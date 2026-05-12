Egy orosz hajó váratlanul elsüllyedt: tengeralattjáró atomreaktorok lehettek a fedélzetén

Különös körülmények között süllyedt el 2024 decemberében a Földközi-tengeren az Ursa Major nevű orosz teherhajó, amely a CNN legfrissebb oknyomozása szerint akár tengeralattjárókhoz használható nukleáris reaktorkomponenseket is szállíthatott Észak-Koreába. A hajó fedélzetén történt robbanások, az amerikai „nukleáris szimatoló” repülőgépek megjelenése, valamint egy feltételezett orosz kémszállító hajó mozgása azóta is találgatásokra adnak okot.

A csatorna emlékeztet, hogy az Ursa Major 2024 decemberében futott ki Szentpétervárról hivatalosan Vlagyivosztok felé, rakományjegyzékében azonban csupán „két nagy aknafedél”, daruk és üres konténerek szerepeltek. A spanyol hatóságoknak később az orosz kapitány már azt mondta: a rakomány valójában két, tengeralattjárókban használatos nukleáris reaktor alkatrésze lehetett.