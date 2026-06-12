Német és francia terv: megszüntetnék az újonnan felvett EU-tagok vétójogát

Németország és Franciaország azt szeretné elérni, hogy amelyik ország a későbbiek során felvételt nyer az Európai Unióba, az ne kapjon automatikusan vétójogot – számolt be a hírről a Süddeutsche Zeitung.

A lap tudósítója szerint azért szeretné ezt elérni a két nyugat-európai ország, mert attól félnek, hogy Orbán Viktorhoz hasonlóan mások is élhetnek majd a későbbiek során a vétójoggal.

Hubert Wetzel meglátása szerint éppen ezen vétójog gyakori használata miatt örül most sok tagállam annak, hogy a volt magyar miniszterelnök 2026-ban elvesztette a választást.