Spanyolországban is csodálják a magyar projektet, amely nem a pénzről szól

Nem minden a pénz, még a mai futballban sem!

Emellett különösen nagy fegyvertény az is, hogy a ZTE-nél a nyári tulajdonosváltás után a teljesen lecserélt vezetéssel és a szerény költségvetés tudatában eredetileg eredményszinten is szerény célokat tűztek ki maguk elé, konkrétan saját bevallásuk szerint a bennmaradást – innen indulva sikerült összehozni a bravúros MK-ezüstöt, s próbálnak meg odaérni a dobogóra a bajnokság hajrájában. A cikkben az ügyvezető alelnök Pedrosa meg is szólal, és levezeti, hogy

a ZTE-nél történő meglepő szerepvállalásuk nem egy véletlen döntés következménye volt, hanem több európai piac részletes elemzésének eredménye,

a várakozáson felüli eredmények egy tudatos modell eredményei: meggyőződésük, hogy a fiatal tehetségek fejlesztése sport- és gazdasági szempontból is a legjobb út,

láthatólag működő ars poeticájuk pedig, hogy ha nem tudsz többet költeni, akkor jobbnak kell lenned a megfigyelésben, az elemzésben és a játékosfejlesztésben, a modern futball ugyanis már nemcsak a pénzről szól, hanem a szervezettségről is.

Az idény végére kicsit elfáradó fiatal egerszegi csapat jelenleg az 5. helyen áll a tabellán, mindössze két pontra a 3-4. Paks és Debrecen mögött. Ez azt jelenti, ha a hétvégi zárófordulóban sikerülne bravúrt elérnie a címvédésért küzdő Ferencváros otthonában, s a két említett csapat közül bármelyiket megelőzné, úgy a következő idényben európai kupaszereplő lenne Nuno Campos együttese.