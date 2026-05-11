zte Campos Pedrosa Zalaegerszeg

Spanyolországban is csodálják a magyar projektet, amely nem a pénzről szól

2026. május 11. 11:50

Nívós munkával oszlatták el a kételyeket a ZTE új argentin tulajdonosai. Már a spanyolok is csodájára járnak a zalaegerszegi modellnek, nem véletlenül: kis pénz, fiatal csapat, nagy eredmények.

Egy kis csapat nagy útja, avagy nem először csodálkoznak rá külföldön is a ZTE-nél egyre inkább beérni látszó, szokatlan argentin klubmodellre. A relatíve kis költségvetésből nagy eredményeket kihozó Damián Pedrosa, Andrés Jornet páros szakmai munkájára korábban már több helyen is felfigyeltek világszerte, most pedig az európai futball egyik legfontosabb piacán, Spanyolországban is behatóbban foglalkoznak vele.

A ZTE portugál edzőmágusa, Nuno Campos olyan munkát végez a fiatal egerszegi csapattal, hogy arra már Spanyolországban is felfigyeltek (Fotó: MTI/Purger Tamás)

A spanyol AS is rácsodálkozott a rendhagyó zalai modellre

Mint ismert, a ZTE tavaly nyáron került külföldi kézbe: az eleve meglepő tranzakció, az errefelé szokatlan, akkor még teljesen ismeretlen dél-amerikai tulajdonosi kör és a meglehetősen unortodox modell láttán másokhoz hasonlóan mi is szkeptikusak voltunk az elején, s 

a kezdeti kételyek eloszlatását az sem segítette, hogy már kevesebb, mint öt hónappal később súlyos gondokról szóltak a hírek a klub háza táján.

 A végül OTP-s gigahitellel megmentett csapat azonban a pénzügyi aggályokat ellensúlyozó bravúros szakmai munkájával mindenkire rácáfolt a kiváló pedigréjű Nuno Campos edző vezetésével, aki az NB I-ben dobogóközelbe, a Magyar Kupában pedig döntőbe kormányozta csapatát, amelyet csak hosszabbítás után buktak el a bajnoki címvédő, teljesen más lehetőségekkel bíró Ferencvárossal szemben. 

Ez már az egyik madridi székhelyű vezető sportnapilap, az AS figyelmét is felkeltette, amely a hétvégén egy kis képzavarral „A ZTE argentinul beszél – a modell, amely felveszi a harcot a pénzzel Magyarországon” című írásában nem fukarkodik a legekkel, s egy elemzéssel vezeti le, hogy 

a zalaegerszegiek Európa legfiatalabb csapatával, Magyarország egyik legalacsonyabb költségvetésével küzdenek az európai kupaindulásért.

Előbbi állítást a mértékadó Transfermarkt idevágó adatával támasztják alá, miszerint 

a ZTE keretének 22,6 éves átlagéletkora a legalacsonyabb egész Európában.

Nem minden a pénz, még a mai futballban sem!

Emellett különösen nagy fegyvertény az is, hogy a ZTE-nél a nyári tulajdonosváltás után a teljesen lecserélt vezetéssel és a szerény költségvetés tudatában eredetileg eredményszinten is szerény célokat tűztek ki maguk elé, konkrétan saját bevallásuk szerint a bennmaradást – innen indulva sikerült összehozni a bravúros MK-ezüstöt, s próbálnak meg odaérni a dobogóra a bajnokság hajrájában. A cikkben az ügyvezető alelnök Pedrosa meg is szólal, és levezeti, hogy 

  • a ZTE-nél történő meglepő szerepvállalásuk nem egy véletlen döntés következménye volt, hanem több európai piac részletes elemzésének eredménye,
  • a várakozáson felüli eredmények egy tudatos modell eredményei: meggyőződésük, hogy a fiatal tehetségek fejlesztése sport- és gazdasági szempontból is a legjobb út,
  • láthatólag működő ars poeticájuk pedig, hogy ha nem tudsz többet költeni, akkor jobbnak kell lenned a megfigyelésben, az elemzésben és a játékosfejlesztésben, a modern futball ugyanis már nemcsak a pénzről szól, hanem a szervezettségről is.

Az idény végére kicsit elfáradó fiatal egerszegi csapat jelenleg az 5. helyen áll a tabellán, mindössze két pontra a 3-4. Paks és Debrecen mögött. Ez azt jelenti, ha a hétvégi zárófordulóban sikerülne bravúrt elérnie a címvédésért küzdő Ferencváros otthonában, s a két említett csapat közül bármelyiket megelőzné, úgy a következő idényben európai kupaszereplő lenne Nuno Campos együttese.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!