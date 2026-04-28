Kiderült, mikor választja meg a Fidesz az új kulcsfiguráit

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) és a Fidesz frakciói hétfőn tartották alakuló ülésüket, ahol ismertté vált az új összetétel. A 44 fős Fidesz-frakció több mint fele, míg a nyolcfős KDNP-frakcióból hárman mondtak le mandátumukról; helyükre a közös országos listáról érkeztek új képviselők. A Fidesz frakcióvezetője Gulyás Gergely, a KDNP-é Rétvári Bence lett.