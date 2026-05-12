A Telex szerint levághatták Sulyok Tamást az MTI fotójáról

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Magyar Péter és Bóna Szabolcs közös fotója eltérő képarányban készült, mint az összes többi fénykép.
A Telex beszámolója szerint sajátos körülmények között készültek azok az MTI-fotók, amelyek a Sándor-palotában zajló eseményt örökítették meg, ahol a miniszterek átvették kinevezési okmányaikat Sulyok Tamástól, majd Magyar Péterrel is fotózkodtak. A felvételek egyik feltűnő sajátossága, hogy a köztársasági elnök egyiken sem látható.
A portál szerint az eseményen Sulyok Tamás eredetileg több jelenetben is szerepelt, a nyilvánosságra került képeken már nem jelenik meg, miközben a kinevezések átadása és a közös fotózások dokumentáltak. Arra is felhívták a figyelmet, hogy Magyar Péter és Bóna Szabolcs közös fotója eltérő képarányban készült, ami felveti, hogy az eredeti kompozíciót utólag módosíthatták.
A Mandiner megkereste az MTI-t, valóban igaz-e, amit a Telex ír és ha igen, miért módosították utólag a fotót? A válasszal később frissítjük cikkünket.
