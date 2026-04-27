Órákon belül megalakul a Fidesz új frakciója, kulcspolitikusok is visszavonulnak – összefoglaló

Ma jelenti be a Fidesz, hogy kikre számít a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben. Annyi bizonyos: 16 év után olyan politikusok nélkül vág neki a következő parlamenti ciklusnak a Fidesz, akik nélkül korábban elképzelhetetlennek tűnt a parlamenti munka. Jelentősen átalakul a Fidesz-frakció: többen visszaadták a mandátumukat. Alábbi cikkünkben összefoglaljuk a jelenlegi állást. Az első és legfontosabb változás, hogy Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be szombaton, hozzátéve, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség. Azt is közölte: Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője.

Nem veszi fel a mandátumát Semjén Zsolt, a KDNP elnöke – aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt – és Latorcai János, a KDNP országos választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök sem. Továbbá nem ül be a Parlamentbe Soltész Miklós, KDNP-s képviselő sem. A KDNP kapcsán is változás várható: Gulyás Gergely a múlt heti tárgyalások után azt mondta, hogy a Fidesz és KDNP külön frakciót alkot majd.