Kínai ügynöki vád miatt bukott meg egy kaliforniai polgármester

Lemondott tisztségéről a kaliforniai Arcadia polgármestere, miután az amerikai igazságügyi minisztérium szerint illegális kínai ügynökként tevékenykedett – írja a BBC. Az 58 éves Eileen Wang beismerő vallomást készül tenni az ügyben, amely akár tíz év börtönbüntetéssel is végződhet.

Az amerikai hatóságok szerint Wang kínai tisztviselők utasításait követte, és úgy terjesztett Peking számára kedvező tartalmakat az Egyesült Államokban, hogy közben nem regisztrált külföldi ügynökként, ahogyan azt a törvény előírja.