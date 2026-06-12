Német és francia terv: megszüntetnék az újonnan felvett EU-tagok vétójogát

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Friedrich Merz német kancellár korábban felajánlotta a társult tagság lehetőségét Kijev számára, ami többek között azzal járna, hogy Ukrajna jelen lehetne a Tanács-üléseken, de szavazati jog nélkül.
Németország és Franciaország azt szeretné elérni, hogy amelyik ország a későbbiek során felvételt nyer az Európai Unióba, az ne kapjon automatikusan vétójogot – számolt be a hírről a Süddeutsche Zeitung.
A lap tudósítója szerint azért szeretné ezt elérni a két nyugat-európai ország, mert attól félnek, hogy Orbán Viktorhoz hasonlóan mások is élhetnek majd a későbbiek során a vétójoggal.
Hubert Wetzel meglátása szerint éppen ezen vétójog gyakori használata miatt örül most sok tagállam annak, hogy a volt magyar miniszterelnök 2026-ban elvesztette a választást.
Jelenleg ez a megkötés elsősorban Albániát és Montenegrót érintené, hiszen ezen két ország egyre közelebb kerül a tagsághoz. Friedrich Merz német kancellár korábban felajánlotta a társult tagság lehetőségét Kijev számára, ami többek között azzal járna, hogy Ukrajna jelen lehetne a Tanács-üléseken, de szavazati jog nélkül.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP