Tengeralattjárót villantott Észak-Korea

Kim Dzsong-Un észak-koreai vezető ünnepségen mutatta be új tengeralattjáróját, amely Phenjan állítása szerint atomfegyverek szállítására is alkalmas – számolt be a BBC. Az állami média beszámolója szerint

a tengeralattjáró „ugrásszerűen” erősíti az ország nukleáris elrettentő erejét.

A cikk szerint egy nukleáris támadásra alkalmas tengeralattjáró már régóta szerepel azon fegyverek listáján, amelyeket Észak-Korea szeretne megépíteni.

Photo by KCNA VIA KNS / AFP

Az állami média által közzétett fényképeken Kim Dzsong-Un egy hajógyárban áll, mellette tengerésztisztekkel és egy hatalmas fekete tengeralattjáróval, amely a jelentés szerint

alkalmas nukleáris fegyverek indítására.

A cikkben azt írják: Kim Dzsong-Un a tengeralattjárót a nukleáris fegyverprogramja kulcsfontosságú részének tekinti. A tengeralattjárókat nehéz a víz alatt lokalizálni, ami azt jelenti, hogy egy tengeralattjáró birtokában Phenjan a tengerről is lecsaphatna ellenségeire, miután szárazföldi fegyverei megsemmisültek egy támadás során.

Nyitókép: STR / KCNA VIA KNS / AFP