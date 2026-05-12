„Féltem a hazánkat! Kicsit se vagyok vészmadár és mindig adok esélyt, de most: féltem a hazánkat! Mérges vagyok a Fideszre, hogy annyira felbőszítették az embereket, hogy ők inkább leszavaztak erre az őrületre, de nagyon féltem a hazánkat!

Értem a Tisza-szavazó barátaimat, én is szavaztam volna másra, de erre nem, mert: féltem a hazánkat! Lehetne persze nevetni, de ahhoz nem kéne ilyen húsbamarkoló legyen a valóság: féltem a hazánkat! Anyukám 84 éves barátnője levelet írt Magyar Péternek és belépett a Fideszbe, mert félti a hazánkat.