Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Ebben a képben minden benne van a magyar emberek április 12-én kimondott döntéséről.
„Uhh, nagyon kemény ez a kép. A hagyománnyal (helyesen) szakítva az új kormány tagjai eskütételük után nem a köztársasági elnökkel, hanem a miniszterelnökkel fotózkodnak úgy, hogy szándékosan kitakarják Sulyok Tamást.
Ebben a képben minden benne van a magyar emberek április 12-én kimondott döntéséről. Arról, hogy a jövőnkről szóló fotókon, a további életünkben nem kérünk többet a NER-es múltból.
Nem kérünk Orbán Viktorból, Lázár Jánosból, Rogán Antalból, Semjén Zsoltból, Szijjártó Péterből. Nem kérünk Sulyok Tamásból és az ő jogállamiság fölötti »őrködéséből«.
Sulyok úgy »őrködött« a jogállamiság fölött, hogy hallgatott, amikor Orbán lepoloskázta a fél országot, amikor Kövér kizárt minket a nemzetből, amikor megerőszakolták a bicskei gyerekeket, amikor teleplakátolták az országot hazug háborús plakátokkal, amikor kiderült, hogy több tonna(!) mérgező, magzatkárosító anyag került a gödi gyárból a levegőbe, amikor Lázár wc-t pucolni küldte a cigányokat, amikor Orbán benyújtotta a putyini ellehetetlenítési törvényt, ami alapján civileket, újságírókat, politikusokat zárhattak volna börtönbe, amikor a mi pénzünkből épült Hatvanpuszta úgy, hogy közben az emberek nyögték az Európa-rekord inflációt, amikor Takács Péter brüsszeli és ellenzéki ügynököknek nevezte az orvosokat.
Köszönjük, mi ilyen »őrködésből« nem kérünk! Sulyok Tamás ezen a képen pont ott áll, ahova való. A képen kívül.”
