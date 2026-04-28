Előbújtak a hiénák: itt az újabb liberális politikus, aki benyújtotta a számlát Magyar Péternek (VIDEÓ)

Nem hazudtolta meg önmagát Magyar Péter: most sem tudott semmit sem ígérni, de a 444 újságíróját így is meggyőzte
Valamit tud a Tisza Párt elnöke.
Teljes jogegyenlőséget követel az LMBT-közösségnek Barabás Richárd.
Barabás Richárd a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy bízik Magyar Péter LMBT-politikájában.
Akkora pofont adtunk Orbán Viktornak nem olyan régen, hogy még ma is hallom
– kezdett bele rövid kis üzenetébe a Párbeszéd-Zöldek frakcióvezetője. Nem árt arra is felhívni a győzelmet, hogy a Tisza Párt választási győzelmét egyre több liberális politikus kapcsolja össze az LMBT-jogokkal. Így tett korábban Karácsony Gergely is, aki szerint a tavalyi Budapest Pride miatt lehetett legyőzni Orbán Viktort a választáson. „Orbán bukásának az első lépése az volt, amikor az európai barátainkkal közösen, szabadon gyakoroltuk a legfontosabb jogunkat, hogy kimenjünk az utcára.
Ez vezetett odáig, hogy áprilisban Orbán Viktor megsemmisült a választáson”
– fogalmazott. Az LMBT-jogok kapcsán annak a véleményének adott hangot Barabás Richárd, hogy Magyar Péter „már a győzelmi beszédében is utalt arra, hogy más politikát kíván majd folytatni, mint az eddigiek”. Könnyen lehet, az a szerencséje a leendő miniszterelnöknek, hogy még mindig nem mondta el konkrétan, ez ügyben, mik a tervei. Az azonban beszédes, hogy ennek ellenére a 444 újságíróját már a kampányidőszak alatt lenyűgözte.
Igaz ugyan, hogy nem tudott semmit sem ígérni, de mégis belopta magát a Tisza Párt elnöke az újságíró szívébe.
Az ezzel kapcsolatos cikkünket ide kattintva olvashatja el.
Barabás Richárd végül arról beszélt, reméli innentől már arról beszélhetnek majd, hogy valósul meg az LMBT-közösség teljes jogegyenlősége. Nem kizárt, hogy ez Barabás részéről egyfajta követelés a Tisza Párt elnöke felé.
Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Ezt is ajánljuk a témában
