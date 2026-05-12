Most szűnik meg a köztársasági elnök intézménye az eddig megszokott formában a jogtudós szerint

A köztársasági elnöki intézmény már nem lesz olyan amilyen eddig volt – mutatott rá Facebook-bejegyzésében Hack Péter jogtudós, egyetemi tanár annak kapcsán, hogy Magyar Péter miniszterelnök többször is távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt. A szakértő szerint amennyiben a köztársasági elnök engedve az ultimátumnak lemond, és helyére az Országgyűlés választ egy új elnököt, akkor

az új elnöknek számolnia kell azzal, hogy bármikor el lehet vele szemben indítani egy online szavazást és ki lehet kényszeríteni az ő távozását is, ha nem szólal meg olyan ügyben, amelyben a kormány vagy az ellenzék szerint meg kellene szólalnia, vagy megszólal, amikor nem kellene.

Ha az elnök távozását a kétharmados többség kikényszeríti akkor az új elnöknek tudnia kell, hogy ugyanez a kétharmad, vagy egy következő választás után létrejövő másik kétharmad őt is le tudja váltani, ha politikai kérdésekben nem jól foglal állást – figyelmeztetett Hack Péter.