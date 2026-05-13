Pezsgő után hogyan lesz a kampányból kormányzás? Magyar Péternek erre a kihívásra kell válaszolnia

A Tisza Párt helyzete teljesen egyedi, mert két és fél évvel ezelőtt még a lőtéri kutya sem hallott róluk, most pedig az ország kormányzásának felelőssége hullott az ölükbe.

Ezt a felelősséget nem könnyű átérezni, mivel a most hatalomra kerülők túlnyomó többsége eddig nem foglalkozott közélettel, ebből következően komoly tapasztalatokkal sem rendelkezik. „Inkább folytassuk a korábbi hetek gyakorlatát, mert abból nagy baj nem lehet” – adhatták ki a jelszót az újdonsült kormánypárt berkeiben.

És igen, nagyon sokan – köztük Magyar Péter is – a korábbi kampányüzemmódot kissé áthangolva ugyanúgy folytatták kommunikációjukat április 12-e után, mint korábban. Meg kell mondani: ebben a kegyelmi pillanatban ez most bőven elég, ennél többre nincs is szükség, mert a velük szimpatizáló nagyközönségnek ez egyelőre valóban elegendő. A szépen felépített felszín alatt azonban már láthatóvá kezdtek válni azok a problémák, amelyeket egy-egy ügyes bonmot-val már nem lehet a szőnyeg alá söpörni.