Pezsgő után hogyan lesz a kampányból kormányzás? Magyar Péternek erre a kihívásra kell válaszolnia

16 év kormányzását nem lehet egy hónap alatt értékelni, és 16 évet sem lehet egy hónap alatt úgy lezárni, hogy a Fidesz teljesen új stratégiával és tervekkel haladjon tovább. Dőreség azt gondolni, hogy az eddig kormányzó szereplők ilyen rövid idő alatt képesek lesznek olyan megújulással színre lépni, amely későbbi választási sikerhez vezethet.
Hosszú hónapokra, sőt akár évekre lesz szükség ahhoz, hogy a patrióta oldal ne csak levonja a megfelelő következtetéseket a 16 évnyi kormányzásból, hanem a siker receptjét is megtalálja.
A megújulás részben már most is elkezdődött, de ez egyelőre bizony nem elég. Annak megállapítása, mi vezetett el a Fidesz kétharmados vereségéhez, egy dolog. Ennél jóval nagyobb feladat, hogy a volt kormánypártok és a mögöttük álló szellemi világ hogyan tud majd versenyképes alternatívát felmutatni egy olyan világban, ahol a tényekkel szemben egyelőre az érzetek dominálnak. Ehhez a korábbiaknál sokkal nyitottabb, kétirányú kommunikációra lesz szükség minden társadalmi csoporttal.
Nekünk, patriótáknak nincs gondunk a valóságérzékeléssel. Világosan láttuk, milyen súlyos konfliktusok tépázzák Európát és a világot, valamint azt is, hogy ez milyen hatást gyakorol Magyarországra. A legfőbb hiba ott történt, hogy perspektívánkat túl magasra emeltük, és a radar alatt rengeteg dolgot nem vettünk észre.
Most mindenkinek úgy kell a radar alá mennie, hogy közben a nagy perspektívát is lássa. Nem lesz könnyű, de mi nem vagyunk a megfutamodás emberei.
