05. 12.
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Arcadia Kína kém Egyesült Államok Kalifornia

Kínai ügynöki vád miatt bukott meg egy kaliforniai polgármester

2026. május 12. 19:38

Az 58 éves politikus azzal védekezik, hogy a terhére rótt cselekményeket magánemberként követte el.

Lemondott tisztségéről a kaliforniai Arcadia polgármestere, miután az amerikai igazságügyi minisztérium szerint illegális kínai ügynökként tevékenykedett – írja a BBC. Az 58 éves Eileen Wang beismerő vallomást készül tenni az ügyben, amely akár tíz év börtönbüntetéssel is végződhet.

Az amerikai hatóságok szerint Wang kínai tisztviselők utasításait követte, és úgy terjesztett Peking számára kedvező tartalmakat az Egyesült Államokban, hogy közben nem regisztrált külföldi ügynökként, ahogyan azt a törvény előírja.

A BBC beszámolója szerint Wang 2022 novemberében került be az arcadiai városi tanácsba, amelynek tagjai rotációs rendszerben töltik be a polgármesteri tisztséget. A városvezető hétfőn mondott le hivataláról.

WeChat-üzenetek és pekingi propaganda

Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint Wang egy Yaoning „Mike” Sun nevű férfival működött együtt, aki a US News Center nevű oldalt üzemeltette. A portál hivatalosan kínai–amerikai híroldalként működött, a vád szerint azonban a kínai állami narratívákat közvetítette.

A nyomozók szerint kínai hivatalnokok előre megírt cikkeket küldtek Wangnak a WeChat alkalmazáson keresztül. Az egyik ilyen anyag például tagadta a kínai Hszincsiang tartományban elkövetett emberi jogi visszaéléseket és kényszermunka-vádakat.

A BBC szerint Wang röviddel az üzenet megérkezése után közzétette az anyagot a US News Center oldalán, majd vissza is jelzett a kínai kapcsolattartónak.

Bill Essayli amerikai ügyészhelyettes úgy fogalmazott:

Azok az emberek, akik titokban külföldi kormányok megbízásából cselekszenek az országunkban, aláássák a demokráciánkat.”

A városvezetés próbálja elhatárolni magát

Arcadia vezetése hangsúlyozta, hogy a nyomozás Wang személyes tevékenységére vonatkozik, és nem érintette az önkormányzat működését. Dominic Lazzaretto városmenedzser közölte: a vizsgálat szerint

  • sem városi pénzeket,
  • sem alkalmazottakat,
  • sem döntéshozatali folyamatokat

nem érintett a politikus tevékenysége.

Wang ügyvédei közleményükben azt írták:

ügyfelük „sajnálja személyes életében elkövetett hibáit”, ugyanakkor továbbra is elkötelezett Arcadia közössége iránt.

Az ügy ismét ráirányította a figyelmet arra, hogy Washington szerint Kína egyre aktívabban próbál befolyást szerezni amerikai politikai és társadalmi intézményekben, akár helyi szinten is.

Sróf
2026. május 12. 21:44
Ezt a törvényt kellett volna Orbánéknak lemásolniuk és alkalmazniuk. Tudom, volt hasonlóra próbálkozás, de csak a sajtómunkások esetére, és az is dugába dőlt. Még a teljesen konkrét hazaárulás elkövető Panyi haja szála sem görbülhetett. És most ezek akarnak rendszerellenességért meghurcolni gyakorlatilag mindannyiunkat.
Ernest01
2026. május 12. 19:45
A kép alapján AI.
Zsolt75
2026. május 12. 19:43
Hú. Vajon mitől vált gyanússá?
