A Telex szerint levághatták Sulyok Tamást az MTI fotójáról

A Telex beszámolója szerint sajátos körülmények között készültek azok az MTI-fotók, amelyek a Sándor-palotában zajló eseményt örökítették meg, ahol a miniszterek átvették kinevezési okmányaikat Sulyok Tamástól, majd Magyar Péterrel is fotózkodtak. A felvételek egyik feltűnő sajátossága, hogy a köztársasági elnök egyiken sem látható.

A portál szerint az eseményen Sulyok Tamás eredetileg több jelenetben is szerepelt, a nyilvánosságra került képeken már nem jelenik meg, miközben a kinevezések átadása és a közös fotózások dokumentáltak. Arra is felhívták a figyelmet, hogy Magyar Péter és Bóna Szabolcs közös fotója eltérő képarányban készült, ami felveti, hogy az eredeti kompozíciót utólag módosíthatták.