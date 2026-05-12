Továbbra sem találja a rendőrség Kolompár Zoltánt

A rendőrség kéri, hogy aki a férfi tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, haladéktalanul tegyen bejelentést a Budapesti VIII. Kerületi Rendőrkapitányságon (1084 Budapest, Víg utca 36., telefon: 06-1-477-3700), vagy hívja a 112-es központi segélyhívó számot.

A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2025. július 10-én rendelte el a bajai születésű, magyar állampolgárságú Kolompár Zoltán körözését. A 1996. március 6-án született férfi ellen kábítószer-kereskedelem bűntette miatt van érvényben nemzetközi elfogatóparancs.