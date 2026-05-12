sulyok tamás bóna szabolcs Magyar Péter telex

A Telex szerint levághatták Sulyok Tamást az MTI fotójáról

2026. május 12. 21:36

Magyar Péter és Bóna Szabolcs közös fotója eltérő képarányban készült, mint az összes többi fénykép.

2026. május 12. 21:36
null

A Telex beszámolója szerint sajátos körülmények között készültek azok az MTI-fotók, amelyek a Sándor-palotában zajló eseményt örökítették meg, ahol a miniszterek átvették kinevezési okmányaikat Sulyok Tamástól, majd Magyar Péterrel is fotózkodtak. A felvételek egyik feltűnő sajátossága, hogy a köztársasági elnök egyiken sem látható.

A portál szerint az eseményen Sulyok Tamás eredetileg több jelenetben is szerepelt, a nyilvánosságra került képeken már nem jelenik meg, miközben a kinevezések átadása és a közös fotózások dokumentáltak. Arra is felhívták a figyelmet, hogy Magyar Péter és Bóna Szabolcs közös fotója eltérő képarányban készült, ami felveti, hogy az eredeti kompozíciót utólag módosíthatták.

A Mandiner megkereste az MTI-t, valóban igaz-e, amit a Telex ír és ha igen, miért módosították utólag a fotót? A válasszal később frissítjük cikkünket.

Forrás: Képernyőkép/Telex

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Ez az 1990 óta eltelt időszak egyik legsúlyosabb sajtószabadságot érintő botránya

Három nappal az új miniszterelnök beiktatása után máris ízelítőt kapott az ország a Magyar Péter-féle közmédia működéséről!

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ekrü123
2026. május 12. 23:50
Láthatóan Sulyok Tamás nagy ívben lesz@rta Poloska követelését és megtrollkodta a fotózást. Facebookján fenn vannak a képek róla és a miniszterekről. XDDDDDDDD
5m007h 0p3ra70r
2026. május 12. 23:16
»tidal-wave-is-back 2026. május 12. 22:54 Na mi van, az MTI már segget váltott?« Hogyaviharbane! Hallgass bele az MR1-be. Mintha Észak-Koreában lennénk! 🤣🤣🤣🤣 Orbánt péntekenként hallhattad. Ezt a faszt most óránként. 🤣🤣🤣🤣
5m007h 0p3ra70r
2026. május 12. 23:15
Hozzáteszem a pártállami MTVA rádiója ma óránként közvetítette a miniszterelnök hangfelvételeit. Ennyit a független közmédiáról! 🤣🤣🤣🤣
5m007h 0p3ra70r
2026. május 12. 23:13
Biztos a Tóni volt a mesterségesintelligencia kémceruzával. 🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!