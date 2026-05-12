Összefogott Lengyelország és Románia: fontos döntés született az amerikai katonák ügyében

A román államfő közölte: Románia „akármennyi” amerikai katonát szívesen befogadna. Hozzátette, hogy jelenleg mintegy 1500 amerikai katona állomásozik az országban, ugyanakkor a Fekete-tenger partvidékén található Mihail Kogălniceanu támaszpontot a következő években 4 milliárd eurós beruházással bővítik.
Karol Nawrocki a Bukaresti Kilencek (B9) szerdai csúcstalálkozójának előkészítése érdekében érkezett Bukarestbe. A NATO keleti szárnyának országait tömörítő regionális együttműködést Lengyelország és Románia kezdeményezte 2015-ben.