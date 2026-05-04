05. 04.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
kancellár nato németország egyesült államok donald trump

Az Egyesült Államok megalázza a németeket, Merz német kancellár kínos helyzetében magyarázkodik

2026. május 04. 07:33

Nem csak az amerikai katonák vonulnak ki Németországból, az egész eddigi rendszer megváltozik.

2026. május 04. 07:33
null

A Világgazdaság arról ír, hogy Egyesült Államok mintegy 5000 katonát vonhat ki Németországból, miközben 

egy tervezett rakétatelepítési programot is visszavonhat. 

A németországi amerikai jelenlét csökkentése közvetlenül érinti a NATO európai védelmi rendszerét és Berlin biztonságpolitikai mozgásterét.

Emlékeztetnek: a német kancellár szerint nincs semmi meglepő az Egyesült Államok Németországban állomásoztatott csapatainak tervezett csökkentésével kapcsolatos döntésben, ugyanakkor a Fehér Házban tett márciusi látogatását követően még úgy fogalmazott, hogy Donald Trump amerikai elnök „újfent arról biztosította, hogy az Egyesült Államok megtartja németországi katonai jelenlétét”. „Ez egy jó hír, amit nem is vártam volna másképp” – hangoztatta akkor a kancellár.

Sajtójelentések szerint most az amerikai hadügyminisztérium a Németországban állomásozó

 csapatok tervezett 5000 fős csökkentése mellett visszavonta a a közepes hatótávolságú manőverező robotrepülőgépek kezelését, illetve karbantartását ellátó egység tervezett telepítését is.

Mindeközben a lengyel Karol Nawrocki és Donald Trump egyeztetett a katonai jelenlét jövőjéről. Varsó régóta törekszik arra, hogy növelje az amerikai erők számát, ami most reális forgatókönyvvé válhat a németországi kivonások fényében. Lengyelország jelenleg mintegy tízezer amerikai katonát fogad, de a létszám bővítése jelentősen erősítené a keleti NATO-szárny védelmi képességeit. A lehetséges áthelyezés egyben azt is jelenti, hogy 

a katonai súlypont fokozatosan keletebbre tolódik Európán belül 

– írják.

Hangsúlyozzák: a döntés gazdasági hatásai sem elhanyagolhatók, hiszen 

az amerikai bázisok jelentős beruházásokat és helyi keresletet generálnak

 a fogadó országokban. 

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
patikus-3
2026. május 04. 10:51 Szerkesztve
Amikor Leonyid Brezsnyev szovjet pártfőtitkár megorrolt Kádár Jánosra egy félreértés miatt, kilátásba helyezte, hogy csökkenti a Magyarországon „ideiglenesen” állomásozó szovjet csapatok létszámát. Brezsnyev, ugyanúgy, mint Trump most, akkor már vén szenilis volt. A raplijait nem lehetett kibírni… A pártvezetőség, mint utólag kiderült, szabályosan esedezett Kádárnak, nehogy már tisztázza a Brezsnyevvel való félreértést, mert ez jó hír! De hát tudjuk, milyen volt a Janó. Nem bírt létezni egy percig sem a szovjet jóindulata nélkül. A bolondja csak fölült a moszkvai gépre és mea culpázott egy nagyot a szovjet főtitkár előtt. „Önkritikát gyakorolt”, ezt így mondták régen. Pedig nem is volt a felelős a félreértésért. Így, sajnos nem lett semmi a szovjet csapatkivonásból. Az ősbolsevikok legnagyobb örömére.
londonbaby
2026. május 04. 10:28
na mi van te málészájú baromarcú tetves fasiszta SS merz ??? mész a jó kurva náci kishitler ideológiáddal együtt a kurva anyádba !!! agyroggyant beszari vészmadár.. meg kell védeni a világot az Oroszok ellen.. mi ??? Ők meg szarnap a pofádba..jól kiröhögnek, és hagyják hogy vergődj te idióta náci !!!!!
NokiNokedli
2026. május 04. 10:27
A hülye Merz magyarázkodik ahelyett, hogy üdvözölte és támogatta volna a jenki elképzeléseket. A jenkik, Trump akkor pedig a levében főtt volna meg.
falcatus-2
2026. május 04. 09:19
Donald Trump biztosította, hogy az Egyesült Államok megtartja németországi katonai jelenlétét”. „Ez egy jó hír, amit nem is vártam volna másképp” – hangoztatta akkor a kancellár. Rossz hír: "a csapatok tervezett 5000 fős csökkentése mellett visszavonta a a közepes hatótávolságú manőverező robotrepülőgépek kezelését, illetve karbantartását ellátó egység tervezett telepítését is...." Minden rosszban van jó is. Viszont néhány milliárdért megvásárolhatják, ha már annyira rettegnek attól, hogy a lisszaboni túra útvonalába eshetnek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.