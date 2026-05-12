Néhány napja még a Ferencváros életét keserítette, most meg már országot is válthat

A labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszegi TE FC portugál vezetőedzője, Nuno Campos az Öltözőn Túl Facebook-oldal értesülése szerint a francia élvonalbeli Toulouse FC trénere lehet, mivel a klub kifizeti érte a nem túl magas kivásárlási árát.

Nuno Campos nagyszerű munkát végez Zalaegerszegen (Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA)

Nuno Campos tavaly júliusban vette át a Zalaegerszeg irányítását. Bár a csapat rosszul kezdte az idényt, az első tíz bajnokijából csak egyet nyert meg, utána beindult a szekér. Olyannyira, hogy nemrég Magyar Kupa-döntőt játszhatott a Ferencváros ellen, míg az NB I-ben úgy áll az ötödik helyen, hogy még a dobogóra, valamint a nemzetközi kupaszereplése is van esélye.