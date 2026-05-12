Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország románia németország egyesült államok katona

Összefogott Lengyelország és Románia: fontos döntés született az amerikai katonák ügyében

2026. május 12. 20:18

Az Egyesült Államok csökkentheti katonai jelenlétét Németországban.

2026. május 12. 20:18
null

Lengyelország és Románia is szívesen befogadna még több amerikai katonát, amennyiben az Egyesült Államok valóban csökkentené katonai jelenlétét Németországban – hangoztatta kedd esti közös bukaresti sajtóértekezletén Karol Nawrocki lengyel és Nicușor Dan román államfő.

A lengyel elnök szerint minden felelős európai vezetőnek azon kell dolgoznia, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

az amerikai katonák Európában maradjanak, mert a következő évtizedben a kontinensnek nincs más biztonsági alternatívája.

A román államfő közölte: Románia „akármennyi” amerikai katonát szívesen befogadna. Hozzátette, hogy jelenleg mintegy 1500 amerikai katona állomásozik az országban, ugyanakkor a Fekete-tenger partvidékén található Mihail Kogălniceanu támaszpontot a következő években 4 milliárd eurós beruházással bővítik.

Karol Nawrocki a Bukaresti Kilencek (B9) szerdai csúcstalálkozójának előkészítése érdekében érkezett Bukarestbe. A NATO keleti szárnyának országait tömörítő regionális együttműködést Lengyelország és Románia kezdeményezte 2015-ben.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI) 

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2026. május 12. 20:24
Nyalógépek.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!