Trump azzal viccelődött, hogy az Egyesült Államok átveszi az irányítást Kubában

A Fox News tudósítása szerint Donald Trump amerikai elnök floridai beszédében azzal ugratta a hallgatóságot, hogy Amerika „szinte azonnal” „átveszi az irányítást” Kubában, miközben üdvözölte a résztvevőket, köztük Dan Mica volt republikánus képviselőt.

„Ő eredetileg egy Kubának nevezett helyről származik, amelyet szinte azonnal át fogunk venni”

– mondta Trump. Hozzátette: „Kubának vannak problémái. Először az egyiket fogjuk megoldani. Szeretem befejezni a munkát.”