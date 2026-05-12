A Telex szerint levághatták Sulyok Tamást az MTI fotójáról
Magyar Péter és Bóna Szabolcs közös fotója eltérő képarányban készült, mint az összes többi fénykép.
Ma ugyanis az MTI vélhetően politikai utasításra levágta Sulyok Tamás hivatalban levő államfőt a Magyar Péterrel és Bóna Szabolcs miniszterrel készült közös fotóról.
„Végre szabad lett a közmédia!
Még hivatalba sem lépett a Tisza-kormány, már nyomás alatt van az MTI.
Bár a képen eredetileg mindhárom politikus, így Sulyok Tamás is szerepelt, az MTI fotószerkesztőségében, vélhetően politikai nyomásra eltávolították, levágták az államfő alakját.
Képmutató, hogy a Tisza folyamatosan a pártállami propaganda sajtójaként hivatkozott a közmédiára, a Tisza-kormány megalakulásának napján az MTI-t már a hivatalban lévő köztársasági elnökről készült kép megvágására kötelezik.
A köztársasági elnökről van szó…!”
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd