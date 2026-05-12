Az államfő alaptörvénysértő zaklatása miatt botrányról írnak külföldön – Magyar Péter mégis folytatja a hergelést

Magyar Péter közvetlenül megtámadta az államfőt, amivel botrányt keltett – írta az osztrák Die Presse. Az újság Magyar Péter parlamenti beszédéből azt a részt emelte ki, amelyben a miniszterelnök távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt. „Elnök úr, ideje távozni, emelt fővel, ameddig még lehet” – mondta Magyar Péter Sulyok Tamásnak. Ma pedig azt verte nagydobra, hogy „A Tisza-kormány tagjai sem kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből.”

Az államfő sértegetését, zaklatását nem csak a magyar Alaptörvény tiltja, a sértegetés Die Presse számára is botrány – pedig Ausztria mégiscsak Nyugat, amihez annyira tartozni akar az új kormány, élén Magyar Péterrel.

Számos országban léteznek még ma is törvények, amelyek tiltják a saját vagy külföldi államfők megsértését. Ilyen például Thaiföld, Spanyolország, vagy korábban ilyen volt Németország. Igaz ugyan, hogy ezek nem nemzetközi szabályok, hanem helyiek, de ettől még helyben ez ugyanúgy törvénysértés, sőt esetünkben Alaptörvény-sértés, mintha más törvénybe ütköző cselekményt követne el valaki.