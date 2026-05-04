Az Egyesült Államok megalázza a németeket, Merz német kancellár kínos helyzetében magyarázkodik

Nem csak az amerikai katonák vonulnak ki Németországból, az egész eddigi rendszer megváltozik.
A Világgazdaság arról ír, hogy Egyesült Államok mintegy 5000 katonát vonhat ki Németországból, miközben
egy tervezett rakétatelepítési programot is visszavonhat.
A németországi amerikai jelenlét csökkentése közvetlenül érinti a NATO európai védelmi rendszerét és Berlin biztonságpolitikai mozgásterét.
Emlékeztetnek: a német kancellár szerint nincs semmi meglepő az Egyesült Államok Németországban állomásoztatott csapatainak tervezett csökkentésével kapcsolatos döntésben, ugyanakkor a Fehér Házban tett márciusi látogatását követően még úgy fogalmazott, hogy Donald Trump amerikai elnök „újfent arról biztosította, hogy az Egyesült Államok megtartja németországi katonai jelenlétét”. „Ez egy jó hír, amit nem is vártam volna másképp” – hangoztatta akkor a kancellár.
Sajtójelentések szerint most az amerikai hadügyminisztérium a Németországban állomásozó
csapatok tervezett 5000 fős csökkentése mellett visszavonta a a közepes hatótávolságú manőverező robotrepülőgépek kezelését, illetve karbantartását ellátó egység tervezett telepítését is.
Mindeközben a lengyel Karol Nawrocki és Donald Trump egyeztetett a katonai jelenlét jövőjéről. Varsó régóta törekszik arra, hogy növelje az amerikai erők számát, ami most reális forgatókönyvvé válhat a németországi kivonások fényében. Lengyelország jelenleg mintegy tízezer amerikai katonát fogad, de a létszám bővítése jelentősen erősítené a keleti NATO-szárny védelmi képességeit. A lehetséges áthelyezés egyben azt is jelenti, hogy
a katonai súlypont fokozatosan keletebbre tolódik Európán belül
– írják.
Hangsúlyozzák: a döntés gazdasági hatásai sem elhanyagolhatók, hiszen
az amerikai bázisok jelentős beruházásokat és helyi keresletet generálnak
a fogadó országokban.
Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP