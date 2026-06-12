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Német és francia terv: megszüntetnék az újonnan felvett EU-tagok vétójogát

2026. június 12. 17:52

Friedrich Merz német kancellár korábban felajánlotta a társult tagság lehetőségét Kijev számára, ami többek között azzal járna, hogy Ukrajna jelen lehetne a Tanács-üléseken, de szavazati jog nélkül.

2026. június 12. 17:52
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Németország és Franciaország azt szeretné elérni, hogy amelyik ország a későbbiek során felvételt nyer az Európai Unióba, az ne kapjon automatikusan vétójogot – számolt be a hírről a Süddeutsche Zeitung.

A lap tudósítója szerint azért szeretné ezt elérni a két nyugat-európai ország, mert attól félnek, hogy Orbán Viktorhoz hasonlóan mások is élhetnek majd a későbbiek során a vétójoggal.

Hubert Wetzel meglátása szerint éppen ezen vétójog gyakori használata miatt örül most sok tagállam annak, hogy a volt magyar miniszterelnök 2026-ban elvesztette a választást.

Jelenleg ez a megkötés elsősorban Albániát és Montenegrót érintené, hiszen ezen két ország egyre közelebb kerül a tagsághoz. Friedrich Merz német kancellár korábban felajánlotta a társult tagság lehetőségét Kijev számára, ami többek között azzal járna, hogy Ukrajna jelen lehetne a Tanács-üléseken, de szavazati jog nélkül.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Összesen 87 komment

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Sorrend:
evpus
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2026. június 13. 09:06 Szerkesztve
Az eu-t kéne felrobbantani, megszüntetni, börtönbe zárni a vezetőket majd megszüntetni az egész állatfarmot! Zselé bajban lenne, nincs országa, minden az oroszoké! Visszakapnánk a szuverenításunkat, választások, normális vezetőt választhatnánk, PeterMadjar lapátra kerülne az biztos!
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1
0
Kormánypárti2
2026. június 13. 07:02
Szóval kuss van, ide azzal amid van!
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2
0
orbison
2026. június 13. 05:08
Jó lenne,ha meghoznák ezt a döntést,mert közelebb hozná az EU szétesését,megszűnését.
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7
0
magyar-1977
2026. június 13. 05:00
Nyári nagytakarítás, elszaporodtak a pestises patkányok!:DDDDDDDDDDDDDDD Több mint negyven helyettes államtitkárt menesztett Magyar Péter A távozó helyettes államtitkárok között van Szalay-Bobrovniczky Vince és Csampa Zsolt is a Magyar Közlönyben megjelent kormányfői határozatok értelmében.
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6
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