„Itt a szabad közmédia! Három nappal az új miniszterelnök beiktatása után máris ízelítőt kapott az ország a Magyar Péter-féle közmédia működéséről!

Az MTI vélhetően politikai utasításra levágta Sulyok Tamás hivatalban levő államfőt a Magyar Péterrel és Bóna Szabolcs miniszterrel készült közös fotóról.

Bár a képen eredetileg mindhárom politikus, így Sulyok Tamás is szerepelt, az MTI fotószerkesztőségében, vélhetően politikai nyomásra eltávolították, levágták az államfő alakját.

Képmutató, hogy a Tisza folyamatosan a pártállami propaganda sajtójaként hivatkozott a közmédiára, a Tisza-kormány megalakulásának napján az MTI-t már a hivatalban lévő köztársasági elnök kivágására kötelezik. Ez az 1990 óta eltelt időszak egyik legsúlyosabb sajtószabadságot érintő botránya.”