Egy orosz hajó váratlanul elsüllyedt: tengeralattjáró atomreaktorok lehettek a fedélzetén

Átvágtak az oroszok a Földközi-tengeren – iszonyú tragédia lett a vége (Videó)
Tizennégy tengerészt tudtak kimenteni.
A gyanú szerint a rakománynak köze lehet egy feltörekvő diktatúra atomprogramjához.
Különös körülmények között süllyedt el 2024 decemberében a Földközi-tengeren az Ursa Major nevű orosz teherhajó, amely a CNN legfrissebb oknyomozása szerint akár tengeralattjárókhoz használható nukleáris reaktorkomponenseket is szállíthatott Észak-Koreába. A hajó fedélzetén történt robbanások, az amerikai „nukleáris szimatoló” repülőgépek megjelenése, valamint egy feltételezett orosz kémszállító hajó mozgása azóta is találgatásokra adnak okot.
A csatorna emlékeztet, hogy az Ursa Major 2024 decemberében futott ki Szentpétervárról hivatalosan Vlagyivosztok felé, rakományjegyzékében azonban csupán „két nagy aknafedél”, daruk és üres konténerek szerepeltek. A spanyol hatóságoknak később az orosz kapitány már azt mondta: a rakomány valójában két, tengeralattjárókban használatos nukleáris reaktor alkatrésze lehetett.
A hajót portugál hadihajók és repülőgépek is figyelték útja során, miközben két orosz katonai hajó kísérte. A CNN szerint december 22-én az Ursa Major hirtelen lelassult spanyol vizeken, majd egy nappal később vészjelzést adott le.
A spanyol vizsgálat szerint három robbanás történt a hajó jobb oldalán, feltehetően a gépház közelében. Két matróz életét vesztette, a túlélőket spanyol mentőegységek evakuálták. A hajó azonban nem süllyedt el azonnal.
A CNN forrásai szerint később az egyik orosz kísérőhajó vörös jelzőrakétákat lőtt fel, majd újabb négy robbanást észleltek a térségben. Nem sokkal később az Ursa Major eltűnt a radarokról és elsüllyedt.
A spanyol vizsgálat egyik legérdekesebb megállapítása szerint a hajó végső célja nem Oroszország távol-keleti kikötője, hanem az észak-koreai Rason lehetett. A CNN szerint
a rakomány összefügghet Kim Dzsongun tavaly bemutatott első nukleáris tengeralattjáró-programjával.
A jelentés szerint a szállított egységek feltehetően VM-4SG típusú reaktorok lehettek, amelyeket korábban orosz Delta IV osztályú atom-tengeralattjárókban használtak. Mike Plunkett haditengerészeti elemző a CNN-nek úgy fogalmazott:
egy ilyen technológiai transzfer „csak nagyon közeli szövetségesek között történik meg”, és ha valóban erről van szó, az „komoly geopolitikai fordulat”.
Az ügyet tovább bonyolítja, hogy az amerikai légierő kétszer is WC-135R típusú, úgynevezett „nukleáris szimatoló” repülőgépet küldött a roncs térségébe. Ezeket általában radioaktív szennyeződés felderítésére használják.
A spanyol vizsgálat egy még merészebb elméletet is felvetett: eszerint a hajótestet akár egy úgynevezett szuperkavitációs – akár 200 csomó (370–400 km/óra) végsebességre is képes – torpedó is átfúrhatta. Más szakértők ugyanakkor inkább
gyanakszanak.
Hivatalos magyarázat továbbra sincs, Moszkva pedig egyszerűen „terrorcselekménynek” minősítette az esetet. A hajó roncsai mintegy 2500 méter mélyen fekszenek a Földközi-tenger fenekén – a történet legfontosabb bizonyítékai így egyelőre elérhetetlenek maradtak.
Fotó: X