Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
németh balázs sulyok tamás Magyar Péter államfő

Ez az 1990 óta eltelt időszak egyik legsúlyosabb sajtószabadságot érintő botránya

2026. május 12. 20:56

Három nappal az új miniszterelnök beiktatása után máris ízelítőt kapott az ország a Magyar Péter-féle közmédia működéséről!

2026. május 12. 20:56
null
Németh Balázs
Németh Balázs
Facebook

„Itt a szabad közmédia! Három nappal az új miniszterelnök beiktatása után máris ízelítőt kapott az ország a Magyar Péter-féle közmédia működéséről!
Az MTI vélhetően politikai utasításra levágta Sulyok Tamás hivatalban levő államfőt a Magyar Péterrel és Bóna Szabolcs miniszterrel készült közös fotóról. 
Bár a képen eredetileg mindhárom politikus, így Sulyok Tamás is szerepelt, az MTI fotószerkesztőségében, vélhetően politikai nyomásra eltávolították, levágták az államfő alakját. 

Képmutató, hogy a Tisza folyamatosan a pártállami propaganda sajtójaként hivatkozott a közmédiára, a Tisza-kormány megalakulásának napján az MTI-t már a hivatalban lévő köztársasági elnök kivágására kötelezik. Ez az 1990 óta eltelt időszak egyik legsúlyosabb sajtószabadságot érintő botránya.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Facebook
 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
herbert
2026. május 12. 21:39
Az MTVA-s Németh Balázs. Beszarás.
Válasz erre
0
0
röviden
2026. május 12. 21:38
Nem is lenne szabad ezt a régi, szép kiretusálós bolsi hagyományt veszendőbe hagyni.
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2026. május 12. 21:33
Megmondta, hogy rendszerváltás lesz. A személyi kultuszos diktatúra is egy rendszer.
Válasz erre
1
0
isler111
2026. május 12. 21:26
Mostantól diktatúra van Magyarországon!!!!!! Mocskos aljas hazaáruló Tisza!!!!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!