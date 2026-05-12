kormány tisza Magyar Péter

Magyar Péter bejelentette: szimbolikus helyszínen tartják az első kormányülést

2026. május 12. 21:59

A miniszterelnök máris összehívta a Tisza-kormányt.

null

„Ma éjféltől hivatalba lép a rendszerváltó TISZA-kormány” – írta Magyar Péter a Facebookon. A miniszterelnök közölte: a kabinet első, kihelyezett kormányülését szerdán 15 órától Ópusztaszeren tartják, amelynek helyszíne szerinte egyszerre szimbolikus jelentőségű, valamint a rendkívüli aszályhelyzet miatt is indokolt.

A tervek szerint az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek a jelenlegi helyzetről, majd rövid távú intézkedésekről döntenek, illetve elindítják a közép- és hosszú távú vízgazdálkodási fejlesztések kidolgozását. Emellett a kormány áttekinti a minisztériumok és állami cégek teljes körű átvilágítását, valamint felfüggeszti a rendes gazdálkodási keretet meghaladó kifizetéseket és kötelezettségvállalásokat.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

A napirenden szerepel továbbá az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának előkészítése, az ország energiaellátási helyzetének áttekintése, valamint döntések a gyermekvédelem és a korábban titkosított kormányhatározatok, illetve nemzetközi szerződések felülvizsgálata ügyében is. A kormány a kihelyezett ülés után tájékoztatást ad a meghozott döntésekről és a megtárgyalt ügyekről.

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2026. május 12. 23:46
A Rákosi-rendszer propaganda-gépezete, ezen belül a Filmhíradó (kezdetben Mafirt Krónika, majd Magyar Filmhíradó) tudatosan és rendszeresen mutatta be az egykori arisztokráciát és a „tőkés osztályt”. Volt, hogy az „úri világ” pazarló, dologtalan életmódját (például vadászatok, bálok korábbi felvételeit) szembeállították a „dolgozó nép” akkoriban sulykolt eredményeivel vagy korábbi nyomorával. Akárcsak a Karmelita vagy a minisztériumok bemutatása a napokban. Legyen vele mindenki tisztában, ami itt folyik az pontosan ugyanaz a módszertan, mint az 50-es években!
Válasz erre
0
0
europész
2026. május 12. 23:44
Remélem egy jótékony jégeső elveri őket.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. május 12. 23:42
“Rákosi számára Ópusztaszer azért volt fontos, mert 1945-ben itt kezdődött meg jelképesen a földosztás. Ezt a kommunista propaganda úgy állította be, mint a parasztság felszabadítását az „úri világ” alól” Pont mint most. “ és Rákosi előszeretettel tetszelgett a népnek földet adó vezető szerepében.” Ó ez is milyen ismerős! A megmentő plasztikjézus! 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2026. május 12. 23:39
Nem először lepik el azt a helyet szimbolikusan a kommunisták.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!