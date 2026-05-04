Trump azzal viccelődött, hogy az Egyesült Államok átveszi az irányítást Kubában

Donald Trump: Irán kétségbeesetten meg akar egyezni
Hiába a béketerv, az amerikai elnök nem zárta ki a légitámadások újraindítását.
Vagy nem is viccelődött?
A Fox News tudósítása szerint Donald Trump amerikai elnök floridai beszédében azzal ugratta a hallgatóságot, hogy Amerika „szinte azonnal” „átveszi az irányítást” Kubában, miközben üdvözölte a résztvevőket, köztük Dan Mica volt republikánus képviselőt.
„Ő eredetileg egy Kubának nevezett helyről származik, amelyet szinte azonnal át fogunk venni”
– mondta Trump. Hozzátette: „Kubának vannak problémái. Először az egyiket fogjuk megoldani. Szeretem befejezni a munkát.”
Trump ezután egy hipotetikus amerikai erődemonstrációról beszélt.
„Iránból visszatérve bevetjük az egyik legnagyobb hajónkat
– talán az USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozót –, a világ legnagyobbját” – mondta.
„Oda fogjuk küldeni, megállítjuk körülbelül száz yardnyira a parttól, és ők azt fogják mondani: »Nagyon köszönjük, feladjuk«”
– merült bele Trump, de tovább nem részletezte.
A Fehér Ház nem reagált azonnal a Fox News Digital kérésére, hogy tisztázzák, vajon a megjegyzések hipotetikusak voltak-e, vagy politikai terveket vázoltak fel.
Ezt is ajánljuk a témában
Hiába a béketerv, az amerikai elnök nem zárta ki a légitámadások újraindítását.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz