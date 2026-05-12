Magyar Péter bejelentette: szimbolikus helyszínen tartják az első kormányülést

Újabb kapufa: a Belügyminisztérium „eltitkolt” épületéről is hatalmasat kamuzott Magyar Péter (VIDEÓ)
Annyira eltitkolt, hogy bárki meglátogathatja.
A miniszterelnök máris összehívta a Tisza-kormányt.
„Ma éjféltől hivatalba lép a rendszerváltó TISZA-kormány” – írta Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök közölte: a kabinet első, kihelyezett kormányülését szerdán 15 órától Ópusztaszeren tartják, amelynek helyszíne szerinte egyszerre szimbolikus jelentőségű, valamint a rendkívüli aszályhelyzet miatt is indokolt.
A tervek szerint az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek a jelenlegi helyzetről, majd rövid távú intézkedésekről döntenek, illetve elindítják a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási fejlesztések kidolgozását. Emellett a kormány áttekinti a minisztériumok és állami cégek teljes körű átvilágítását, valamint felfüggeszti a rendes gazdálkodási keretet meghaladó kifizetéseket és kötelezettségvállalásokat.
A napirenden szerepel továbbá az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának előkészítése, az ország energiaellátási helyzetének áttekintése, valamint döntések a gyermekvédelem és a korábban titkosított kormányhatározatok, illetve nemzetközi szerződések felülvizsgálata ügyében is. A kormány a kihelyezett ülés után tájékoztatást ad a meghozott döntésekről és a megtárgyalt ügyekről.
