Ladislav Rudko véleménycikke szerint Brüsszel a Magyarországon alkalmazott „kivéreztetési” taktikát – az uniós források visszatartását, amely Orbán Viktor bukásához és Magyar Péter győzelméhez vezetett – most Szlovákiában is bevetheti Robert Fico megbuktatására.

A szerző azonban úgy látja, hogy Brüsszel manipulációi csak átmeneti eredményeket hoznak, mivel újabb euroszkeptikus vezetők jelenhetnek meg.

Magyar Péter kormányának instabilitását hangsúlyozza, előrevetítve Orbán Viktor esetleges visszatérését. Az EU jövőjét bizonytalannak ítéli meg, és általános elégedetlenséget jósol a tagállamokban.