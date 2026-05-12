földközi-tenger Ursa Major Oroszország Észak-Korea Spanyolország hajó atomreaktor

Egy orosz hajó váratlanul elsüllyedt: tengeralattjáró atomreaktorok lehettek a fedélzetén

2026. május 12. 20:42

A gyanú szerint a rakománynak köze lehet egy feltörekvő diktatúra atomprogramjához.

Különös körülmények között süllyedt el 2024 decemberében a Földközi-tengeren az Ursa Major nevű orosz teherhajó, amely a CNN legfrissebb oknyomozása szerint akár tengeralattjárókhoz használható nukleáris reaktorkomponenseket is szállíthatott Észak-Koreába. A hajó fedélzetén történt robbanások, az amerikai „nukleáris szimatoló” repülőgépek megjelenése, valamint egy feltételezett orosz kémszállító hajó mozgása azóta is találgatásokra adnak okot.

A csatorna emlékeztet, hogy az Ursa Major 2024 decemberében futott ki Szentpétervárról hivatalosan Vlagyivosztok felé, rakományjegyzékében azonban csupán „két nagy aknafedél”, daruk és üres konténerek szerepeltek. A spanyol hatóságoknak később az orosz kapitány már azt mondta: a rakomány valójában két, tengeralattjárókban használatos nukleáris reaktor alkatrésze lehetett.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Három robbanás, eltűnt matrózok

A hajót portugál hadihajók és repülőgépek is figyelték útja során, miközben két orosz katonai hajó kísérte. A CNN szerint december 22-én az Ursa Major hirtelen lelassult spanyol vizeken, majd egy nappal később vészjelzést adott le.

A spanyol vizsgálat szerint három robbanás történt a hajó jobb oldalán, feltehetően a gépház közelében. Két matróz életét vesztette, a túlélőket spanyol mentőegységek evakuálták. A hajó azonban nem süllyedt el azonnal.

A CNN forrásai szerint később az egyik orosz kísérőhajó vörös jelzőrakétákat lőtt fel, majd újabb négy robbanást észleltek a térségben. Nem sokkal később az Ursa Major eltűnt a radarokról és elsüllyedt.

Észak-Korea lehetett a végső cél

A spanyol vizsgálat egyik legérdekesebb megállapítása szerint a hajó végső célja nem Oroszország távol-keleti kikötője, hanem az észak-koreai Rason lehetett. A CNN szerint

a rakomány összefügghet Kim Dzsongun tavaly bemutatott első nukleáris tengeralattjáró-programjával.

A jelentés szerint a szállított egységek feltehetően VM-4SG típusú reaktorok lehettek, amelyeket korábban orosz Delta IV osztályú atom-tengeralattjárókban használtak. Mike Plunkett haditengerészeti elemző a CNN-nek úgy fogalmazott:

egy ilyen technológiai transzfer „csak nagyon közeli szövetségesek között történik meg”, és ha valóban erről van szó, az „komoly geopolitikai fordulat”.

Amerikai „nukleáris szimatolók” a roncs fölött

Az ügyet tovább bonyolítja, hogy az amerikai légierő kétszer is WC-135R típusú, úgynevezett „nukleáris szimatoló” repülőgépet küldött a roncs térségébe. Ezeket általában radioaktív szennyeződés felderítésére használják.

A spanyol vizsgálat egy még merészebb elméletet is felvetett: eszerint a hajótestet akár egy úgynevezett szuperkavitációs – akár 200 csomó (370–400 km/óra) végsebességre is képes – torpedó is átfúrhatta. Más szakértők ugyanakkor inkább

  • mágneses aknára vagy
  • külső robbanószerkezetre

gyanakszanak.

Hivatalos magyarázat továbbra sincs, Moszkva pedig egyszerűen „terrorcselekménynek” minősítette az esetet. A hajó roncsai mintegy 2500 méter mélyen fekszenek a Földközi-tenger fenekén – a történet legfontosabb bizonyítékai így egyelőre elérhetetlenek maradtak.

***

Fotó: X

 

csapláros
2026. május 12. 21:34
Mese, mese, meskete. Hajóra rakták, amikor darabokban szállítva Szibérián keresztül is vihették volna, végig orosz területen és csupán Vlagyivosztokból kellett volna hajóra rakni - ha igaz a tengeralattjáró dolog...
alenka
2026. május 12. 21:31
Mindiniïr, átálltatok?
survivor
2026. május 12. 21:06
Hogy került aFöldközi tengerre ? At akart kelni Szueznel ? Miert nem eszakra ment, vagy kerülte meg s Afrikat..? Zavaros..
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!