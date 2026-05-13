05. 13.
szerda
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
05. 13.
tisza párt fidesz országgyűlés Magyar Péter

Pezsgő után hogyan lesz a kampányból kormányzás? Magyar Péternek erre a kihívásra kell válaszolnia

2026. május 13. 05:37

Egy hónap telt el a Tisza történelmi győzelme óta, de a kormányfő továbbra is kampányüzemmódban politizál. A show-elemek mögött azonban már repedések látszanak Magyar mögött: miniszterjelölti botrányok, feszültségek és egyelőre hiányzó vízió árnyékolja be az új kormány első időszakát. A választást elvesztő Fidesz háza táján is nagy a mozgás.

Kovács András
Kovács András

Egy hónapja tart Magyar Péter és a Tisza-hívek győzelmi mámora. Bár a bulit megtartották, a pezsgő is elfogyott, az új Országgyűlés és a kormány is megalakult, de a kormányfő egyelőre képtelen lassítani a kampányüzemmódon. Újabbnál újabb show-elemekkel szórakoztatja a tiszás híveket, akik továbbra is óriási lelkesedéssel fogyasztják az eléjük dobott „termékeket”. A mindennapos érzelmekre és azonnali reakciókra apelláló politikai mocsár helyett április 12-e után egy hónappal érdemesebb inkább eggyel hátrébb lépni, és megpróbálni értelmezni azt, ami körülöttünk zajlik.

Magyar
Magyar Péter egyelőre kampányüzemmódban maradt
Forrás: MTI

Magyar Péter is meglepődött?

A 2026-os parlamenti választás szinte mindenkit meglepett – nem csak ebben az országban, hanem külföldön is. Bár voltak olyan mérések, amelyek a Tisza kétharmados győzelmét vetítették előre, akkora fölényre nem számítottak, mint ami a voksoláson kialakult. Magyar Péter ugyan többször is azt nyilatkozta, hogy fölényes sikert vár, de a 141 Tisza-mandátumra valószínűleg a lelke mélyén ő sem számított. Rajta kívül minden bizonnyal azok a tiszás jelöltek is meglepődtek, akik szintén nem számítottak arra, hogy májustól országgyűlési képviselőként kell tevékenykedniük.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Ez a meglepetésfaktor részben meghatározta az új kormánypárt mozgását az elmúlt hónapban. 

A Tisza Párt helyzete teljesen egyedi, mert két és fél évvel ezelőtt még a lőtéri kutya sem hallott róluk, most pedig az ország kormányzásának felelőssége hullott az ölükbe.

Ezt a felelősséget nem könnyű átérezni, mivel a most hatalomra kerülők túlnyomó többsége eddig nem foglalkozott közélettel, ebből következően komoly tapasztalatokkal sem rendelkezik. „Inkább folytassuk a korábbi hetek gyakorlatát, mert abból nagy baj nem lehet” – adhatták ki a jelszót az újdonsült kormánypárt berkeiben.

És igen, nagyon sokan – köztük Magyar Péter is – a korábbi kampányüzemmódot kissé áthangolva ugyanúgy folytatták kommunikációjukat április 12-e után, mint korábban. Meg kell mondani: ebben a kegyelmi pillanatban ez most bőven elég, ennél többre nincs is szükség, mert a velük szimpatizáló nagyközönségnek ez egyelőre valóban elegendő. A szépen felépített felszín alatt azonban már láthatóvá kezdtek válni azok a problémák, amelyeket egy-egy ügyes bonmot-val már nem lehet a szőnyeg alá söpörni.

Botladozások

Két nagyobb törés tárult elénk ebben az egy hónapban. Szabályos lázadás tört ki a Tisza Párt leglelkesebb hívei körében, amikor felröppent a hír, hogy Rubovszky Rita lehet az új oktatási miniszter. A jobboldalhoz köthető személy ellen nagyon erősen kikeltek a párt legradikálisabb hívei, és sikerült is gyorsan lekapniuk a pályáról Rubovszkyt. Még ennél is nagyobb vihart kavart, hogy Magyar a sógorát, Melléthei-Barna Mártont jelölte az igazságügyi tárca élére. Bár próbálta védeni álláspontját a kormányfő, végül Melléthei-Barna bedobta a törülközőt.

Ez a két eset világosan megmutatta a Tisza Párt dilemmáját és korlátait is. Az, hogy soha nem látott tömeg voksolt rájuk, azt is jelentette, hogy a szélsőjobbtól a szélsőbaloldalig mindenkit sikerült magukba olvasztaniuk. 

Ez a szupernova választási koalíció pedig azonnal robban, ha valamelyik része azt érzi, hogy háttérbe szorul. 

Rubovszky esetleges minisztersége a liberálisokat és a baloldaliakat ijesztette meg, akik azonnal támadásba is lendültek. Magyar sógorának tervezett minisztersége pedig a jobboldali és centrumpárti szavazókat háborította fel, akiknek az egyik legnagyobb kifogásuk a Fidesszel szemben éppen az általuk nepotizmusnak vélt esetek egyre nagyobb száma volt.

Elvesznek az apró részletekben

Egy kormányzás igazi mércéje persze az lesz, amit az emberek majd a saját életükben megtapasztalnak. 

  • A kabinet mindennapi munkáját a miniszterek munkája határozza meg. Magyar valóban jó taktikai érzékkel mutatta be minisztereit, és így sikerült fenntartania a folyamatos érdeklődést irántuk. 
  • Mindez lehetővé tette, hogy azok a felvetések egyelőre ne üssék át az ingerküszöböt, amelyek arról szólnak: vajon 16 miniszter hogyan lesz képes jó együttműködésre, főleg úgy, hogy ezek a személyek korábban még soha nem dolgoztak együtt egy kabinetben?

A Tiszának protestjellegéből adódóan sokáig sikerült elrejtenie, hogy pontosan milyen Magyarországot szeretne 2030-ra. Igen, tudom: egy működő és emberséges országot. De a tények talaján mozgó emberként egyre jobban érdekel, hogy ebbe az állapotba konkrétan hogyan fogunk eljutni. A 16 miniszter meghallgatása erre kiváló alkalom lett volna. Ezt a lehetőséget azonban nagyrészt elszalasztották. Egyesek kampányüzemmódban maradtak, mások pedig valóban sok konkrétumot felvázoltak, de mintha az apró részletekben való pepecselés miatt a nagykép valahogy nem állna össze.

Az influenszerkormányzás és bosszúkormányzás mellett az jut eszembe az április 12-e óta tartó ciklusról, hogy egyelőre a víziómentes kormányzás képe rajzolódik ki. 2004-ig mindegyik hazai kormány távlatos víziója az euroatlanti integráció elérése volt. 2004 után hosszú ideig nem voltak nagy víziók. 2010 után Orbán Viktor számára a válságkezelés minél sikeresebb menedzselése vált a legfőbb céllá. Ennek sikere után pedig a szuverén és magabíró Magyarország felépítése mentén vezette kormányait. 

Magyar Péter azonban eddig nem szolgált valódi és átfogó vízióval arról, hogy milyen országot képzel el 2030-ra, vagy akár 2040-re. 

Persze ne legyünk telhetetlenek: még rengeteg ideje van megformálni azt az eszmei víziót, amely kormánya számára iránymutatóul szolgálhat – feltéve, hogy képes lesz arra, hogy a valóságot ne showműsorként tárja elénk.

Egy hónap alatt nem lehet csodát tenni

16 év kormányzás után súlyos vereséggel a nyakában távozott a Fidesz–KDNP a hatalomból. A választási bukást követően azonnal megkezdődött a tanulságok feldolgozása, és az eddig lefojtott kibeszélés is erőteljesen a felszínre tört. Orbán Viktor vállalta a felelősséget a kudarcért, így június 13-án a Fidesz küldöttei döntenek majd a volt kormányfő és a közösség politikai jövőjéről. Abban mindenképpen egyedülálló tettet hajtott végre a jobboldali pártszövetség, hogy jelentősen lecserélte a parlamentbe jutott frakció embereit. A párt nagy öregjei nem ültek be a parlamentbe, és távoztak a politika frontvonalából. 1994 óta egyetlen vesztes párt sem tett hasonlót Magyarországon. Hogy ez az akció sikeres lesz-e, azt majd csak az idő dönti el.

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor sorsáról június 13-án döntenek majd a Fidesz-kongresszus küldöttei

16 év kormányzását nem lehet egy hónap alatt értékelni, és 16 évet sem lehet egy hónap alatt úgy lezárni, hogy a Fidesz teljesen új stratégiával és tervekkel haladjon tovább. Dőreség azt gondolni, hogy az eddig kormányzó szereplők ilyen rövid idő alatt képesek lesznek olyan megújulással színre lépni, amely későbbi választási sikerhez vezethet. 

Hosszú hónapokra, sőt akár évekre lesz szükség ahhoz, hogy a patrióta oldal ne csak levonja a megfelelő következtetéseket a 16 évnyi kormányzásból, hanem a siker receptjét is megtalálja.

A megújulás részben már most is elkezdődött, de ez egyelőre bizony nem elég. Annak megállapítása, mi vezetett el a Fidesz kétharmados vereségéhez, egy dolog. Ennél jóval nagyobb feladat, hogy a volt kormánypártok és a mögöttük álló szellemi világ hogyan tud majd versenyképes alternatívát felmutatni egy olyan világban, ahol a tényekkel szemben egyelőre az érzetek dominálnak. Ehhez a korábbiaknál sokkal nyitottabb, kétirányú kommunikációra lesz szükség minden társadalmi csoporttal. 

Nekünk, patriótáknak nincs gondunk a valóságérzékeléssel. Világosan láttuk, milyen súlyos konfliktusok tépázzák Európát és a világot, valamint azt is, hogy ez milyen hatást gyakorol Magyarországra. A legfőbb hiba ott történt, hogy perspektívánkat túl magasra emeltük, és a radar alatt rengeteg dolgot nem vettünk észre. 

Most mindenkinek úgy kell a radar alá mennie, hogy közben a nagy perspektívát is lássa. Nem lesz könnyű, de mi nem vagyunk a megfutamodás emberei.

Nyitókép: NurPhoto via AFP

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
oberennsinnen49
2026. május 13. 09:06 Szerkesztve
1918-1920: Európa féltérden. Benne Magyarország: - Károlyi M., az ország összeomlása. - Vörösterror Kun B. - Antant-diktátum, Trianon, az ország 2/3-nak,, gazdasága nagy részének elvesztése. MOST hasonló helyzet előtt, vagy már inkább benne vagyunk. Európa ismét féltérden, az államadósságok az egekben, pl. az Egyesült Királyság csak államkamatokra a teljes brit egészségügyi kiadások 50%-át fordítja... A különbség: Károlyi akkor ugyanolyan idióta volt, mint Magyar Péter ma, de Károlyi nem volt gonosz, nem volt gyűlökletegós, viszont Magyar Péter idióta, gonosz és gyűlöletbomba. Ezt a mai Antant, az EU pontosan látja, és (ebben biztos vagyok), kész terveik vannak: mi történjen, amikor Magyar Péter összeomlik és Budapesten kitör a pánik. "Polkorrekt embert, EU-helytartót a magyarok fölé." Ez lenne pl. Karácsony G. (Még mindig jobb lenne, mint a teljes szétesés, mert az: új Trianon?) ERRE KELL KÉSZÜLNI A NEMZETNEK, DE A FIDESZ-MARADÉK ERRE SEM KÉPES. A megszólalásaik alapján.
lemez
2026. május 13. 08:55
Arra ott a médiája.Ma is a fidesszel foglalkozik az egész kormánypárti sajtó.Nem fotózzák mivel mennek Ópusztaszerre.?Mennyi pénzbe kerül utaztatni a cirkusz.Orbánt utánozza ebbe is.Biciklivel mentek gondolom.
pollip
2026. május 13. 08:43
Kedves Tiszások! Nem hallom, hogy kiabálnátok MP -re, hogy orosz csicska, Putyin pincsije, mert megtartja az orosz kőolajat, amivel MP támogatja az oroszok háborúját az ukránok ellen. Tudom, be lettetek csapva, mert ti nagyon szívesen fizetnétek többet az energiáért és nem tehettek.
coyote-0
•••
2026. május 13. 08:28 Szerkesztve
A celebkedést fogja csinálni, mert a többségnek, a Tiszás választóknak, 5-ből 3 embernek erre van igénye. Valódi reálpolitikára 5-ből csak 2 kíváncsi.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!