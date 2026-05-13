Ft
Ft
17°C
5°C
Ft
Ft
17°C
5°C
05. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás gulyás gergely brüsszel Magyar Péter orbán viktor

Kiderült, ki üzent Magyar Péternek a Karmelitából, ahol az elszólások szerint még mindig Orbán Viktor a miniszterelnök

2026. május 13. 05:52

Nem volt eseménytelen a kedd: ezúttal magyarok szólították fel Brüsszelt, de nem az újonnan alakult kormány soraiból.

2026. május 13. 05:52
null

Megalakult kedden az új kormány, a tizenhat miniszter letette esküjét az Országgyűlés előtt, miután megbízta őket a feladattal Sulyok Tamás. A köztársasági elnök Magyar Péter jelenlétében adta át a dokumentumot a tárcavezetőknek, a kormányfő viszont ezúttal sem hagyta annyiban, hogy az államfő hivatalban van. 

Ismét megalázta a miniszterelnök a köztársasági elnököt

Magyar Péter hangsúlyozta: határozottan kérték a köztársasági elnököt, hogy ne kezdeményezzen közös fényképezkedést a kormány tagjaival. Az újdonsült kormányfő viselkedése nem előzmény nélküli, manapság sportot űz Sulyok Tamás megalázásából, legutóbb az első kormányfői beszédében fenyegette meg az államfőt.

A Sándor Palotában készült egyik fényképről ráadásul – úgy tűnik – az MTI levághatta a köztársasági elnököt, aki Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter mellé állt a fotózkodás alatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Visszautasította Magyar Péter állítását Gulyás Gergely

Gulyás Gergely kedden reagált Magyar Péter legújabb Facebook-posztjára, amelyben a miniszterelnök azzal vádolta a volt kormány tagjait, hogy az utolsó napokban még fontos dolgokról döntöttek. Erről egy táblázatot is közzétett az új kormányfő.

„A miniszterelnök hazugsággal vádol, noha ő állít valótlant. A választások után csak olyan ügyekben született döntés, ahol az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot. A választások után semmilyen új pályázatot nem írtunk ki, semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a kormány” – reagált Gulyás Gergely fideszes képviselő.

Ezt is ajánljuk a témában

Bibliai idézet várta a Karmelitában Magyar Pétert

Hétfő este Magyar Péter „tárlatvezetést” tartott a budai várkomplexum egyes részein, részben a Karmelitában, részben a Miniszterelnökségen. Az élő közvetítésről több, immár kormánypárti oldal is beszámolt, sokan külön kiemelve a nyitott Biblia látványát.

Magyar az élő adásban fel is olvasta az aláhúzott részt: „Hadd tudják meg az élők, hogy az emberek királyságán a Felséges uralkodik: annak adja, akinek akarja, és a legalacsonyabb sorból is trónra emelhet valakit.” (Dán 4,14)

A Mandiner azt is kiderítette, ki és miért hagyta ott az idézetet aláhúzva, könyvjelzőzve a Bibliát, ám a miniszterelnök úgy látszik nem értette meg a kiemelt részletet.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor mély nyomot hagyott utódjában

„Magyar Péter karmelitás ámokfutása lassan belém fojtja a szavakat. Nem azért, mert nincs mit mondani, hanem mert lassan elfogynak rá a jelzők. A »bibliás jelenet« pedig tényleg az utolsó csepp volt a pohárban. Más dolgaihoz hozzányúlni, mindent a »ki-ha-én-nem« pózban előadni, vonaglani, mint egy kish... (ki sem mondom)” – írja Gulyás Virág. Az influenszer rámutatott:  

Magyar Péterben a tudatalatti viszont dolgozott rendesen: többször is Miniszterelnök úrnak nevezte Orbán Viktort, majd pár másodperccel később idegesen javította magát.

„Van, amit még a kampánypszichózis sem tud teljesen felülírni. És persze tartalom továbbra sem volt. Csak a jól ismert hergelés” – tette hozzá.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Magyar Péter karmelitás ámokfutása lassan belém fojtja a szavakat

Irigységre, dühre, sértettségre épített politikai hakni ez az egész.

Magyarország felszólította Brüsszelt

A Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP-frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte.

A képviselőcsoport az MTI-hez eljuttatott közleményében arról tájékoztatott, hogy Fabrice Leggeri, a Patrióták francia koordinátora, és László András, a Fidesz-KDNP EP-képviselője az eljárás azonnali lezárását hivatalos formában is kérvényezte az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) elnökénél.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pipa89
•••
2026. május 13. 08:54 Szerkesztve
Hölgyeim és Uraim! Önök "A forradalom felfalja gyermekeit" című woke valóságshow és szappanopera aktuális napi részét látták. Kérem döntsék el, hogy az Orbán-kormány szimpla valósága vagy a Magyar-kormány manipulált valósága nyerte-e el a tetszésüket. Minden nap elmondhatják a véleményüket, egészen addig, míg meg fel nem ébrednek a való világra! Attól a naptól fogva úgy is csak a fejüket verik majd a falba.
Válasz erre
0
0
Héja
2026. május 13. 06:46
Jó, hogy M. Péter nem toporzékol. Bár az sem lepne meg.
Válasz erre
0
0
wasserwoman
2026. május 13. 06:23
pontosan ezt a viselkedést gondoltam, a gyerekhiszti, a bosszuhiszti, még eltart egy darabig, amig a felhalmozódott dühöt,féltékenységet,sértettségset kiöklendezi magából. Alkalmatlan arra,amire most megváasztották,csak rombolni fog. Gondolom rövidesen megbizói is rájönnek,hogy váltani kell. Kiváncsi vagyok melyik embere repül elöször.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!