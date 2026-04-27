„Ez vezetett odáig, hogy áprilisban Orbán Viktor megsemmisült a választáson” – nem akárki lopta el a show-t Magyar Pétertől

2026. április 27. 19:40

Merész kijelentést tett Karácsony Gergely Madridban.

2026. április 27. 19:40
null

Karácsony Gergelyt, Budapest főpolgármesterét fogadta hétfőn Madridban Yolanda Díaz spanyol kormányfőhelyettes és munkaügyi miniszter, aki szerint a tavalyi Budapest Pride „fordulópontot jelentett Európa szívében”.

A spanyol politikus Instagram-oldalán közzétett közös videóban Díaz hangsúlyozta: a magyar főváros vezetője először jár Madridban, miután „legyőzték a fasizmust Magyarországon”. Mint mondta, a múlt nyári Pride tüntetés – amelyen ő maga is részt vett Ernest Urtasun spanyol kulturális miniszterrel együtt – „fordulópontot jelentett Európa szívében”, és amellyel Karácsony Gergely a demokratikus politika „egyik példaképévé vált Európában”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

„Szeretnék köszönetet mondani neked és gratulálni, főként azért, mert bebizonyosodott, hogy ők sem megállíthatatlanok.

Vagyis legyőzzük őket”

– fogalmazott Yolanda Díaz a magyar parlamenti választások eredményére utalva. „Hiszem, hogy győzelemre kell vinni azt az Európát, amelyet Gergely képvisel, amely zöld, feminista, szociális, és amely több demokráciát és több emberi jogot akar” – jelentette ki.

Karácsony Gergely köszönetet mondott a spanyol miniszterelnök-helyettesnek részvételéért a tavalyi Budapest Pride-on. „Orbán bukásának az első lépése az volt, amikor az európai barátainkkal közösen, szabadon gyakoroltuk a legfontosabb jogunkat, hogy kimenjünk az utcára.

Ez vezetett odáig, hogy áprilisban Orbán Viktor megsemmisült a választáson”

– fogalmazott. Budapest főpolgármestere reményét fejezte ki, hogy ez az eredmény visszaveti a szélsőjobb megerősödését Európában, Magyarországot visszavezeti „oda, ahova való, Európába”, és a progresszív politika újra meghatározó lesz Magyarországon.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Mandiner / Földházi Árpád

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vakiki
2026. április 27. 21:26
Legyőzték a fasizmust?! Ezt ketten találtátok ki, két selejt? Milyen nyelven beszéltétek meg? Megtanult a spanyol buzi magyarul? Idióta, alkalmatlan, selejt balfasz. Sajnos, számomra ez a megfelelő jelző karigeri számára. Csúnya szó, de csak így tudom jellemezni.
Válasz erre
0
0
Amerigo
2026. április 27. 21:06
Ernest Urtasun spanyol kulturális miniszter val.szeg meleg. Lehet, hogy elkapta gelgejt szárazon?
Válasz erre
2
1
mindigcsakjobbb
2026. április 27. 20:58
Karacsony óriási anti talent , mintha nem is érzékelné a világot amiben él, gyom, szemét, hajléktalan, patkány csorda szerte Budapesten ,Facebook polgármester, csőd polgármester, amit Tarlós csinált az ehez képest meg amúgy is profi munka ,ez csőd és adóság,nincs pénz soha semmire ,kunyerálás , koldus polgármester, mikor meg kap a baloldali haverok lenyulják ,és kezdődik minden elölről ,valójában nincs miről beszélni Karácsony Gergővel, súlytalan, nem tárgyaló képes, most hogy a hazaárulo kurvázó ,telefon tolvaj ,család szomoritó Magyar Péter nyert ,már reménykedik megint kap vagy 200 milliárdot, egyszerűen eza Geri meg Peti bűnöző és nem fogja jó végezni egyiksem ,valószínű pár hónap alatt ezek eltakarodnak .
Válasz erre
7
0
cutcopy
•••
2026. április 27. 20:56 Szerkesztve
„Orbán bukásának az első lépése az volt, amikor az európai barátainkkal közösen, szabadon gyakoroltuk a legfontosabb jogunkat, hogy kimenjünk az utcára" Nahát, mindezt egy leépített demokráciában, ti libsik mindig a teljesítményetekkel buktok és a hazugságaitokkal nyertek, és még utcára sem lehet menni mert lövettek..
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!