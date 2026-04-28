Döntött a Fidesz Orbán Viktor elnöki posztról való lemondásáról

Véget ért a Fidesz kedd délelőtti választmányi ülése. A megbeszélésről távozó Deutsch Tamás a Telexnek azt nyilatkozta, mindent megbeszéltek. A június 13-i kongresszusig helyi szinten kommunikálnak majd a leköszönő kormányfővel.

Deutsch szerint Orbán Viktor azt mondta, ha megvan a bizalom, vállalja a Fidesz elnökségét, de ez a kongresszuson derül majd ki. A politikus hozzátette, a Fidesz készített egy gyorsértékelést, amit írásban fognak elküldeni a sajtónak.