iráni háború Németország AfD Friedrich Merz Donald Trump Irán Egyesült Államok

Az AfD is beszállt Merz és Trump csörtéjébe – a kancellár egyedül maradt az álláspontjával

2026. április 30. 22:51

Új szintre emelkedett a feszültség, miközben Berlin biztonsági függősége ismét a vita középpontjába került.

Markus Frohnmaier, az Alternatíva Németországért (AfD) külpolitikai szakpolitikusa élesen bírálta Friedrich Merzet, amiért szerinte a kancellár felelőtlenül és feleslegesen támadja Donald Trump amerikai elnököt – számolt be a Die Welt.

Ezt is ajánljuk a témában

A jobboldali képviselő úgy fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

aki évek óta magától értetődőnek veszi az amerikai biztonsági garanciát, miközben Németország katonailag nem képes megvédeni magát, ne lepődjön meg, ha cserébe az amerikaiak fokozzák a nyomást.”

 

Markus Frohnmaier, az AfD külpolitikai szakpolitikusa
Donald Trump fenyegetésével kapcsolatban, miszerint az Egyesült Államok az összes katonáját kivonhatja az országból, a következőképpen figyelmeztetett:

Németország jelenleg biztonságpolitikai értelemben az amerikai elrettentési képességre van utalva, és középtávon sem lesz képes ezt a kapacitást önállóan pótolni.”

A cikk emlékezet, hogy már több mint egy hete tart Merz és Trump egyre paprikásabb hangvételű nyilvános üzengetése, amely azzal kezdődött, hogy a kancellár bírálta az Egyesült Államok iráni háborús szerepvállalását, ami kivívta Trump haragját.

Ezt is ajánljuk a témában

Az amerikai elnök eközben már konkrét lépéseket is kilátásba helyezett:

Az Egyesült Államok jelenleg felülvizsgálja a németországi csapatlétszám esetleges csökkentését”

– írta a Truth Social-ön, hozzátéve, hogy hamarosan döntés születhet a kérdésben.

Frohnmaier szerint a jelenlegi helyzet azt mutatja, hogy Németország továbbra is jelentős mértékben függ Washingtontól, ezért nem ártana, ha Merz az ország biztonságát szem előtt tartva, nem haragítaná még jobban magára az Egyesült Államok első emberét.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Evan Vucci / POOL / AFP

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Toma78
2026. május 01. 00:50
Mécses van télire idióták. Nehogy befagyjon a libernyák seggetek a bőrgatyeszba...🤣 Miről ismered majd meg a német turistát? A gumicsőről a nyakában meg a podgyásznak álcázott brnzines kannákról...😁
figyelő4322
2026. április 30. 23:54
Az az igazság, hogy Herr Black Rock miniszterelnök haragjának Trump ellen nem igazán az iráni háború az oka. Arról van szó, hogy mérges, mert Trump elnökségégével az USA 'kivonult' a kijevi maffia támogatásából. Dühös Herr Merz, mert most az EU-nak kell támogatni Ukrajnát. Az meg talán eszébe sem jut, hogy az EU tagországoknak egyáltalán nem érdeke Ukrajna támogatása! Csupán a BIRODALOM építőinek az érdeke, hogy a Zselé geng küldje a katonákat a mészárszékre az utolsó hoholig.
Összesen 3 komment