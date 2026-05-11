Spanyolországban is csodálják a magyar projektet, amely nem a pénzről szól

„Ez nem egy olyan ország, amely nagyon nyitott a külföldiekre” – kedvesnek, de óvatosnak jellemezték a magyarokat
Kiderült, hogyan kerültek Zalaegerszegre a dél-amerikaiak.
Nívós munkával oszlatták el a kételyeket a ZTE új argentin tulajdonosai. Már a spanyolok is csodájára járnak a zalaegerszegi modellnek, nem véletlenül: kis pénz, fiatal csapat, nagy eredmények.
Egy kis csapat nagy útja, avagy nem először csodálkoznak rá külföldön is a ZTE-nél egyre inkább beérni látszó, szokatlan argentin klubmodellre. A relatíve kis költségvetésből nagy eredményeket kihozó Damián Pedrosa, Andrés Jornet páros szakmai munkájára korábban már több helyen is felfigyeltek világszerte, most pedig az európai futball egyik legfontosabb piacán, Spanyolországban is behatóbban foglalkoznak vele.
Ezt is ajánljuk a témában
Kiderült, hogyan kerültek Zalaegerszegre a dél-amerikaiak.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagy átalakuláson ment át a klub.
Mint ismert, a ZTE tavaly nyáron került külföldi kézbe: az eleve meglepő tranzakció, az errefelé szokatlan, akkor még teljesen ismeretlen dél-amerikai tulajdonosi kör és a meglehetősen unortodox modell láttán másokhoz hasonlóan mi is szkeptikusak voltunk az elején, s
a kezdeti kételyek eloszlatását az sem segítette, hogy már kevesebb, mint öt hónappal később súlyos gondokról szóltak a hírek a klub háza táján.
Ezt is ajánljuk a témában
Messziről jött emberek...
A végül OTP-s gigahitellel megmentett csapat azonban a pénzügyi aggályokat ellensúlyozó bravúros szakmai munkájával mindenkire rácáfolt a kiváló pedigréjű Nuno Campos edző vezetésével, aki az NB I-ben dobogóközelbe, a Magyar Kupában pedig döntőbe kormányozta csapatát, amelyet csak hosszabbítás után buktak el a bajnoki címvédő, teljesen más lehetőségekkel bíró Ferencvárossal szemben.
Ezt is ajánljuk a témában
A város közgyűlése elfogadta, hogy az új tulajdonosok hitelt vegyenek fel a klub működtetése érdekében.
Ez már az egyik madridi székhelyű vezető sportnapilap, az AS figyelmét is felkeltette, amely a hétvégén egy kis képzavarral „A ZTE argentinul beszél – a modell, amely felveszi a harcot a pénzzel Magyarországon” című írásában nem fukarkodik a legekkel, s egy elemzéssel vezeti le, hogy
a zalaegerszegiek Európa legfiatalabb csapatával, Magyarország egyik legalacsonyabb költségvetésével küzdenek az európai kupaindulásért.
Előbbi állítást a mértékadó Transfermarkt idevágó adatával támasztják alá, miszerint
a ZTE keretének 22,6 éves átlagéletkora a legalacsonyabb egész Európában.
Emellett különösen nagy fegyvertény az is, hogy a ZTE-nél a nyári tulajdonosváltás után a teljesen lecserélt vezetéssel és a szerény költségvetés tudatában eredetileg eredményszinten is szerény célokat tűztek ki maguk elé, konkrétan saját bevallásuk szerint a bennmaradást – innen indulva sikerült összehozni a bravúros MK-ezüstöt, s próbálnak meg odaérni a dobogóra a bajnokság hajrájában. A cikkben az ügyvezető alelnök Pedrosa meg is szólal, és levezeti, hogy
Az idény végére kicsit elfáradó fiatal egerszegi csapat jelenleg az 5. helyen áll a tabellán, mindössze két pontra a 3-4. Paks és Debrecen mögött. Ez azt jelenti, ha a hétvégi zárófordulóban sikerülne bravúrt elérnie a címvédésért küzdő Ferencváros otthonában, s a két említett csapat közül bármelyiket megelőzné, úgy a következő idényben európai kupaszereplő lenne Nuno Campos együttese.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás