben egy mém formájában Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin szerepelt, a kép alá pedig egy, az atomfegyverek használatára utaló felirat került. A poszt hangvétele sokak szerint komolytalanul kezelte a nukleáris konfliktus lehetőségét.

 

Nem sokkal később Ferenczi egy dániai kampányfotót osztott meg, amelyhez azt írta: Dánia példája mutatja, milyen egy „normális demokrácia”, utalva arra, hogy az északi ország fegyvereket – köztük vadászgépeket – adott át Ukrajnának.

 

Az EP-választást követően a politikus ironikus hangvételű bejegyzésben reagált az eredményekre, amelyben arra utalt: „természetesen mától vége a háborúnak”. Ezzel a kormánypártok kampányüzenetét igyekezett kifigurázni, amely szerint Magyarországnak ki kell maradnia a konfliktusból.

Ferenczi több alkalommal is pozitívan nyilatkozott az Európai Unióról és Ursula von der Leyen munkájáról, valamint támogatta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. Ukrajna esetleges uniós tagságával kapcsolatban ugyanakkor feltételekhez kötött álláspontot fogalmazott meg, többek között a háború lezárását és a kisebbségi jogok biztosítását említve.

A gazdasági „szakértelem” is megnyilvánult

Gazdasági kérdésekben is megnyilvánult: egy bejegyzésében vitatta, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek veszélyt jelentenének a magyar gazdák számára, és inkább a hazai támogatási rendszer hiányosságait hangsúlyozta.

A politikus kommunikációja azonban nemcsak külpolitikai kérdésekben váltott ki visszhangot. Egy 2024 júniusi bejegyzésében a nyugdíjasokról írt kritikus hangnemben, ami többek szerint sértő és lekezelő volt az idősebb korosztállyal szemben:

 

Nyitókép: Facebook

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pctroll
2026. március 20. 13:05
Proli söpredék az egész tisza. A szavazóik primitív mindenszarista megmondó emberek, akik egyébként tök jól élnek. Szánalmas, hogy magyarként ennyi öntelt, betonbuta emberrel kellene sorsközösséget vállalni.
Egyszeriember
2026. március 20. 12:04
"Hihetetlen, hogy nyomorognak és mégis a Fideszre szavaznak sokan." Hol van ez a rengeteg nyomorgó (ugye hárommilliót szoktak emlegetni - tehát minden harmadik magyar létminimum alatt él szerintük -, pont mint száz éve, ami után a dicsőséges Rákosi-korszak következett), akikre folyton hivatkoznak? Ebbe az ezt emlegetők önmagukat ritkán szokták beleérteni és rám sem vonatkozhat, nem nyomorgok. Viszont a változást követelő és leghangosabban síró ismerőseim zöme több pénzből gazdálkodik havonta mint én, tehát ők szintén nem tartoznak bele, s nem egy-két emberről van szó. Ha valóban olyan sok koldus él Magyarországon, akkor mindenkinek lépten-nyomon beléjük kéne botlania. Ehhez képest, én többnyire a boltokban szoktam megbotlani, mikor félreállok az egymást letaposó, bevásárlásukat végző tömegek útjából, akik annyit költenek egyszerre mint én két hét alatt.
Horst_Tappert
2026. március 20. 12:02
Ezek után nem csodálom, hogy Bütyök szájzárat rakott ezekre a droidokra, elmebeteg, segghülye mind. Milyen lehetett a többi, akiket nem választottak ki?
coyote-0
2026. március 20. 12:00
Tipikus mindenszarista. Nincs pénz nyaralni, nincs pénz kajára. Olyan csórók az emberek, hogy még vagyonuk sincs. Mintha a Szomszédok c. teleregényt nézné az ember.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!