Az államfő alaptörvénysértő zaklatása miatt botrányról írnak külföldön – Magyar Péter mégis folytatja a hergelést

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
Sulyok Tamás az orbáni világot képviseli. Ez annyira irritálja Magyar Pétert, hogy még a közös fotózkodást is letiltja.
Magyar Péter közvetlenül megtámadta az államfőt, amivel botrányt keltett – írta az osztrák Die Presse. Az újság Magyar Péter parlamenti beszédéből azt a részt emelte ki, amelyben a miniszterelnök távozásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt. „Elnök úr, ideje távozni, emelt fővel, ameddig még lehet” – mondta Magyar Péter Sulyok Tamásnak. Ma pedig azt verte nagydobra, hogy „A Tisza-kormány tagjai sem kinevezésük átvételekor, sem az eskütételüket követően nem kérnek a báb köztársasági elnök gratulációjából és a közös fotó lehetőségéből.”
Az államfő sértegetését, zaklatását nem csak a magyar Alaptörvény tiltja, a sértegetés Die Presse számára is botrány – pedig Ausztria mégiscsak Nyugat, amihez annyira tartozni akar az új kormány, élén Magyar Péterrel.
Számos országban léteznek még ma is törvények, amelyek tiltják a saját vagy külföldi államfők megsértését. Ilyen például Thaiföld, Spanyolország, vagy korábban ilyen volt Németország. Igaz ugyan, hogy ezek nem nemzetközi szabályok, hanem helyiek, de ettől még helyben ez ugyanúgy törvénysértés, sőt esetünkben Alaptörvény-sértés, mintha más törvénybe ütköző cselekményt követne el valaki.
Ennek ellenére Magyar Péter mintha fölvette volna a viccbéli illemtanár szerepét, aki elmondja, hogyan kell(ene) viselkednie a köztársasági elnöknek. A tréfácska így szól: „Bocsánat, ön a tánc- és illemtanár?” – „Egy lószart! Én csak illemtanár vagyok.”
Látható, hogy
a kinevezett miniszterelnök sem a tánctanárok közé tartozik. Neki ugyanis fontosabb a cirkusz, mint a kormányváltás aktusainak méltóságteljes levezénylése.
Ugyanakkor hiába próbálkozik fenyegetésekkel, Sulyok Tamás nélkül ugyanis elképzelhetetlen a miniszterek törvényes kinevezése, akár a régi kormány idejében választották meg, akár nem. Egyébként másként nehéz is lenne elképzelni. Ugyanis éppen a kormányváltás pillanatában szükségszerű, hogy az előző világ köztársasági elnöke járjon el.
Így volt ez Mádl Ferenc esetében is, aki Magyar Péter keresztapja volt, egyben Magyar Péter nagymamájának a testvére. Mádlt Orbán első kormánya idején választották meg, 2000 és 2005 között töltötte ki ötéves megbízatását. S a 2002-ben kormányra lépő szocialista Medgyessy Péternek sem jutott eszébe, hogy sértegesse, lemondásra szólítsa fel Mádl Ferencet. Magyar Péter gyakran említi ezt a kapcsolatot, magát pedig mint konzervatív jogászdinasztia sarját, és közös származási helyükként a Veszprém vármegyei Bánd községet jelöli meg.
Ehhez képest most szinte a teljes baloldali szavazótábor Magyar Péterre voksolt,
ami azért is érdekes, mert a fiatal szavazók nem elsősorban a kommunistákra voksoltak, hanem O1G-ztek és egy dacos szavazással Orbán akarták leváltani. Azt persze nem tudták, hogy nekik ezzel nem jobb, hanem rosszabb lesz, csak ki kell várni az időt, ami sajnos el fog jönni. Mindannyiunk legnagyobb szomorúságára.
De hogy közben a baloldalt emelték a hatalomba, arról fogalmuk sem volt.
A brüsszeli hatalom ugyanis azért támogatta Magyar Pétert, mert ők a föderalista Európát akarják megteremteni, koncentrálva a hatalmat, a szuverenitásunkból pedig nagy falatokat akarnak kiharapni.
Az Orbán által akadályozott LMBTQ-lobbi térnyerésének, az óvodás, iskolás gyerekek érzékenyítésének előszele már itt van – lásd a Szivárvány Tv indulását. Az új oktatási miniszter pedig már arról beszél, hogy a fiatalok szexuális nevelése nemcsak a szülő feladata. Hát ki a búbánaté, tessék mondani? A Csipke Józsikák szellemiségét képviselő felnőtteké? Lesújtó.
Sulyok Tamás tehát az orbáni világot képviseli. Ez annyira irritálja Magyar Pétert, hogy még a közös fotózkodást is letiltja a minisztereinek az őket kinevező, tehát a hivatali legitimációjukat megadó köztársasági elnökkel. Téboly.
Csoda, hogy a Die Pressének lesújtó véleménye van Magyarországról?
Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető már az új Országgyűlés megalakulása után kijelentette:
A köztársasági elnök semmilyen szempontból nem jelenti akadályát annak, hogy a kétharmados többséggel rendelkező kormánypárt a választási ígéreteit teljesíteni tudja.”
Akkor meg mi a baj? Csak nem a szavazók hergelését kell minél tovább fenntartani, hogy továbbra is utálják a leváltott rendszert és rajongjanak Magyar Péterért?
Kutyagusztusról árulkodik az új kormány indulása.
