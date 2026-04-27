„Ez vezetett odáig, hogy áprilisban Orbán Viktor megsemmisült a választáson” – nem akárki lopta el a show-t Magyar Pétertől

Elindította a dominót Orbán: mostanra végleg kiderült, kik nem vállalják még rajta kívül a parlamenti munkát
Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét fogadta hétfőn Madridban Yolanda Díaz spanyol kormányfőhelyettes és munkaügyi miniszter, aki szerint a tavalyi Budapest Pride „fordulópontot jelentett Európa szívében”.
A spanyol politikus Instagram-oldalán közzétett közös videóban Díaz hangsúlyozta: a magyar főváros vezetője először jár Madridban, miután „legyőzték a fasizmust Magyarországon”. Mint mondta, a múlt nyári Pride tüntetés – amelyen ő maga is részt vett Ernest Urtasun spanyol kulturális miniszterrel együtt – „fordulópontot jelentett Európa szívében”, és amellyel Karácsony Gergely a demokratikus politika „egyik példaképévé vált Európában”.
„Szeretnék köszönetet mondani neked és gratulálni, főként azért, mert bebizonyosodott, hogy ők sem megállíthatatlanok.
Vagyis legyőzzük őket”
– fogalmazott Yolanda Díaz a magyar parlamenti választások eredményére utalva. „Hiszem, hogy győzelemre kell vinni azt az Európát, amelyet Gergely képvisel, amely zöld, feminista, szociális, és amely több demokráciát és több emberi jogot akar” – jelentette ki.
Karácsony Gergely köszönetet mondott a spanyol miniszterelnök-helyettesnek részvételéért a tavalyi Budapest Pride-on. „Orbán bukásának az első lépése az volt, amikor az európai barátainkkal közösen, szabadon gyakoroltuk a legfontosabb jogunkat, hogy kimenjünk az utcára.
Ez vezetett odáig, hogy áprilisban Orbán Viktor megsemmisült a választáson”
– fogalmazott. Budapest főpolgármestere reményét fejezte ki, hogy ez az eredmény visszaveti a szélsőjobb megerősödését Európában, Magyarországot visszavezeti „oda, ahova való, Európába”, és a progresszív politika újra meghatározó lesz Magyarországon.
(MTI)
