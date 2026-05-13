Kiderült, ki üzent Magyar Péternek a Karmelitából, ahol az elszólások szerint még mindig Orbán Viktor a miniszterelnök

A Telex szerint levághatták Sulyok Tamást az MTI fotójáról
Magyar Péter és Bóna Szabolcs közös fotója eltérő képarányban készült, mint az összes többi fénykép.
Nem volt eseménytelen a kedd: ezúttal magyarok szólították fel Brüsszelt, de nem az újonnan alakult kormány soraiból.
Megalakult kedden az új kormány, a tizenhat miniszter letette esküjét az Országgyűlés előtt, miután megbízta őket a feladattal Sulyok Tamás. A köztársasági elnök Magyar Péter jelenlétében adta át a dokumentumot a tárcavezetőknek, a kormányfő viszont ezúttal sem hagyta annyiban, hogy az államfő hivatalban van.
Magyar Péter hangsúlyozta: határozottan kérték a köztársasági elnököt, hogy ne kezdeményezzen közös fényképezkedést a kormány tagjaival. Az újdonsült kormányfő viselkedése nem előzmény nélküli, manapság sportot űz Sulyok Tamás megalázásából, legutóbb az első kormányfői beszédében fenyegette meg az államfőt.
A Sándor Palotában készült egyik fényképről ráadásul – úgy tűnik – az MTI levághatta a köztársasági elnököt, aki Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter mellé állt a fotózkodás alatt.
Már-már menetrendszerű.
Gulyás Gergely kedden reagált Magyar Péter legújabb Facebook-posztjára, amelyben a miniszterelnök azzal vádolta a volt kormány tagjait, hogy az utolsó napokban még fontos dolgokról döntöttek. Erről egy táblázatot is közzétett az új kormányfő.
„A miniszterelnök hazugsággal vádol, noha ő állít valótlant. A választások után csak olyan ügyekben született döntés, ahol az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot. A választások után semmilyen új pályázatot nem írtunk ki, semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a kormány” – reagált Gulyás Gergely fideszes képviselő.
„A táblázat, amit Magyar Péter a Facebook-oldalára kitett, csak megtévesztésre alkalmas” fogalmazott – a Fidesz frakcióvezetője.
Hétfő este Magyar Péter „tárlatvezetést” tartott a budai várkomplexum egyes részein, részben a Karmelitában, részben a Miniszterelnökségen. Az élő közvetítésről több, immár kormánypárti oldal is beszámolt, sokan külön kiemelve a nyitott Biblia látványát.
Magyar az élő adásban fel is olvasta az aláhúzott részt: „Hadd tudják meg az élők, hogy az emberek királyságán a Felséges uralkodik: annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorból is trónra emelhet valakit.” (Dán 4,14)
A Mandiner azt is kiderítette, ki és miért hagyta ott az idézetet aláhúzva, könyvjelzőzve a Bibliát, ám a miniszterelnök úgy látszik nem értette meg a kiemelt részletet.
Lapunknak (is) feltűnt a nyitva hagyott, aláhúzott Biblia, utánajártunk, ki volt az, aki így akart üzenni Magyar Péternek.
„Magyar Péter karmelitás ámokfutása lassan belém fojtja a szavakat. Nem azért, mert nincs mit mondani, hanem mert lassan elfogynak rá a jelzők. A »bibliás jelenet« pedig tényleg az utolsó csepp volt a pohárban. Más dolgaihoz hozzányúlni, mindent a »ki-ha-én-nem« pózban előadni, vonaglani, mint egy kish... (ki sem mondom)” – írja Gulyás Virág. Az influenszer rámutatott:
Magyar Péterben a tudatalatti viszont dolgozott rendesen: többször is Miniszterelnök úrnak nevezte Orbán Viktort, majd pár másodperccel később idegesen javította magát.
„Van, amit még a kampánypszichózis sem tud teljesen felülírni. És persze tartalom továbbra sem volt. Csak a jól ismert hergelés” – tette hozzá.
Irigységre, dühre, sértettségre épített politikai hakni ez az egész.
A Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP-frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte.
A képviselőcsoport az MTI-hez eljuttatott közleményében arról tájékoztatott, hogy Fabrice Leggeri, a Patrióták francia koordinátora, és László András, a Fidesz-KDNP EP-képviselője az eljárás azonnali lezárását hivatalos formában is kérvényezte az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) elnökénél.
„Elég a magyar emberek politikai okokból történő, hazugságokra alapozott büntetéséből” – jelentették ki.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert