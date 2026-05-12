Kínai ügynöki vád miatt bukott meg egy kaliforniai polgármester

Kínai kémeket fogtak az Egyesült Államokban
Akár egy évtizedre is rács mögé kerülhetnek.
Az 58 éves politikus azzal védekezik, hogy a terhére rótt cselekményeket magánemberként követte el.
Lemondott tisztségéről a kaliforniai Arcadia polgármestere, miután az amerikai igazságügyi minisztérium szerint illegális kínai ügynökként tevékenykedett – írja a BBC. Az 58 éves Eileen Wang beismerő vallomást készül tenni az ügyben, amely akár tíz év börtönbüntetéssel is végződhet.
Az amerikai hatóságok szerint Wang kínai tisztviselők utasításait követte, és úgy terjesztett Peking számára kedvező tartalmakat az Egyesült Államokban, hogy közben nem regisztrált külföldi ügynökként, ahogyan azt a törvény előírja.
A BBC beszámolója szerint Wang 2022 novemberében került be az arcadiai városi tanácsba, amelynek tagjai rotációs rendszerben töltik be a polgármesteri tisztséget. A városvezető hétfőn mondott le hivataláról.
Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint Wang egy Yaoning „Mike” Sun nevű férfival működött együtt, aki a US News Center nevű oldalt üzemeltette. A portál hivatalosan kínai–amerikai híroldalként működött, a vád szerint azonban a kínai állami narratívákat közvetítette.
A nyomozók szerint kínai hivatalnokok előre megírt cikkeket küldtek Wangnak a WeChat alkalmazáson keresztül. Az egyik ilyen anyag például tagadta a kínai Hszincsiang tartományban elkövetett emberi jogi visszaéléseket és kényszermunka-vádakat.
A BBC szerint Wang röviddel az üzenet megérkezése után közzétette az anyagot a US News Center oldalán, majd vissza is jelzett a kínai kapcsolattartónak.
Bill Essayli amerikai ügyészhelyettes úgy fogalmazott:
Azok az emberek, akik titokban külföldi kormányok megbízásából cselekszenek az országunkban, aláássák a demokráciánkat.”
Arcadia vezetése hangsúlyozta, hogy a nyomozás Wang személyes tevékenységére vonatkozik, és nem érintette az önkormányzat működését. Dominic Lazzaretto városmenedzser közölte: a vizsgálat szerint
nem érintett a politikus tevékenysége.
Wang ügyvédei közleményükben azt írták:
ügyfelük „sajnálja személyes életében elkövetett hibáit”, ugyanakkor továbbra is elkötelezett Arcadia közössége iránt.
Az ügy ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy Washington szerint Kína egyre aktívabban próbál befolyást szerezni amerikai politikai és társadalmi intézményekben, akár helyi szinten is.
Ezt is ajánljuk a témában
Akár egy évtizedre is rács mögé kerülhetnek.
***
Fotó: Eileen Wang / X