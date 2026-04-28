Kiderült, mikor választja meg a Fidesz az új kulcsfiguráit

Döntött a Fidesz Orbán Viktor elnöki posztról való lemondásáról
Deutsch Tamás a Telexnek azt nyilatkozta, mindent megbeszéltek a leköszönő miniszterelnökkel.
A Fidesz országos választmánya június 13-ra hívta össze a párt tisztújító kongresszusát – jelentette be Deutsch Tamás a testület ülése után.
Ezt is ajánljuk a témában
Elmondta, a választmány úgy döntött, hogy Orbán Viktor marad a párt elnöke
Korábban Orbán Viktor bejelentette, hogy 36 év után visszaadja a Fidesz–KDNP listavezetőjeként szerzett parlamenti mandátumát, és a következő ciklusban nem lesz országgyűlési képviselő. Ugyanakkor jelezte, hogy a pártelnöki feladatokat továbbra is ellátná, ha a kongresszus megerősíti ebben.
Ezt is ajánljuk a témában
A leköszönő miniszterelnök megszólalt a megújulásról és a politikai szövetség jövőjéről.
A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) és a Fidesz frakciói hétfőn tartották alakuló ülésüket, ahol ismertté vált az új összetétel. A 44 fős Fidesz-frakció több mint fele, míg a nyolcfős KDNP-frakcióból hárman mondtak le mandátumukról; helyükre a közös országos listáról érkeztek új képviselők. A Fidesz frakcióvezetője Gulyás Gergely, a KDNP-é Rétvári Bence lett.
Ezt is ajánljuk a témában
„A Fidesz-KDNP normális ellenzék lesz” – fogalmazott a közösségi oldalára feltöltött videóban Gulyás Gergely.
Kedden folytatódtak az egyeztetések az Országgyűlés működéséről. Ezt követően Gulyás Gergely bejelentette, hogy a Fidesz Vitályos Eszter jelölését támogatja az Országgyűlés alelnöki posztjára, miután a Tisza Párt nem támogatta Szijjártó Pétert.
Ezt is ajánljuk a témában
Kiderült, kit jelöl a Fidesz az országgyűlési alelnöki pozícióra.
