Magyar Péter megint bekóstolta Gulyás Gergelyt, aki azonnal viszonozta a támadást

Kedden alakul meg az új kormány
16 miniszter lesz a Magyar-kormányban.
„A táblázat, amit Magyar Péter a Facebook-oldalára kitett, csak megtévesztésre alkalmas” fogalmazott – a Fidesz frakcióvezetője.
Gulyás Gergely kedden reagált Magyar Péter legújabb Facebook-posztjára.
„A miniszterelnök hazugsággal vádol, noha ő állít valótlant. A választások után csak olyan ügyekben született döntés, ahol az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot. A választások után semmilyen új pályázatot nem írtunk ki, semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a kormány.
A táblázat, amit Magyar Péter a Facebook-oldalára kitett, csak megtévesztésre alkalmas.
Az új miniszterelnök törvény szerinti fizetésének megállapítása is jogi és pénzügyi kötelezettségvállalás. Nem korrekt ezért akár a hivatalból távozó kormányt, akár engem hazugsággal vádolni” – közölte Gulyás Gergely.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala