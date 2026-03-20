Törölt posztok, kínos kijelentések: atomfegyverekkel viccelődött a Tisza jelöltje

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Nem véletlenül próbálkoznak az ukrán drónok – mutattak rá az elemzők.
Ferenczi Gábor törölte bejegyzéseit, miután azok vállalhatatlanná váltak a kampányban. Azonban az internet nem felejt.
Az elmúlt években több, a háború veszélyeit relativizáló, illetve Ukrajna és az európai uniós irányvonal melletti kiállást tükröző bejegyzést tett közzé közösségi oldalán Ferenczi Gábor, a Tisza Párt Csongrád-Csanád vármegye 4-es számú választókerületének jelenlegi képviselőjelöltje – számolt be róla a Délmagyar.
A korábbi bejegyzések időközben eltűntek a politikus Facebook-oldaláról. A lap értesülései szerint Ferenczi – feltehetően pártja vezetésének döntésére – törölhette ezeket, miután azok vállalhatatlanná váltak a kampányban. A digitális nyomok azonban megmaradtak, így több korábbi poszt tartalma továbbra is visszakövethető.
Az egyik ilyen bejegyzés 2024 májusában, az európai parlamenti választási kampány hajrájában született. Ebben egy mém formájában Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin szerepelt, a kép alá pedig egy, az atomfegyverek használatára utaló felirat került. A poszt hangvétele sokak szerint komolytalanul kezelte a nukleáris konfliktus lehetőségét.
Nem sokkal később Ferenczi egy dániai kampányfotót osztott meg, amelyhez azt írta: Dánia példája mutatja, milyen egy „normális demokrácia”, utalva arra, hogy az északi ország fegyvereket – köztük vadászgépeket – adott át Ukrajnának.
Az EP-választást követően a politikus ironikus hangvételű bejegyzésben reagált az eredményekre, amelyben arra utalt: „természetesen mától vége a háborúnak”. Ezzel a kormánypártok kampányüzenetét igyekezett kifigurázni, amely szerint Magyarországnak ki kell maradnia a konfliktusból.
Ferenczi több alkalommal is pozitívan nyilatkozott az Európai Unióról és Ursula von der Leyen munkájáról, valamint támogatta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez. Ukrajna esetleges uniós tagságával kapcsolatban ugyanakkor feltételekhez kötött álláspontot fogalmazott meg, többek között a háború lezárását és a kisebbségi jogok biztosítását említve.
Gazdasági kérdésekben is megnyilvánult: egy bejegyzésében vitatta, hogy az ukrán mezőgazdasági termékek veszélyt jelentenének a magyar gazdák számára, és inkább a hazai támogatási rendszer hiányosságait hangsúlyozta.
A politikus kommunikációja azonban nemcsak külpolitikai kérdésekben váltott ki visszhangot. Egy 2024 júniusi bejegyzésében a nyugdíjasokról írt kritikus hangnemben, ami többek szerint sértő és lekezelő volt az idősebb korosztállyal szemben:
Nyitókép: Facebook