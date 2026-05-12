tisza hegedüs zsolt hazánkat féltem fidesz Magyar Péter

Minden reggel remélem, hogy ez csak egy rossz álom

2026. május 12. 22:20

Kicsit se vagyok vészmadár és mindig adok esélyt, de most: féltem a hazánkat!

Skrabski Fruzsina
„Féltem a hazánkat! Kicsit se vagyok vészmadár és mindig adok esélyt, de most: féltem a hazánkat! Mérges vagyok a Fideszre, hogy annyira felbőszítették az embereket, hogy ők inkább leszavaztak erre az őrületre, de nagyon féltem a hazánkat!

Értem a Tisza-szavazó barátaimat, én is szavaztam volna másra, de erre nem, mert: féltem a hazánkat! Lehetne persze nevetni, de ahhoz nem kéne ilyen húsbamarkoló legyen a valóság: féltem a hazánkat! Anyukám 84 éves barátnője levelet írt Magyar Péternek és belépett a Fideszbe, mert félti a hazánkat.

Minden reggel remélem, hogy ez csak egy rossz álom.

Hiszem közben és látom, hogy sok jóindulatú ember áll a Tisza mellé, vállalja a miniszterséget, mert reménykednek, hogy a vezetőjük irányítható. Én kicsit se reménykedem.

Bízom Vitézyben, Hegedüs Zsoltban, Gajdos Lászlóban, Velkey Györgyben, sőt még Bódis Krisztában is, de ott visszhangzik Kriszta mondata a fülemben, hogy jár-e Magyar pszichológushoz, »Nem eleget«.

A tegnapi Karmelita élőzés, a meghallgatások, üvöltözések, Sulyok alázása, az ÁSZ-elnök vegzálása csak azért, mert Varga Judit párja. A sok-sok élethazugság, manír – fáj. Akkor is, ha a Fidesz megérdemelte a bukást, mert: féltem a hazánkat!  Azt mondja egy barátom, hogy a tiszásoknak igazuk volt, nekünk igazunk lesz. Féltem a hazánkat!

Persze ott vagyunk mi civilek, gyengén, mert szétvert minket a kommunizmus, aztán a multikulti, sose tudtuk mennyire fontos, hogy legyünk egymásnak. Nem használok nagy szavakat, történelmi párhuzamokat, mert mindegyik elhasznált, de higgyétek el tényleg és nagyon féltem a hazánkat!”

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Gintonic68
2026. május 12. 23:46
Kedves Fruzsina! Az emberek felbőszítésében szerepet játszottak a végtelenül mocskos kampányhazugságok, melyet a külföldről finanszírozott magyarországi médiaszereplők, a közösségi média "ügyes" hangszerelésével toltak, toltak... Ha konkrét kérdést teszünk fel a "felbőszülésre" vonatkozóan, nem a saját élethelyzetük kilátástalanságát hozzák fel, hanem a hergelő, kampányüzeneteket... Sokan akartak változást, de nem néztek utána, hogy kire is váltanak!
glensi
2026. május 12. 23:36
Fruzsina, nagyon hosszú ideig voltam ellenzéki. Kibírtuk a kommunistákat, később a szocialistákat és a hiszteroliberálisokat, majd Gyurcsányt, Bajnait. Kibírjuk ezt az agresszív, gátlástalan, bunkó szociopatát is. Csak tartsunk össze.
gyumolcs26
2026. május 12. 23:20
Pár perc után az ember elkapcsol, mert ahogy belenézek a Karmelita és a minisztériumok èjszakai ideg(en)vezetéses lerohanásába vagy a keddi parlamenti miniszterek bemutatàsába (a Tisza képviselők érzelemmentes lapításába), a rengetek igaztalan és hamis vádaskodásba és személyeskedö verbális zaklatásba (!), nem ártatlan Münchausen báró, vagy egy Cipolla, hanem egy Néró-szerü elmeháborodott diktátor sejlik fel bennem. Meg vannak számolva a napjai(nk), történelmi áthallással úgy 133 nap. Igen Fruzsina, sokan fèltjük a hazánkat!!
mihint
2026. május 12. 23:11
Bármi is történt, bárki bárkinek a barátja, mindegy is, mit gondol, az árát mindannyiunknak kell megfizetni. Ez, a közösségképző valami, amiről - úgy tűnik - az ország fele tudomást sem vesz. Sokba került "odaát" ez a győzelem, mi vagyunk a készfizető kezes. Az apróbetűs részben, amit senki sem olvasott el, ott le van ez írva, Fruzsi, ne légy bolond, hogy csupán az érzelmeidre hagyatkozol.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!