Az AfD is beszállt Merz és Trump csörtéjébe – a kancellár egyedül maradt az álláspontjával

Trumpot bírálja Merz, mégis hozzá jár tanácsért
Önállóságról beszél, de közben elismeri a függőséget.
Új szintre emelkedett a feszültség, miközben Berlin biztonsági függősége ismét a vita középpontjába került.
Markus Frohnmaier, az Alternatíva Németországért (AfD) külpolitikai szakpolitikusa élesen bírálta Friedrich Merzet, amiért szerinte a kancellár felelőtlenül és feleslegesen támadja Donald Trump amerikai elnököt – számolt be a Die Welt.
A jobboldali képviselő úgy fogalmazott:
aki évek óta magától értetődőnek veszi az amerikai biztonsági garanciát, miközben Németország katonailag nem képes megvédeni magát, ne lepődjön meg, ha cserébe az amerikaiak fokozzák a nyomást.”
Donald Trump fenyegetésével kapcsolatban, miszerint az Egyesült Államok az összes katonáját kivonhatja az országból, a következőképpen figyelmeztetett:
Németország jelenleg biztonságpolitikai értelemben az amerikai elrettentési képességre van utalva, és középtávon sem lesz képes ezt a kapacitást önállóan pótolni.”
A cikk emlékezet, hogy már több mint egy hete tart Merz és Trump egyre paprikásabb hangvételű nyilvános üzengetése, amely azzal kezdődött, hogy a kancellár bírálta az Egyesült Államok iráni háborús szerepvállalását, ami kivívta Trump haragját.
Az amerikai elnök élesen reagált a német kancellár Iránnal kapcsolatos kritikájára.
Az amerikai elnök eközben már konkrét lépéseket is kilátásba helyezett:
Az Egyesült Államok jelenleg felülvizsgálja a németországi csapatlétszám esetleges csökkentését”
– írta a Truth Social-ön, hozzátéve, hogy hamarosan döntés születhet a kérdésben.
Frohnmaier szerint a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy Németország továbbra is jelentős mértékben függ Washingtontól, ezért nem ártana, ha Merz az ország biztonságát szem előtt tartva, nem haragítaná még jobban magára az Egyesült Államok első emberét.
Mindeközben az amerikai adminisztráció engedélyezi Kijev számára a kongresszus által korábban megszavazott mintegy 400 millió dollár felhasználását.
Fotó: Evan Vucci / POOL / AFP