„Napi alázás

Magyar Péter a mai sajtótájékoztatón, a Feszty-körkép előtt állva felszólította egykori főnökeit, a leköszönő kormány miniszter és államtitkár tagjait, hogy »még véletlenül se tervezzék felvenni« a törvény szerint minden leköszönő kormánytagnak járó végkielégítést. Mint elmondta, egy aláírandó lemondó nyilatkozatot is eljuttat majd az érintetteknek, de akár aláírják, akár nem, nem fogják megkapni a pénzt, mert az miniszterelnöki ellenjegyzés nélkül nem fizethető ki, márpedig ő nem írja alá.

Nem tudom elképzelni, hogy van olyan ép erkölcsi érzékű Tisza-szavazó, aki szerint ez elfogadható.”