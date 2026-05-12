Most szűnik meg a köztársasági elnök intézménye az eddig megszokott formában a jogtudós szerint

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Hack Péter szerint komoly következményei lesznek Magyar Péter Sulyok Tamásra gyakorolt nyomásának.
A köztársasági elnöki intézmény már nem lesz olyan amilyen eddig volt – mutatott rá Facebook-bejegyzésében Hack Péter jogtudós, egyetemi tanár annak kapcsán, hogy Magyar Péter miniszterelnök többször is távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt. A szakértő szerint amennyiben a köztársasági elnök engedve az ultimátumnak lemond, és helyére az Országgyűlés választ egy új elnököt, akkor
az új elnöknek számolnia kell azzal, hogy bármikor el lehet vele szemben indítani egy online szavazást és ki lehet kényszeríteni az ő távozását is, ha nem szólal meg olyan ügyben, amelyben a kormány vagy az ellenzék szerint meg kellene szólalnia, vagy megszólal, amikor nem kellene.
Ha az elnök távozását a kétharmados többség kikényszeríti akkor az új elnöknek tudnia kell, hogy ugyanez a kétharmad, vagy egy következő választás után létrejövő másik kétharmad őt is le tudja váltani, ha politikai kérdésekben nem jól foglal állást – figyelmeztetett Hack Péter.
Kiemelte: a köztársasági elnök „leváltását” az Alaptörvény szabályozza. A jelenleg hatályos szabályok szerint az elnököt tisztsége gyakorlásával összefüggő törvény szándékos megsértése, vagy szándékos bűncselekmény elkövetése esetén lehet tisztségétől megfosztani. Egyesek az Alaptörvényben írt eljárást azért nem támogatják, mert szerintük a Fidesz által megválasztott alkotmánybírók nem fosztanák meg az elnököt a hivatalától. Ahhoz azonban, hogy ebben a kérdésben egy jogász állást tudjon foglalni előbb ismerni kellene a megfosztási eljárás alapjául szolgáló részletes jogi érveket. Ha ezek megalapozottak és vitathatatlanok, akkor meg kell próbálni, hogy tényleg hajlandó-e az Alkotmánybíróság ideológiai vagy politikai alapon szembe menni a tényekkel és a joggal.
A másik lehetséges indok, ha a közjogi tisztségviselő megválasztására egyoldalú szabályváltoztatással, a 2/3-os többséggel visszaélve került sor, vagy a nemzetközi normák megsértésével választott meg az előző többség valakit. Hack Péter felidézte, az egyik leggyakoribb kritika, hogy az adott elnök az adott ügyben nem „fejezi ki a nemzet egységét”.
De hogyan fejezze ki az elnök a nemzet egységét olyan kérdésben, amelyben a nemzet nem egységes?
– tette fel a kérdést. Az elnök tevékenységével kapcsolatban folyhatnak nyilvános viták. Ilyen vitákra volt példa Göncz Árpád, Mádl Ferenc, vagy Sólyom László esetén is, de nem véletlen, hogy az elnök közjogi helyzetéből adódóan ezek a viták soha nem vezettek arra, hogy valamelyik korábbi kormányzó többség az elnök elmozdítását kezdeményezze. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy véleményt nyilvánítson arról, hogy szerinte az elnök jól vagy rosszul végzi-e a dolgát. Az egyik leggyakoribb kritika, hogy az adott elnök az adott ügyben nem „fejezi ki a nemzet egységét”. De hogyan fejezze ki az elnök a nemzet egységét olyan kérdésben, amelyben a nemzet nem egységes?
***
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd