Eddig az amerikai csapatkivonások miatt pánikolt az európai politika, ám a németek szerint más lesz a baj

Az Egyesült Államok megalázza a németeket, Merz német kancellár kínos helyzetében magyarázkodik
Nem csak az amerikai katonák vonulnak ki Németországból, az egész eddigi rendszer megváltozik.
A NATO-ban sokan úgy látják: Európa biztonsága szempontjából nem az lesz a veszélyes, ha az amerikai elnök tényleg kivon 5000 katonát Németországból.
A Die Welt beszámolója szerint jelenleg mintegy 40 ezer amerikai katona állomásozik Németországban, több mint húsz bázison. A NATO-n belüli információk alapján a kivonás leginkább a bajorországi Grafenwöhrt érintheti, ahol a legnagyobb, az Egyesült Államokon kívüli amerikai gyakorlótér működik.
Itt mintegy 13 ezer katona szolgál, köztük a 2. lovas ezred egységei. A hírek szerint
pont ebből az alakulatból vonnának ki mintegy 5000 főt.
Egy magas rangú NATO-forrás szerint azonban ennek katonai jelentősége korlátozott:
Ha elsősorban Grafenwöhrt érinti a kivonás, az katonailag nem igazán releváns, de a régiónak rossz hír.”
A bázis ugyanis főként kiképzési célokat szolgál, nem közvetlen harci műveleteket.
Sokkal súlyosabb következménye lenne viszont, ha a kivonás a rajnai-vidéki Ramstein légibázist érintené. Ez az amerikai haderő egyik legfontosabb európai központja, közel 9000 katonával, valamint itt működik az amerikai légierő európai főhadiszállása és legnagyobb katonai kórháza is. A NATO-n belül azonban egyelőre valószínűtlennek tartják, hogy ezt a kulcsfontosságú létesítményt érintené a döntés. A valódi aggodalom azonban nem is a csapatkivonás körül forog.
Egy NATO-tábornok szerint sokkal komolyabb probléma, hogy a német kancellár és az amerikai elnök nemrég támadt politikai viszálya miatt az Egyesült Államok várhatóan eláll a Tomahawk típusú cirkálórakéták németországi telepítésétől.
Ez hatalmas hiba lenne, ezt nem szabad félvállról venni”
– fogalmazott a lap által megkérdezett katonai vezető.
Az amerikai döntés különösen érzékeny pillanatban érkezik, mert Európa eddig túlnyomó részt az amerikai képességekre támaszkodott a nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek terén. Az európai NATO-tagok jelenleg nem rendelkeznek olyan fegyverekkel, amelyek képesek lennének ellensúlyozni az orosz közepes hatótávolságú rakétákat.
Friedrich Merz kancellár is elismerte, hogy az amerikaiak egyszerűen nem tudnak ilyen fegyvereket átadni:
Jelenleg az Egyesült Államoknak sincs elegendő ezekből a rendszerekből.”
A szakértők szerint ez súlyos stratégiai hiányosságot eredményez. Fabian Hoffmann rakétaszakértő úgy fogalmazott:
Európa amerikai hosszú hatótávolságú fegyverek nélkül gyakorlatilag ugyanolyan sebezhető marad, mint korábban.”
Hozzátette,
a valódi veszélyt nem egy ellenséges Amerika, hanem Európa saját tudatlansága és inkompetenciája jelenti.”
A jelenlegi helyzetben Németország például legfeljebb 500 kilométeres hatótávolságú Taurus rakétákkal rendelkezik, ami nem elegendő a megfelelő elrettentéshez. Az új európai fejlesztések – például hiperszonikus fegyverek – még évekre vannak a hadrendbe állítástól.
A Die Welt szerint, miközben a figyelem az európai politikusok által az elmúlt fél-egy évben folyamatosan lebegtetett, ám eddig meg nem valósult amerikai csapatkivonásokra irányul, addig Európa valójában egy sokkal mélyebb problémával néz szembe – egy olyan katonai képességhiánnyal, amely hosszú távon alapjaiban határozhatja meg a kontinens biztonságát.
Fotó: Markus Schreiber / POOL / AFP