Magyar Péter bejelentette: szimbolikus helyszínen tartják az első kormányülést

„Ma éjféltől hivatalba lép a rendszerváltó TISZA-kormány” – írta Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök közölte: a kabinet első, kihelyezett kormányülését szerdán 15 órától Ópusztaszeren tartják, amelynek helyszíne szerinte egyszerre szimbolikus jelentőségű, valamint a rendkívüli aszályhelyzet miatt is indokolt.

A tervek szerint az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek a jelenlegi helyzetről, majd rövid távú intézkedésekről döntenek, illetve elindítják a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási fejlesztések kidolgozását. Emellett a kormány áttekinti a minisztériumok és állami cégek teljes körű átvilágítását, valamint felfüggeszti a rendes gazdálkodási keretet meghaladó kifizetéseket és kötelezettségvállalásokat.