Magyar Péter nem áll le: ismét megalázta az államfőt

Magyar Péter azonnali utasítást küldött a leköszönő minisztereknek
A miniszterelnök írásos tájékoztatást kér a leköszönő tárcavezetőtől a 2026. május 9-én 16:00 óra után hozott állami döntésekkel és vállalásokkal kapcsolatban.
Már-már menetrendszerű.
Magyar Péter hétfő este ismét határozott politikai üzenetet tett közzé, miután minisztereivel bejárta a Karmelita kolostort, majd később Rogán Antal és Pintér Sándor „luxusminisztériumáról” is posztolt – írja az Index.
Elmondása szerint kedden 13 órakor érkeznek a Sándor-palotába, ahol az államfő kinevezi a Tisza-kormány minisztereit. Ugyanakkor egy szokatlan kéréssel is fordult az elnökhöz.
Magyar Péter hangsúlyozta: határozottan kérték a köztársasági elnököt, hogy ne kezdeményezzen közös fényképezkedést a kormány tagjaival.
Az újdonsült kormányfő viselkedése nem előzmény nélküli, manapság sportot űz Sulyok Tamás megalázásából, legutóbb az első kormányfői beszédében fenyegette meg az államfőt.
