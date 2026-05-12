05. 12.
kedd
sulyok tamás rogán antal orbán viktor

Sulyok Tamás ezen a képen pont ott áll, ahova való

2026. május 12. 21:43

Ebben a képben minden benne van a magyar emberek április 12-én kimondott döntéséről.

2026. május 12. 21:43
Szabó Tímea
„Uhh, nagyon kemény ez a kép. A hagyománnyal (helyesen) szakítva az új kormány tagjai eskütételük után nem a köztársasági elnökkel, hanem a miniszterelnökkel fotózkodnak úgy, hogy szándékosan kitakarják Sulyok Tamást. 

Ebben a képben minden benne van a magyar emberek április 12-én kimondott döntéséről. Arról, hogy a jövőnkről szóló fotókon, a további életünkben nem kérünk többet a NER-es múltból. 

Nem kérünk Orbán Viktorból, Lázár Jánosból, Rogán Antalból, Semjén Zsoltból, Szijjártó Péterből. Nem kérünk Sulyok Tamásból és az ő jogállamiság fölötti »őrködéséből«.

Sulyok úgy »őrködött« a jogállamiság fölött, hogy hallgatott, amikor Orbán lepoloskázta a fél országot, amikor Kövér kizárt minket a nemzetből, amikor megerőszakolták a bicskei gyerekeket, amikor teleplakátolták az országot hazug háborús plakátokkal, amikor kiderült, hogy több tonna(!) mérgező, magzatkárosító anyag került a gödi gyárból a levegőbe, amikor Lázár wc-t pucolni küldte a cigányokat, amikor Orbán benyújtotta a putyini ellehetetlenítési törvényt, ami alapján civileket, újságírókat, politikusokat zárhattak volna börtönbe, amikor a mi pénzünkből épült Hatvanpuszta úgy, hogy közben az emberek nyögték az Európa-rekord inflációt, amikor Takács Péter brüsszeli és ellenzéki ügynököknek nevezte az orvosokat.

Köszönjük, mi ilyen »őrködésből« nem kérünk! Sulyok Tamás ezen a képen pont ott áll, ahova való. A képen kívül.”

Összesen 43 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Toma78
•••
2026. május 12. 23:46 Szerkesztve
Mi van bogárkám?! Mi újság a libernyák szemetesben? Találtál már munkát? Ja nem értesz semmihez csak a hazaáruláshoz? Biztos talál neked Petike új feladatot a parlamentben. Valakinek a vécét is tisztán kell tartani és papírt is kell rakni. Tudod hetente megy ellenőrizni, hogy a Gulyás Gergely nem e lopja el és nem szarja e teli szándékosan ..🖕😬🖕
Ekrü123
2026. május 12. 23:45
Muszáj ezt a némbert itt mutogatni? 🤮🤮🤮
Bodzay
2026. május 12. 23:37
Szabó Tímea nem ide való. Sőt! Mit keres itt?
reepcze-2
2026. május 12. 23:17
Ne feledd Rózsika, a választáson rólad is döntöttek. Úgyhogy több szerénységet, ha kérhetem!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!