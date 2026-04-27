04. 27.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Fidesz-frakció kósa lajos fidesz orbán viktor

Órákon belül megalakul a Fidesz új frakciója, kulcspolitikusok is visszavonulnak – összefoglaló

2026. április 27. 09:08

Jelentősen átalakul a Fidesz-frakció: többen visszaadták a mandátumukat. Alábbi cikkünkben összefoglaljuk a jelenlegi állást.

Ma jelenti be a Fidesz, hogy kikre számít a május 9-én megalakuló új Országgyűlésben. Annyi bizonyos: 16 év után olyan politikusok nélkül vág neki a következő parlamenti ciklusnak a Fidesz, akik nélkül korábban elképzelhetetlennek tűnt a parlamenti munka. Jelentősen átalakul a Fidesz-frakció: többen visszaadták a mandátumukat. Alábbi cikkünkben összefoglaljuk a jelenlegi állást. Az első és legfontosabb változás, hogy Orbán Viktor, a Fidesz-KDNP listavezetője, leköszönő miniszterelnök visszaadja a választáson elnyert mandátumát – ezt a Fidesz elnöke maga jelentette be szombaton, hozzátéve, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség. Azt is közölte: Gulyás Gergely lesz a Fidesz frakcióvezetője.

Nem veszi fel a mandátumát Semjén Zsolt, a KDNP elnöke – aki a Fidesz-KDNP országos listájának második helyén szerepelt – és Latorcai János, a KDNP országos választmányának elnöke, volt parlamenti alelnök sem. Továbbá nem ül be a Parlamentbe Soltész Miklós, KDNP-s képviselő sem. A KDNP kapcsán is változás várható: Gulyás Gergely a múlt heti tárgyalások után azt mondta, hogy a Fidesz és KDNP külön frakciót alkot majd. 

Nem veszi át országgyűlési mandátumát, és nem indul a Fidesz tisztújító kongresszusán Kósa Lajos sem – erről a politikus a közösségi oldalán számolt be: 

A Fidesz alelnökeként, érezve a választási kudarc miatti általános felelősséget, a mandátumomat, amit a Fidesz országos listájáról szereztem, nem veszem át, és nem indulok a Fidesz tisztújító kongresszusán semmilyen jelöltként.”

Kósa Lajos közölte, hogy a választáson a választók többsége a változás mellett döntött, ugyanakkor megköszönte a Fideszt támogató mintegy 2 millió 400 ezer szavazó bizalmát. Hangsúlyozta, hogy a párt ezúttal nem szerzett elegendő támogatást a kormányzás folytatásához.

Harminchat év után szakít politikai karrierjével Bánki Erik baranyai fideszes országgyűlési képviselő is. Bánki úgy érzi, „56 évesen eljött a váltás ideje”, átadja a lehetőséget a fiatalabb generációnak. 

„A vereségből többet tanul az ember, mint a győzelemből. Ez az életben is pontosan így van.

 Az elmúlt 17 évben minden országos és önkormányzati választást megnyertünk. Nem kicsit, nagyon. A legtöbbet kétharmados többséggel. Olyan támogatást kaptunk a magyar választóktól, amelyre nem volt példa Magyarország történetének demokratikus választásai során. Ez felemelő érzés volt, de egyben nagy felelősség is” – írta közösségi oldalán a politikus.

Sokan hiányolhatják majd Navracsics Tibort is, aki szintén visszavonul a politikától és egyetemi oktatóként tevékenykedik tovább. Az ötödik Orbán-kormány közigazgatási és területfejlesztési minisztere még a választások előtt azt ígérte: ha nem választják meg egyéniben, akkor otthagyja a politikát. Navracsics keményen fogalmazott Magyar Péter kapcsán Fiala János Youtube-csatornáján, mint mondta: 

„soha nem voltam a NER része úgy, mint Magyar Péter”.

„Bármilyen pozíciót töltöttem be, az nem kegyelmi pozíció volt, hanem olyan, ahol keményen kellett dolgoznom, és bizonyítanom kellett, hogy ott helyem van. Magyar Péternek nem ilyen pozíciói voltak: tehát azok igazgatótanácsi, felügyelőbizottsági, Diákhitel Központ-vezérigazgatói pozíciók – ezek NER-pozíciók” – emelte ki.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

 

 

Összesen 83 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
krisz09
2026. április 27. 11:37
Csak fidesz szimpatizánsoknak szól a kérdésem, fröcsögő tiszásoké nem érdekel. Volt olyan a választások után, hogy újraszámolták a szavazatokat ott, ahol nagy különbséggel győzött a tisza? Egyáltalán van erre lehetőség, vagy csak kis különbségnél? Mert szerintem nem a kis különbség a nem hihető, hanem éppen a nagy, és a legtöbb helyen azt hozták ki, már az első percekben. (Ha annyira sokan lettek volna, már ide is benyomultak volna, de ugyanaz a pár tiszás fröcsög itt, mint azelőtt. De ez csak egy példa a sokból, és kevésbé lényeges.)
akitiosz
2026. április 27. 11:28
Ha mások ülnek be az országgyűlésbe, mint akik mandátumot szereztek, az csalás, a választók átverése, a választási rendszer kijátszása. Aki nem akar képviselő lenni ő minek indul el választáson? Aki elindul választáson ő csinálja végig tisztességesen, ami a képviselőséggel jár! Ennyivel tartozik a választóknak.
akitiosz
2026. április 27. 11:23
A Fidesznek nincsen programja 2014 óta. Saját maga népszerűsítése helyett, a választáson el sem induló külföldi politikusok ellen kampányolt és a fő vetélytársa ellen. Minden más párt kampánya pozitívabb/kevésbé negatív volt, mint a Fideszé, pedig ők voltak az ellenzék, a Fidesz pedig az állítólag eredményt eredményre halmozó hatalom.
formaegy-2
2026. április 27. 11:16
franciscofranco 2026. április 27. 10:40 Ne magyarázz mellé! Válaszolnál az egyszerű kérdésre? "...mi a véleményed a vezííííííííred kussolásáról a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban?" Feláldozzátok-e a gyereketeket a vezííííretek ámokfutásáért? Mindent megmagyaráz amikor a gyilkosok, erőszak, nemi erőszak, tolvaj, stb. mellett álltok ki. (mert ugye egy börtönről, javítóintézetről beszélsz) A bukás miértjét bízd ránk! Nem rátok tartozik! Ugye?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!