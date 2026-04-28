budapest pride Tisza Párt LMBT liberális Barabás Richárd Magyar Péter Karácsony Gergely Orbán Viktor

Előbújtak a hiénák: itt az újabb liberális politikus, aki benyújtotta a számlát Magyar Péternek (VIDEÓ)

2026. április 28. 09:52

Teljes jogegyenlőséget követel az LMBT-közösségnek Barabás Richárd.

2026. április 28. 09:52
Barabás Richárd és Karácsony Gergely

Barabás Richárd a Facebook-oldalán arról számolt be, hogy bízik Magyar Péter LMBT-politikájában.

Akkora pofont adtunk Orbán Viktornak nem olyan régen, hogy még ma is hallom

– kezdett bele rövid kis üzenetébe a Párbeszéd-Zöldek frakcióvezetője. Nem árt arra is felhívni a győzelmet, hogy a Tisza Párt választási győzelmét egyre több liberális politikus kapcsolja össze az LMBT-jogokkal. Így tett korábban Karácsony Gergely is, aki szerint a tavalyi Budapest Pride miatt lehetett legyőzni Orbán Viktort a választáson. „Orbán bukásának az első lépése az volt, amikor az európai barátainkkal közösen, szabadon gyakoroltuk a legfontosabb jogunkat, hogy kimenjünk az utcára.

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Ez vezetett odáig, hogy áprilisban Orbán Viktor megsemmisült a választáson”

– fogalmazott. Az LMBT-jogok kapcsán annak a véleményének adott hangot Barabás Richárd, hogy Magyar Péter „már a győzelmi beszédében is utalt arra, hogy más politikát kíván majd folytatni, mint az eddigiek”. Könnyen lehet, az a szerencséje a leendő miniszterelnöknek, hogy még mindig nem mondta el konkrétan, ez ügyben, mik a tervei. Az azonban beszédes, hogy ennek ellenére a 444 újságíróját már a kampányidőszak alatt lenyűgözte.

Igaz ugyan, hogy nem tudott semmit sem ígérni, de mégis belopta magát a Tisza Párt elnöke az újságíró szívébe.

Az ezzel kapcsolatos cikkünket ide kattintva olvashatja el.

Barabás Richárd végül arról beszélt, reméli innentől már arról beszélhetnek majd, hogy valósul meg az LMBT-közösség teljes jogegyenlősége. Nem kizárt, hogy ez Barabás részéről egyfajta követelés a Tisza Párt elnöke felé.

Nyitókép: MTI / Koszticsák Szilárd

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Összesen 30 komment

kbexxx
2026. április 28. 10:53
Kinyilik a lehetőség hogy a nyugati abberáltak A muszlim zaklatás ellen létrehozzon,Budapesten 1 Lost Angaeles -hez hasonló " újhús "piaccal. rendelkező buzi paradicsomot ,negyedeket..az ide immár érdemesnek tartott, bevándorolni LMBTQ kozmopolita elemeknek!
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 28. 10:44
Az új parlamentben Orbán mind a Fidesz, mind a KDNP frakció élére egy LMBTQ frakcióvezetőt tett. Biztosan megértette az idők szavát. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
rocktoberi-2
2026. április 28. 10:42
Ennek a hülye buzinak nem is indult a gittegylet pártja választáson. Ahhoz képest egész nagy pofája van.
yalaelnok
2026. április 28. 10:33
a társadalmat akarják szétverni azzal, hogy egyfolytában ezt az aberrációt akarják az utcára vinni, a közbeszédbe tenni, iskolákban terjeszteni az LMBTQTGHFDEIJNBASWOPLYMR közösség eddig is teljes jogegyenlőséget élvezett
