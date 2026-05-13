Kiderült, ki üzent Magyar Péternek a Karmelitából, ahol az elszólások szerint még mindig Orbán Viktor a miniszterelnök

Megalakult kedden az új kormány, a tizenhat miniszter letette esküjét az Országgyűlés előtt, miután megbízta őket a feladattal Sulyok Tamás. A köztársasági elnök Magyar Péter jelenlétében adta át a dokumentumot a tárcavezetőknek, a kormányfő viszont ezúttal sem hagyta annyiban, hogy az államfő hivatalban van.

Ismét megalázta a miniszterelnök a köztársasági elnököt

Magyar Péter hangsúlyozta: határozottan kérték a köztársasági elnököt, hogy ne kezdeményezzen közös fényképezkedést a kormány tagjaival. Az újdonsült kormányfő viselkedése nem előzmény nélküli, manapság sportot űz Sulyok Tamás megalázásából, legutóbb az első kormányfői beszédében fenyegette meg az államfőt.