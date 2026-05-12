Néhány napja még a Ferencváros életét keserítette, most meg már országot is válthat

Spanyolországban is csodálják a magyar projektet, amely nem a pénzről szól
Nívós munkával oszlatták el a kételyeket.
Nuno Campost Franciaországban figyelik. A Zalaegerszeg edzője topligás csapathoz szerződhez.
A labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszegi TE FC portugál vezetőedzője, Nuno Campos az Öltözőn Túl Facebook-oldal értesülése szerint a francia élvonalbeli Toulouse FC trénere lehet, mivel a klub kifizeti érte a nem túl magas kivásárlási árát.
Nuno Campos tavaly júliusban vette át a Zalaegerszeg irányítását. Bár a csapat rosszul kezdte az idényt, az első tíz bajnokijából csak egyet nyert meg, utána beindult a szekér. Olyannyira, hogy nemrég Magyar Kupa-döntőt játszhatott a Ferencváros ellen, míg az NB I-ben úgy áll az ötödik helyen, hogy még a dobogóra, valamint a nemzetközi kupaszereplése is van esélye.
Nem csoda, hogy külföldön is felfigyeltek a Nuno Campos irányította csapat teljesítményére. Az Öltözőn Túl szerint a Toulouse hajlandó kifizetni érte a kivásárlási árát (elvileg ez az összeg mintegy 200 ezer euró lehet), így az 51 éves szakember a francia topligában folytathatja edzői karrierjét. A Toulouse egyébként az utolsó forduló előtt a 18 csapatos bajnokság 10. helyén áll, tehát középcsapatnak számít.
A Nemzeti Sport értesülései szerint még Lengyelországból és hazájából, Portugáliából is érdeklődnek iránta (ugyanakkor a vele hírbe hozott DVSC-nél nem ő lesz a csapat vezetőedzője).
A ZTE-szurkolók így fogadták a lehetséges távozásának hírét:
„Nem örülök neki, hogy elmegy tőlünk, de inkább menjen top öt bajnokságba, mint például Debrecenbe vagy a Puskáshoz.”
„Ő egy jó edző, ami látszott is a ZTE játékán. Kíváncsi leszek, ki lesz az utódja.”
„Az szép ugrás a karrierjében... Gratula hozzá.”
„Még jó, hogy vasárnap a tulaj bejelentette, hogy megállapodtak és marad…”
A ZTE az utolsó fordulóban, szombaton a Ferencváros vendége lesz – előbbi együttes számára az európai kupaindulás, utóbbi számára a bajnoki cím miatt lesz nagy tétje a rangadónak. A két csapat előző két bajnokiját a zalaiak nyerték, viszont a Magyar Kupa fináléjában hosszabbítás után a Fradi diadalmaskodott.
Ezt is ajánljuk a témában
Nívós munkával oszlatták el a kételyeket.
Nyitókép: Purger Tamás/MTI/MTVA